El Senado ya está en manos del PP. Es la institución que Alberto Núñez Feijóo ha logrado atar con su mayoría absoluta en esta cámara, que estará desde hoy presidida por el popular Pedro Rollán. Los conservadores utilizarán sus 141 escaños para intentar ejercer de contrapunto a un Congreso que ha quedado en manos del bloque de la izquierda tras el acuerdo del PSOE y Junts.

Con sus 141 escaños, los 'populares' se han asegurado la presidencia y otros tres puestos más en la Mesa del Senado (una vicepresidencia y dos secretarías), de forma que cuenta con cuatro de los siete puestos del órgano de gobierno de la cámara alta y eso le permitirá controlar los tiempos y los trámites. Feijóo ha confiado para estos tres cargos al hasta ahora portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, a la senadora valenciana Eva Ortiz y la diputado por Madrid Marimar Blanco.

El PSOE no ha propuesto finalmente a nadie para la presidencia y ha votado en blanco, a diferencia de Vox, que tras romper las negociaciones con el PP minutos antes de la constitución de las mesas en Congreso y Senado, ha votado a su propio candidato, Angel Pelayo Gordillo Moreno. Fuentes socialistas señalaban en mitad de las votaciones que finalmente el PSOE tampoco cederá ningún puesto en la Mesa del Senado a otras formaciones: Guillermo Fernández Vara será el vicepresidente segundo y Marí Ángeles Luna y Francisco Manuel Fajardo serán secretarios. De esta manera, el bipartidismo reinará en la dirección de la cámara alta.

De los 266 senadores que formarán el Senado esta nueva legislatura, hoy faltaban siete que no han sido aún formalmente designados por sus comunidades autónomas, como los de Aragón o Murcia. A falta de estas ausencias, el Senado ha quedado compuesto por 143 senadores del PP, 92 PSOE, 6 ERC, 5 Bildu, 5 PNV, 3 Junts, 3 Vox y uno por cada uno de los siguientes partidos regionales: UPN, Compromís, Más Madrid, Geroa Bai, Coalición Canari, ASG y AHI. De este modo, la mayoría absoluta este jueves por la mañana se situaba en 130 y no en los 133 que serán necesarios cuando todos los senadores se incorporen. Rollán ha obtendio 142 votos.

A las 14.30 horas de la tarde, después de haber saludado uno a uno a todos los senadores que han jurado o prometido el cargo (abrazos con los del PP, apretón de mano con el resto), el ya presidente del Senado ha pronunciado su discurso. La palabra incertidumbre ha sido una de las más repetidas, refiriéndose a la legislatura que comienza y señalando que aún se desconocen "la composición y el color del futuro Gobierno". Cuidando sus palabras para no salirse de su papel institucional y ya no de partido, Rollán también ha deslizado que será significativo el control al que pretende someter al futuro ejecutivo: "El Gobierno debe comprometerse a rendir cuentas en esta cámara a travéss de sus legítimos representantes". El contexto lo pintaba un dirigente socialista unas horas antes, señalando que no tenía duda de que los conservadores van a empezar a registrar comisiones de investigación para fiscalizar a un eventual gobierno de Pedro Sánchez en los próximos días.

Arenas, portavoz transitorio

Los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, han reunido a sus respectivos grupos antes de comenzar la sesión de constitución del Senado en el Antiguo Salón de Sesiones. En el PP las caras eran algo más serias, aunque más que lamentos lo que destilaban era preocupación. Del "esto es todo un circo" que pronunciaba un senador que se estrena en la Cámara al confirmarse el sí de Junts a Sánchez, al "vamos al desastre" que apuntaba otro experimentado parlamentario.

Los populares están a la espera de ver cómo evoluciona el proceso que comienza ahora para la investidura. Tras la ronda de contactos con el Rey sabrán por fin si Feijóo puede presentarse como candidato a presidente, aunque la votación se prevea fallida. Hasta que no se sepa cómo termina este segundo capítulo, fuentes populares en el Senado señalan que Feijóo no nombrará a los nuevos portavoces en las cámaras. Pero en el Senado, confirman las mismas fuentes, Javier Arenas ocupará ese puesto de manera temporal. Sus funciones durante las próximas semanas se prevé que sean de trámite, será el encargado de firmar los documentos que se envíen al registro desde el grupo parlamentario y otras cuestiones formales, pero todo apunta que será un nombramiento transitorio hasta que Feijóo decida cómo quiere componer su equipo de dirección en las dos cámaras.

En la bancada socialista el ambiente era distinto, pero diez minutos antes de comenzar la sesión, sus señorías seguían sin conocer a quién tenían que votar. Solo tenían claro que el ex presidente extremeño Guillermo Fernández Vara era la apuesta para la vicepresidencia, pero los otros dos puestos seguían en el aire. "Nos lo dirán al entrar", reconocía un senador socialista al salir de la reunión del grupo, explicando que el PSOE quería evitar ceder ningún puesto en la Mesa del Congreso y que la contrapartida podría darse en el Senado. Más allá de eso, mostraban su satisfacción porque ven cada vez más cerca un nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

La sesión ha comenzado con el ex consejero de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, en la presidencia por haber sido el primer senador en recoger su credencial, para dar paso a la constitución de la mesa de edad que encargada de las votaciones. Antes, desde pasadas las 8 de la mañana, los expresidentes socialistas Fernández Vara y el valenciano Ximo Puig circulaban ya por los pasillos para no llegar tarde a la reunión de grupo. Entre sus compañeros, también los de otros partidos, se veía a varios parlamentarios con las maletas a cuestas, recién llegados o preparados para retomar sus vacaciones después de la sesión constitutiva. Las cortes han dado inicio a la legislatura, pero para la conformación de un nuevo gobierno aún queda tiempo.