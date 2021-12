A pocas horas de estrenar El último viaje de Rocío, un programa especial con el que Sálvame y Rocío Carrasco rendirán homenaje a 'La más grande', una noticia bastante halagüeña podría haber iluminado aún más el esperadísimo estreno del especial que revelará aspectos desconocidos hasta la fecha de la vida de la cantante española.

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Rocío Carrasco que ha tenido que enfrentarse y ser objeto de multitud de críticas por su documental y por su postura clara e inamovible en lo que a su familia respecta.

La que fuera ex mujer de Antonio David Flores ha asegurado en varias ocasiones que no tiene gana alguna de retomar el contacto con gran parte de su familia y deja una puerta abierta a una posible conversación con su hija, Rocío Flores, aunque esto parece que se dilatará mucho en el tiempo.

Para ir calentando motores, la hija de Rocío Jurado ha ido concediendo varias entrevistas telefónicas a diversos programas de Telecinco en los que ha adelantado algunas píldoras sobre el especial y en el que también ha tenido que enfrentarse a las preguntas de sus compañeros.

Unas preguntas que no siempre han sido cómodas y que, como no, estaban relacionadas con su familia, en especial con su hermana Gloria Camila quien ha asegurado que no sabía de la existencia de estas pertenencias y de la emisión del especial y apuntó que "Tomaré las medidas pertinentes para proteger y hacer cumplir la voluntad de mi madre". Entiendo que es heredera universal, pero tuvo tres hijos, no solo una. Voy a defender la memoria y privacidad de mi madre hasta donde pueda llegar", ha declarado.

Sin embargo, parece que puede que exista una posibilidad de que las hermanas retomen el contacto y esta ha sido la respuesta de Rocío Carrasco al respecto.

Un bloqueo de Whatsapp y varios intentos fallidos

Según Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, en Viva La Vida, Gloria Camila habría intentado ponerse en contacto con su hermana sin éxito al descubrir que Rocío Carrasco la tiene bloqueada en Whatsapp.

Una información que no ha pasado desapercibida para el resto de los programas y una cuestión por la que Jorge Javier Vázquez le pregunto a Rocío Carrasco durante su intervención en el Deluxe.

"Terelu dice que ha llegado el momento de que tú y Gloria Camila habléis y Ana María Aldón ha dicho que también", decía el presentador con Carrasco al otro lado del teléfono.

En este momento, la respuesta de Rocío despertó la sensación de que una reconciliación es posible. "Tiempo al tiempo. El tiempo siempre es impredecible, tanto para mucho como para poco", señaló la colaboradora dejando una puerta abierta a una futura conversación que podría cambiar el devenir de los hechos.