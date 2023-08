15:46

Rollán apela a convertir "la legislatura de la incertidumbre, en la del diálogo"

El recién elegido presidente del Senado, Pedro Rollán, del PP, se ha comprometido este jueves a "ser flexible, dialogar y buscar puntos de encuentro" para recuperar "la buena política" y convertir la legislatura "de la incertidumbre, en la del diálogo".

"No me andaré con paños calientes, todo apunta a que esta no será una legislatura fácil", ha dicho Rollán en su primera intervención ante la Cámara Alta como presidente, donde ha reconocido que "la incertidumbre puede ser la tónica", pero ello no puede suponer una excusa, todo lo contrario debe ser un aliciente para superarlo".