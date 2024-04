¿Puede Sánchez seguir después de esto?

La disrupción de Pedro Sánchez este pasado miércoles no tiene parangón. El anuncio de que se tomaba cinco días para decidir si sigue de presidente ha desconcertado a todo el mundo, prensa internacional incluida. Los medios de comunicación extranjeros no han bajado al detalle y muchos han titulado que Sánchez se ha planteado dimitir después de que un juez haya abierto una investigación a su esposa, Begoña Gómez, "por corrupción". ¿Puede Sánchez seguir después de dejar claro que no tiene energía para ser presidente del Gobierno? No parece la mejor campaña ni para continuar en la Moncloa ni para aspirar a nada más allá de los Pirineos. Todo apunta a que el Sánchez marido y el Sánchez padre se han impuesto al Sánchez tacticista.

El resultado del PP en julio

Parece difícil que el presidente del Gobierno pueda seguir en su puesto después del paso que dio el miércoles. Una de las herramientas parlamentarias que podría servir para continuar es una cuestión de confianza, a la que ya se sometieron Adolfo Suárez y Felipe González. Que Sánchez cuenta con el respaldo de la mayoría del Congreso no está en duda. Lo que ponen en duda sus adversarios es que esa mayoría esté compuesta por EH Bildu y los independentistas catalanes y que, para granjearse sus apoyos, les haya hecho concesiones, entre otras la ley de amnistía del ‘procés’.

En la Moncloa consideran que esas alianzas y el hecho de que “la mayor parte de los poderes fácticos de este país” pensaran que Alberto Núñez Feijóo sería el próximo presidente del Gobierno están en el origen de “la campaña” contra Begoña Gómez por un supuestro tráfico de influencias del que no hay pruebas. “No han soportado que Sánchez siga en la Moncloa. Feijóo y sus aliados en la judicatura han hinchado una burbuja con bulos y la ayuda de medios de comunicación que no son medios de comunicación sino palancas de propaganda de la derecha”, explican desde el equipo del presidente del Gobierno.

La salud mental

Llama la atención que algunos políticos, pese a que se les llena la boca con la necesidad de convertir “en cuestión de Estado” la salud mental, se hayan mofado del frenazo dado por Sánchez. Feijóo lo ha tildado de pataleta de un “adolescente”; Isabel Díaz Ayuso ha dicho que lo hace para “victimizarse”, y Juanma Moreno ha asegurado que está haciendo un “show”. Ninguno de ellos ha dejado un mínimo de margen a la posibilidad de que a lo mejor Sánchez ha llegado a su tope y se ve incapaz de seguir aplicando su ‘Manual de resistencia’. Estos políticos solo tendrían que haber esperado cinco días para ver si el presidente, como sospechan, está buscando un rédito electoral o realmente ha mostrado su lado más humano porque se siente hundido.

Son solo cinco días que se pueden aprovechar para que todos en nuestro espacio, sobre todo los políticos y los medios de comunicación, hagamos examen de conciencia sobre nuestra responsabilidad social. EEUU nos lleva ventaja y allí ya se ha visto cómo un político (Donald Trump) y los bulos (el supuesto pucherazo electoral) acabaron con centenares de estadounidenses asaltando el Capitolio.

El líder del PP, "preparado"

La noticia bomba del miércoles ha alargado emocionalmente una semana que empezó con la resaca de los comicios en el País Vasco. Las elecciones catalanas, que se celebrarán el 12 de mayo, y las europeas, el 9 de junio, parecen ahora lejanas en un calendario político lleno de incertidumbres: el PSOE, sin una sucesión clara si Sánchez se va, mientras el PP no sabe si activar la maquinaria electoral o enviar nuevos emisarios a hablar con Junts y el PNV por si esta vez si quieren apoyar a Feijóo.

Si la movilización del PSOE de este fin de semana no hace mella y el presidente del Gobierno dimite el lunes, podría disolver las Cortes y convocar eleccio.nes (el 21 de julio como pronto) o bien podría dimitir sin llamar a las urnas. Esta segunda opción podría pasar por dejar su cargo de manera provisional en manos de la actual vicepresidenta y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, una de las mejores colocadas en la carrera de la sucesión. Felipe VI tendría que hacer ronda con los grupos parlamentarios y proponer un candidato a la Cámara para someterse a una investidura.

En septiembre, el Monarca dio en primer lugar el nombre de Feijóo, por ser el que tiene más diputados en el Congreso esta legislatura. En el PP ya dijeron de manera oficial el viernes que él está "preparado" para "devolverle a España lo que necesita". Aunque no todo el mundo piensa así en las filas populares. "Si después de las catalanas seguimos sin tener los apoyos suficientes no hace falta que se presente Feijóo. Si te presentas y no ganas, legitimas al candidato o candidata del PSOE", lanzan en una parte del partido recordando que la legislatura sería ‘corta’ (hasta verano de 2027) e inestable… Como hasta ahora.

