Las tortitas se pueden considerar uno de los desayunos americanos más típicos. Fuera de esas fronteras, se consume más en las meriendas y se pueden degustar tanto en versiones dulces como saladas. Aunque compiten con los crepes franceses, también cuentan con un gran éxito en todo el mundo y lo tienen a pesar de ser un plato muy sencillo, cuya masa redonda apenas cuenta con harina de trigo, huevos, azúcar, mantequilla, leche y levadura.

Sobre ellas, cualquier topping es bueno, ya que, como hemos dicho, se pueden encontrar tanto en versión dulce como salada, aunque las primeras son más populares.

Para quienes deseen hacerse unas ricas tortitas en casa, te dejamos cinco de las mejores recetas con tortitas:

Frambuesa y arándanos

Los frutos rojos son uno de los favoritos para acompañar a los postres. Por eso, las tortitas de frambuesa y arándanos seguro que te gustan.

Además, puedes añadirle azúcar glass y jarabe de arce, típico en Estados Unidos y Canadá, o sustituirlo por miel.

Nutella y frutas

El chocolate nunca falla y la Nutella, menos aún en este tipo de postres. Y es que si añades a tus tortitas Nutella y frutas de temporada, te terminarás chupando los dedos. Cualquier opción es buena, pero prueba con fresas, plátano o kiwi y seguro que triunfas.

Saladas

Como no todo va a ser el dulce, las tortitas también están muy ricas si las comemos saladas. Tienes varias opciones, desde un simple jamón y queso, a otras que recuerdan más a una pizza y que pueden llevar queso, tomates, albahaca o frutos secos. Sea como sea el ingrediente que elijas, seguro que están muy ricas.

Plátano, nata y almíbar

Y otra delicia es tomar unas tortitas de plátano, nata y almíbar. Tres ingredientes que igual no pensabas unir en este postre, pero que, sin duda, hacen una combinación perfecta. Deja la capa de nata sobre la tortitas y añade el plátano bañado con un chorrito de almíbar... ¡Delicioso!

Canela

Y si no eres tan dulce, pero no quieres resistirte a probar unas ricas tortitas, puedes apostar por el básico de la canela, con un poquito de azúcar glass. Una mezcla que seguro que no te defrauda... Y si tienes plátano, también puedes acompañarlo.