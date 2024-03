El secretario de Puertos cesado defendió ante la UCO a la empresa de la trama por su experiencia en África

El secretario general de Puertos del Estado destituido por el ministro de Transportes, Óscar Puente, por pérdida de confianza tras estallar el caso Koldo, Álvaro Sánchez Manzanares, defendió ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el contrato firmado con Soluciones de Gestión en mayo de 2020 y que se investiga en la Audiencia Nacional, al afirmar que era "el único suministrador" en el peor momento de la pandemia. "Puertos del Estado buscó suministradores, pero no había mercado", aseguró para inmediatamente después añadir que se hicieron las comprobaciones básicas para poder contratar con ella.

Sus respuestas en este punto levantaron las sospechas de los guardias civiles que le interrogaban como testigo, porque afirmó que "se averiguó que había trabajado con la Administración previamente, aunque en su página web eso no figuraba", sí lo hacía que "habían trabajado en proyectos internacionales en África y que tenían la capacidad de logística necesaria para llevar a cabo un proyecto" como el que se acabó ejecutando para el traslado de 8 millones de mascarillas a España en marzo de 2020.

El atestado con su declaración, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mismo grupos editorial, deja constancia de que en ese momento Soluciones de Gestión ya aparecía implicada en "escándalos de corrupción en el extranjero, concretamente en Angola". Sánchez Manzanares negó saberlo en ese momento y matizó que solo hicieron las comprobaciones que "exigía el procedimiento de contratación de emergencia".

De hecho el presidente de Asturias, Adrián Barbón, explicó en una entrevista en Onda Cero, por qué rehusaron comprar mascarillas. "Al equipo técnico como no le sonaba la empresa, buscó información sobre ella, encontró cosas que le sorprendieron, lo comunicó a la gerente del servicio de salud y ambos me dijeron que no contratara", aseguró.

Los guardias civiles que interrogaban a Sánchez Manzanares se referían al paso por Angola, uno de los países más corruptos de África, del presunto cabecilla de la trama, Juan Carlos Cueto, administrador de hecho de Soluciones de Gestión, para el que el fiscal pide 50 años de cárcel por delitos de corrupción a través de la empresa semipública Défex.

En uno de los informes de Hacienda que aparecen en el sumario del caso Koldo figura cómo participaciones de Soluciones de Gestión "se venden aparentemente a un tercero, a una sociedad que parece resultar ajena a todo, lo que no parece creíble", que es "Purdey Investment sociedad interpuesta por Comercial Cueto", y cuyo administrador presenta un perfil que se considera "interpuesto para ocultar al auténtico titular". Esta misma persona se convierte en administrador de Soluciones de Gestión.

También añade que en la página web de Soluciones, supuestamente consultada por Puertos para la contratación, "se describen muchos proyectos que nunca se realizaron", como el Hospital General de Moxico en Angola, porque el Gobierno angoleño los rechazó. Además, se ha comprobado que beneficios obtenidos en ese país se invirtieron en la mayor torre de Benidorm. En concreto, 2,5 millones se destinaron a adquirir participaciones de Goya Real Estate, que terminó de construir uno de los edificios más importantes de la ciudad alicantina, la torre Delfín.

Koldo se ocupó del reparto

A preguntas de los agentes, Sánchez Manzanares afirmó que Koldo García Izaguirre era asesor del ministro de Transportes y "que trató con él en numerosas ocasiones en relación a la distribución de mascarillas, y a las necesidades logísticas de su reparto". Según el exsecretario de Puertos, "Koldo sería la persona que consiguió el reparto de mascarillas con el Ministerio deI Interior" y que, aunque formaba parte del consejo rector de Puertos del Estado, "el trato se hace habitual" con él "a partir de la contratación de las mascarillas", porque "era la persona que trataba de resolver los problemas que iban surgiendo".

Llama la atención la prevalencia que da a Koldo en la toma de decisiones, porque más adelante asegura que le hizo "en varias ocasiones dudas políticas, relacionadas con el partido", a las que Sánchez Manzanares respondía dando su parecer personal. Añade que aunque Koldo está jubilado "sigue manteniendo contacto con José Luis Ábalos, a pesar de que este también ha cesado como ministro y como secretario de Organización del PSOE". Por eso y porque "la formación de Koldo es limitada", consultaba con él sus dudas.

Para concluir su declaración Sánchez Manzanares quiso volver a defender a Soluciones de Gestión y a Puertos del Estado, al que calificó como "uno de los organismos más eficientes en la contratación de las mascarillas, ya que las consiguieron en tiempo y a un precio razonable", con lo que se "evitó el colapso de parte del sistema".