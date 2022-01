Rocío Flores ha estallado como nunca delante de las cámaras y se ha despachado a gusto contra su madre.

Pocas son las veces en las que la hija de Rocío Carrasco explota de esta forma pero los últimos acontecimientos a los que tiene que hacer frente la joven están provocando unas inusuales reacciones en la colaboradora de Ana Rosa.

Harta de los comentarios y visiblemente abatida, la hija de Antonio David Flores ha reaccionado de una forma muy airada ante las preguntas de la prensa y ha zanjado, de una vez por todas, la incógnita aún sin desvelar sobre un posible acercamiento a Rocío Carrasco.

Pese a que hace poco más de un mes la nieta de Rocío jurado aseguró que su deseo para 2022 era retomar la relación con su madre, parece que la joven ha cambiado radicalmente de opinión y ahora ha vuelto a la carga contra Carrasco sin despeinarse.

Cuando los periodistas le hacen saber a la joven que su madre estaría muy preocupada tras verla llorar hace unos días cuando se confirmó la relación de su padre con Marta Riesco, Rocío Flores lazó un tremendo y fortísimo órdago a su madre afeándole que sea ahora cuando se preocupa por ella.

"Estoy un poco hasta el gorro"

Portando una gorra que le tapaba gran parte de su cara, una enfurecida Rocío Flores atacaba duramente a su madre cerrando todo tipo de posibilidad de llevar a cabo un encuentro que terminase en reconciliación.

"Me toca mucho las narices ese tema y esas reflexiones que se hacen mezclando un montón de cosas por lo que conviene por el momento huracán Rocío Carrasco", decía Flores. "Comprenderéis que que me digan exactamente el comentario de “tu madre sufre cuando te ha visto llorar”… pues he llorado mucho más por ella durante casi un año en Telecinco", seguía Rocío para soltar el golpe final a su madre.

"Como hija estoy un poco hasta el gorro (...) Acercamiento con mi madre ahora mismo no va a haber, pero ya lo he dicho hace mucho tiempo y no es una cosa que dependa de mí, sino que simplemente bueno… ya está. Que empiece por llamar a su hijo que es lo que tiene que hacer.", zanjaba la hija de Antonio David.