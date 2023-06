La Junta Electoral de Zona de Madrid ha acordado requerir a Vox que retire en el plazo de un día la lona de gran tamaño, colocada en un edificio de la calle Alcalá de Madrid y con el lema 'Decide lo que importa', en la que tiran a la papelera las banderas LGTBI, la del independentismo catalán, la comunista y logos del movimiento feminista y la Agenda 2030. Entiende que llama al voto fuera de campaña electoral, tras la denuncia del PSOE.

En la resolución, fechada este lunes y recogida por Europa Press, la Junta Electoral de Zona emplaza al partido de Santiago Abascal a proceder a su retirada "con el apercibimiento de que, caso de no verificarlo, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho". La Junta de Zona, no obstante, decide no abrir un expediente sancionador, si bien precisa que, "caso de reiteración en la conducta, se podría acordar la incoación del mismo".

Para el órgano arbitral, que estima parcialmente las denuncias, la instalación de la lona "no se justifica" dentro del ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones, y considera que el lema 'Decide lo que importa' tiene la "intención de persuadir" al votante para que apoye a Vox.

No entra a si el contenido es ilegal

"Este hecho podría ser admisible si se hiciese dentro de la página web o redes sociales del partido político, pero la instalación de una lona en la fachada de un edificio de Madrid supone una contratación comercial, incurriendo por ello en la prohibición" del artículo 53 de la ley electoral y de instrucciones de la Junta Electoral Central (JEC), se indica en el acuerdo.

Tanto el artículo 53 de la LOREG como la JEC establecen la prohibición de hacer publicidad o propaganda electoral en carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios o espacios desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña electoral. Y puntualizan que no se puede alegar que se hace como actividades ordinarias del partido.

La Junta Electoral de Madrid no se pronuncia sobre la posible ilegalidad del contenido de la lona, señalando que no es competente, ya que su cometido -explica- es supervisar la regularidad de los actos de campaña conforme a la normativa electoral.

Así, indica que la persecución de infracciones y el castigo que puedan tener corresponden a los juzgados y tribunales de la jurisdicción penal, que se mantienen activos en periodo electoral.

Vox pidió archivarlas

El PSOE había denunciado a Vox ante la Junta Electoral Central por dicha lona, acusándole de incumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al publicitar un acto de campaña fuera del periodo permitido. Los socialistas, además, veían posible delito de odio y también formuló denuncia la Asociación Española contra las Terapias de Conversión.

Vox, por su parte, contestó solicitando que se desestimaran las denuncias al entender que no habían cometido ninguna infracción de la legislación electoral, por lo que reclamaban que fueran archivadas.

Junto a las banderas que una mano lanza a la papelera, en la lona aparecen palabras como libertad, seguridad, familia, industria, campo y fronteras, así como anuncia la celebración de un acto del partido el sábado 24 de junio en IFEMA, la clausura de la Asamblea General Ordinaria de Vox. En otra cara, en color rojo, se muestran las palabras "imposición, inseguridad, división, pobreza, abandono e invasión", el logo del partido y su lema: 'Decide lo que importa'.