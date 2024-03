Los platos de cuchara son uno de los favoritos cuando hace frío. Comer algo calentito hace que nos sintamos bien incluso si el tiempo no acompaña.

Estas recetas suelen adquirirse por herencia familiar, pasando de padres a hijos, pero si no has tenido esa suerte, no te preocupes, porque te dejamos las mejores recetas de platos de cuchara para que puedas hacerlas tú mismo.

Son platos sencillos, pero, sobre todo, sabrosos. De esos que querrás comer una y otra vez.

Sopa de pollo

La sopa de pollo es una de las favoritas de los más pequeños. Y no es para menos porque está riquísima. Así que, si la preparas, seguro que es todo un acierto. Para ello, necesitas dos muslos de pollo, puerro, tres zanahorias, una cebolla, perejil, agua, sal y fideos de sopa.

Para cocinar este plato tenemos que limpiar y pelar bien las verduras y la carne. Se pone todo al fuego en un caldero cubierto con agua. Cuando hierva, se baja el fuego para que el caldo se haga lentamente unas dos horas. Una vez hecho, se cuela y se sacan las verduras y el pollo. Las primeras se trituran y se echan al caldo de nuevo junto a la carne desmigada. El caldo se pone al fuego y, cuando empiece a hervir, se le añaden los fideos. Se quita del fuego cuando la pasta esté hecha.

Rancho canario

El rancho canario es uno de los platos de cuchara más populares de las Islas. Y también de los más sabrosos. Para hacerlo, necesitas 250 gramos de garbanzas, fideos gruesos, tres litros de agua, costillas de cerdo, chorizos, morcillo de ternera, papas, cebolla, azafrán, ajo, y tomates.

La preparación, aunque larga, es muy sencilla. Eso sí, deberás empezar el día anterior para poner los garbanzos en remojo, al menos 12 horas. Al día siguiente, ya podrás comenzar con el sofrito, con el ajo, la cebolla y el tomate, añadiendo también la ternera, las costillas y el chorizo troceados.

Luego se añade el agua, la sal y el azafrán y se deja hervir. Cuando hierva, ya se pueden añadir los garbanzos y se deja cocinar una media hora a fuego lento. Pasado este tiempo, se añaden las papas peladas y troceadas, y se deja a fuego lento otros 15 minutos. Y, por último, se añaden los fideos y se dejan cocinar hasta que estén hechos.

Sopa de tomate

Las sopas son un plato muy fácil de hacer y, además, muy rico. Para esta sopa de tomates necesitas un kilo de este producto, un litro de agua, una cebolla, dos dientes de ajo, un pimiento rojo, una zanahoria, sal, pimienta, aceite de oliva y una hoja de laurel.

La elaboración, por su parte, es muy sencilla. Sólo hay que trocear todos los alimentos bien pequeños y sofreírlos con un chorrito de aceite. Luego se salpimienta y de se deja al fuego hasta que la verdura se poche. En otro caldero, se agua a hervir y, cuando esté, se echan los tomates (hay que hacerles un corte en cruz). Cuando los tomates estén escaldados, se retiran del fuego y se les quita la piel para picarlos y añadirlos al resto de verduras. Luego hay que dejarlo todo al fuego durante un minuto más y remover, echando agua hasta cubrir las verduras, para tenerlo otros 20 minutos al fuego. Al terminar, hay que batirlo todo para que coja la textura adecuada.

Potaje de lentejas

El potaje de lentejas es uno de los favoritos para aliviar el frío. Para hacerlo, necesitamos medio kilo de lentejas, 250 gramos de calabaza, 250 gramos de papas, dos zanahorias, dos piñas de millo, un chorizo, cebolla, dos tomates, ajo, aceite, sal, azafrán y pimentón.

Para la elaboración, comenzamos con un sofrito con el aceite, el chorizo, la cebolla, los ajos y los tomates, que deben estar sin piel ni semillas. Posteriormente, se echa en el mismo caldero las lentejas y las piñas y se cubre con agua, y se deja a fuego lento hasta que hierva. Luego se echa el resto de alimentos, cortados en trozos y se deja a fuego lento alrededor de media hora para que se cocine bien.