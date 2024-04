El Gobierno se toma con "sosiego" el plan de "regeneración" anunciado por Sánchez: quiere conocer antes las propuestas de la "sociedad"

El Gobierno se toma ahora con “sosiego” la necesidad de aprobar medidas de “regeneración democrática”. Pedro Sánchez señaló el lunes, durante la comparecencia en la que anunció que no dimitía pese al “acoso” a su mujer, Begoña Gómez, que iba a “trabajar sin descanso” para este objetivo, pero las iniciativas no se esperan a corto plazo. El Ejecutivo quiere primero “abrir un debate en la sociedad" y después, escuchados los distintos enfoques, planteará qué considera que se debe hacer frente a “problemas antiguos”, como el funcionamiento de la Justicia, y otros “nuevos”, como la proliferación de “bulos”, casi todos destinados a atacar a la izquierda, por parte de nuevos medios de comunicación. O “pseudomedios”, según señala estos días Sánchez, que este martes ha presidido el Consejo de Ministros, el primero tras un amago de dimisión que gestionó en la absoluta intimidad, sin consultarlo con sus colaboradores, algo que ha levantado ampollas tanto en el Gobierno como en el PSOE.

“Esta es una gran causa nacional”, señalan fuentes de la Moncloa, que apelan a “periodistas, juristas y partidos políticos”, entre otros, para que lancen ideas. Una de ellas, según ha señalado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, podría ser una revisión de la publicidad institucional que reciben los medios.

“Es una medida que se puede valorar. Pero este debate es lo suficientemente amplio. Requiere sosiego, un análisis sereno por parte de todos. Que entre todos seamos capaces de plantear medidas para llevar adelante la regeneración de la democracia. El presidente nos apelaba a ese debate”, ha señalado Alegría. “Los ciudadanos se sienten interpelados por la reflexión del presidente. Hablamos de qué modelo de sociedad queremos construir frente a este ambiente irrespirable. Entre todos tenemos que aportar sosiego y soluciones para eliminar la crispación y el fango que vemos en el día a día. Los partidos políticos también tienen un papel fundamental”, ha añadido la también ministra de Educación, para quien, pese a la crispada coyuntura política actual, España, como indican distintos informes internacionales, sigue siendo una “democracia plena”.

El horizonte de la legislatura

El Gobierno se da hasta finales de 2027, momento en el que se convocarán nuevas elecciones generales si no hay adelanto, para este plan de regeneración. Pero no piensa quedarse de brazos cruzados. “El debate ya está abierto y no se resuelve en dos días. Tenemos por delante toda la legislatura para abordarlo. Claro que el gobierno va a trasladar propuestas. Pero rozaría la frivolidad si el presidente del Gobierno trasladara ya propuestas cerradas. El debate es complejo y estamos interpelados todos”, ha concluido Alegría.