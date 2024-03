Sánchez insiste en pedir la dimisión de Ayuso y exige a Feijóo que censure sus “actitudes contra la libertad de prensa”

PSOE y PP siguen elevando el tono bronco del “y tú más”. De reprocharse mutuamente de estar salpicados por casos de corrupción, con constantes peticiones de dimisión, a incluir en el debate a sus entornos más cercanos. Después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amenazase a Pedro Sánchez este miércoles con investigar en el Congreso a su esposa por un supuesto conflicto de intereses con el rescate de Air Europa, el jefe del Ejecutivo ha replicado que el presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso “afecta personalmente” a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En declaraciones a los medios en Bruselas, a su llegada al Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a exigir la dimisión de Ayuso.

Sánchez se ha dirigido en todo momento a Alberto Núñez Feijóo para que “plante cara” y pida responsabilidades a la presidenta regional. No solo por el caso que afecta a su pareja, sino también por las “actitudes que estamos viendo de ir contra la democracia y la libertad de prensa contra los medios que lo único que hacen es informar”. El jefe del Ejecutivo ha entrado así de lleno a las acusaciones vertidas por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tras acusar de acoso a periodistas que están revelando informaciones sobre la pareja de Ayuso y su vivienda compartida.

Algo que ha motivado la aprobación en la Asamblea de Madrid de una declaración “en defensa de la libertad de prensa y el respeto al trabajo periodístico”. El PP la apoyó, aunque Ayuso insistió tras ello en que “no se puede intimidar a una persona en su propiedad privada o a su entorno.

Sánchez calificó estas acusaciones del jefe de gabinete de Ayuso de “extraordinariamente graves” para pedir a Feijóo que se pronuncie con una “respuesta firme y contundente por parte de la dirigencia popular”. Algo que el propio jefe del Ejecutivo vaticinó que, “por desgracia, ni está ni se le espera”.

"Ataque personal"

En medio de una escalada en la confrontación entre los dos principales partidos, sobre la que están alertando incluso los socios de coalición, Sánchez ha tratado de diferenciarse de los populares frente a su “oposición destructiva”. “Se queda en el ataque personal”, acusó a Feijóo por el señalamiento a su mujer. Una estrategia, dijo, “para no asumir la responsabilidad que tiene como presidente del PP” de exigir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Feijóo era el que no venía a insultar a Sánchez y de esa declaración ya no queda nada”, recriminó.

Los socialistas siguen centrados en intentar poner contra las cuerdas al PP por su reacción al presunto caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta misma mañana, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, criticaba estas formar por tener un "aroma al caso Gürtel. Esto es, la posición de que "no es un caso del PP, sino contra el PP", ha criticado para contraponer las formas de actuar de ambos partidos ante casos de corrupción. Los populares, en el "caso Ayuso", contraponía Bolaños durante una entrevista en Onda Cero, "arremeten contra la Fiscalía, la Agencia Tributaria, la Oficina de Conflicto de Intereses y se amedrenta a periodistas".