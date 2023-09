Felipe González se suma a las críticas tras la expulsión de Nicolás Redondo Terreros del PSOE. El expresidente del Gobierno ha defendido este jueves su libertad para expresarse sobre asuntos de actualidad: “Soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo”.

Tras recibir el Premio Iberoamericano Torre del Oro en Sevilla, González criticó la expulsión del exdirigente vasco aludiendo a su propia experiencia. "Nicolás Redondo padre me hizo, convocó una huelga general siendo parlamentario. No se acuerdan, ¿verdad?, convocó una huelga general por el tema de las pensiones. Nunca, nunca, se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión. Era una cosa seria, no era una opinión", sentenció el expresidente del Gobierno.

El PSOE ha confirmado la expulsión de Nicolás Redondo bajo la acusación de "reiterado menosprecio" a las siglas del partido, según informaron fuentes socialistas. La expulsión se produjo el pasado lunes y alegan que la decisión "no es difícil de justificar porque está negro sobre blanco en la prensa de todo el país", en referencia a las declaraciones que viene realizando el exdirigente socialista contra la posibilidad de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pueda llegar a un acuerdo con Junts para gobernar a cambio de una Ley de Amnistía para el huido de la justicia Carles Puigdemont y otros implicados en el procés.

Nicolás Redondo Urbieta, padre del expulsado del PSOE, convocó una huelga general en diciembre de 1988, contra la reforma de las pensiones que promovía el Ejecutivo que presidía entonces Felipe González.

González ha recibido el Premio Iberoamericano Torre del Oro, promovido por la Fundación Cajasol y la Cámara de Comercio de Sevilla, que reconoce a una personalidad o entidad del máximo nivel cuya trayectoria "está relacionada con las relaciones políticas, comerciales, económicas y culturales" entre los países iberoamericanos y, al mismo tiempo, vinculada a Sevilla.

En su intervención, el expresidente ha repasado su relación intensa y estrecha con los países de Latinoamérica y con muchos jefes de Estado y personalidades de estos países. En ese contexto ha dejado caer algunas reflexiones que no han pasado desapercibidas. "Soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo. Eso me obliga a callarme mucho más de lo que digo", reflexionó el expresidente. "Que nos libren de los no controvertidos, los que son capaces de quedar bien con todos a la vez algo tienen. Controvertido hay que ser", ha defendido cuando en su partido muchos le reprochan que haga declaraciones contra las negociaciones de la investidura emprendidas por Pedro Sánchez.

Un grupo de una decena de militantes históricos del PSOE andaluz ha desplegado una pancarta a la entrada del acto que se celebra en la Fundación Cajasol de Sevilla y en el que la Cámara de Comercio entregará un galardón al expresidente del Gobierno, Felipe González. En la pancarta podía leerse: “Siempre PSOE, antes con Felipe, ahora con Pedro Sánchez”, presidiendo una foto de Pablo Iglesias, fundador del partido. El exdirigente socialista se ha bajado del vehículo y no ha dudado en acercarse a saludar a los militantes y estrechar sus manos. Algunos le han recordado que comenzaron con él en Capitán Vigueras, sede del despacho laboralista donde trabajó González. “Nos duele lo que dices”, le ha trasladado un compañero, histórico del partido y de la UGT, Pepe Romero, exconsejero de Trabajo en el primer gobierno andaluz de José Rodríguez de la Borbolla. Ante ese mensaje, González ha replicado: “Lo que yo digo lo veréis en las resoluciones del partido”. Otra militante le ha dicho: “Felipe, no nos abandones”.