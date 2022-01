Desencajada, rota de dolor y sin poder contener las lágrimas.

Así ha sido la primera aparición televisiva de Rocío Flores después de que Antonio David Flores y Marta Riesco hayan confirmado su relación después de meses de especulaciones.

Pese a que el ex guardia civil ha negado la mayor sobre su relación con la periodista, el bombazo se confirmó tras una noticia en exclusiva dada por la revista Lecturas en la que se asegurada, con fotografías incluidas, que el padre de Rocío Flores y Marta Riesco ya conviven juntos en la casa que la periodista tiene en Madrid.

Ahora, la nieta de Rocío Jurado ha roto su silencio en El Programa de Ana Rosa y ha dado las primeras declaraciones tras anunciarse la noticia.

La joven ha desvelado el único deseo que tiene en esta nueva etapa de su vida que comienza y ha contado cómo se enteró de la noticia.

"Quiero que todos estemos bien"

Rocío Flores ha necesitado unas horas para digerir todo lo que ha pasado tras el comunicado emitido por su padre.

La joven se ha sentado en el plató del programa en el que colabora y ha asegurado que se enteró de la noticia por la portada de la mencionada revista. "Hace tiempo que notaba cosas raras pero me he negado a saber más. He decidido mirar por mí, vivir mi vida y dejar de responsabilizarme de la vida de los demás", comenzaba la hija de Rocío Carrasco secándose las lágrimas y completamente abatida.

Además, la hija mayor de Antonio David ha confesado que esperaba que la relación de su padre y de Olga Moreno se recompusiese pero "no ha podido ser".

Por otro lado, la colaboradora de AR ha desvelado cuál es el único deseo que tiene para este nuevo comienzo que llega a la vida de los Flores. "Lo único que quiero y deseo es que se lleven lo mejor posible y que todos estén bien. Está clarísimo que una separación no es idílica. Yo he tenido una conversación con los dos y poco más te puedo decir".

Por otro lado, antes de finalizar la intervención de la joven, Olga Moreno ha entrado en directo para apoyar a Rocío asegurando que "no tenia ni idea de lo que estaba pasando" y que "nosotros estamos bien y vamos a estar bien. Esto nos ha cogido de sorpresa, pero no pasa nada, cada uno sigue su camino y ya está", ha declarado entre lágrimas la ganadora de la última edición de Supervivientes.