El grupo socialista ha intentado modificar el pleno de esta semana que viene en el Congreso e incluir la toma en consideración de su proposición para reformar la ley del 'sólo sí es sí', pero no lo ha logrado por la oposición de ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, ha sido quien ha roto la necesaria unanimidad para la alteración del orden del día. EH Bildu, representado por su diputado Oskar Matute, también se ha pronunciado en contra.

Fuentes parlamentarias presentes en la Junta de Portavoces han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que el PSOE se ha movido para que la toma en consideración de su propuesta sea cuanto antes, y así, iniciar lo más pronto posible la tramitación parlamentaria. Ya había logrado en la Mesa de la Cámara, una hora antes, el aval a la tramitación de urgencia, pero el inicio del procedimiento depende de la Junta de Portavoces. Los de Patxi López no han conseguido su propósito.

El reglamento establece que para cambiar el orden del día de un pleno es necesaria la unanimidad de los presentes. Rufián la ha evitado al pronunciarse en contra de los cambios de agenda. Lo mismo ha hecho Matute. Las fuentes señalan que el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha evitado pronunciarse. Por tanto, hasta la semana del 7 de marzo, en sentido estricto, no empezará el trámite de una propuesta que el PSOE quiere consumar con urgencia.

Primeros movimientos

Que el grupo socialista iba a lanzar esta solicitud, para lo que se requiere unanimidad, como se ha dicho, fue una posibilidad que comenzó a coger cuerpo desde primera hora de la mañana. Fuentes parlamentarias avanzaron a este medio que habían recibido una notificación de la dirección parlamentaria del PSOE para tantear dicha opción. Sin embargo, el tanteo no fue muy exhaustivo porque fuentes de otros grupos, al ser consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, señalaron que no habían recibido ni llamada ni mensaje de nadie del entorno del portavoz, Patxi López.

Pero la posibilidad continuó su vuelo. En las ruedas de prensa previas a la Junta de Portavoces que se celebran semanalmente en el Congreso, los portavoces se manifestaron. La idea que había adquirido más consistencia era la de la fijación en el pleno de la semana próxima (días 21, 22 y 23 de febrero) de la toma en consideración de la proposición para la reforma de la ley del 'sólo sí es sí'. Todas las fuentes descartaban la solicitud de un pleno extraordinario, planteamiento que el reglamento cobija y que PSOE y Unidas Podemos, aquí sí unidos, propusieron hace apenas un par de meses para acelerar la reforma del Código Penal y los consiguientes cambios en los delitos de la sedición y la malversación.

En esas ruedas de prensa, Rufián dejó claro que se opondría a la precipitación de los tiempos parlamentarios si no había acuerdo entre los socios de la coalición. Lo dijo gráficamente: "Es marciano tirar hacia adelante para perfeccionar la ley sin los creadores de la ley, que es el Ministerio de Igualdad, así que no lo vamos a hacer porque es imprescindible que haya acuerdo dentro de la coalición". Con ese "no lo vamos a hacer" se refirió el diputado por Barcelona a un eventual apoyo a una eventual maniobra del PSOE para propulsar su reforma penal.

Se estaba jugando entonces en el terreno de la especulación, ya que ni el grupo socialista ni el Gobierno adelantaban sus pretensiones. En la Mesa, mientras tanto, sucedió lo que tenía que suceder: se calificó la propuesta socialista para modificar el 'sólo sí es sí' por el procedimiento de urgencia, es decir, con los plazos de los estadios parlamentarios de confección de una ley reducidos a la mitad. Que se pida la urgencia no significa mucho si la mayoría no quiere que haya urgencia. Hay varios proyectos durmiendo en el limbo de las enmiendas desde hace meses a pesar de llevar la etiqueta "procedimiento de urgencia".

En esa reunión de la Mesa, los tres representantes del PSOE y las dos del PP respaldaron la propuesta y su urgencia, pero no los tres de Unidas Podemos, que se abstuvieron. Síntoma, aunque leve, de la distancia que separa a los partidos que forman el Gobierno sobre cómo corregir los "efectos no deseados" (es la expresión del Ejecutivo) de la norma de garantía de libertad sexual.

La junta de portavoces

El líder de Más País, Íñigo Errejón, afirmó en su comparecencia ante la prensa lo mismo que afirmó en la comparecencia de hace una semana: acuerdo antes del trámite. "Que venga una propuesta de Gobierno, y que venga cuanto antes, pero que venga. Esto está siendo muy dañino para el Gobierno y se tiene que acabar", fueron sus palabras.

Más tarde, Oskar Matute, de EH Bildu, empleó términos similares, pero fue más rotundo. "No vamos a apoyar la urgencia; no queremos prisas", aseguró antes de abogar por el pacto PSOE-Unidas Podemos previo al inicio de la tramitación parlamentaria y antes de dejar un recado a los socios de la coalición, cuya actitud no está gustando al autoproclamado "bloque de la investidura" de Sánchez. "Está bien que el Gobierno sea polifónico, está bien si las voces están dentro de una misma partitura; si no, es cacofonía", ha dicho.

Y se celebró la Junta, 12.00 horas. En el orden del día de la sesión de este martes no figuraba nada relativo a la reforma de la ley del 'sólo sí es sí', lo que no excluya que pueda tratarse si un grupo lo comenta. Lo ha hecho el PSOE, pero sin suerte, porque cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha preguntado si alguien se oponía a la inclusión de la toma en consideración de la proposición en el pleno del 21 de febrero, Gabriel Rufián y Oskar Matute han levantado sus brazos. El resultado, el ya explicado.

Patxi López ha reconocido el contratiempo en la rueda de prensa posterior a la Junta. Lo ha hecho en tono aséptico: "Hemos pedido que se incluyera en el pleno de la semana que viene; se necesita unanimidad para que esto fuera así y no hemos tenido (...) Seguimos pensando que cuanto antes hay que reformar la ley, así que serán otros los que deben explicar por qué no quien que sea así".

Por tanto, la propuesta quedará en la nevera parlamentaria hasta el pleno del 7 de marzo, el pleno que coincide con el Día de la Mujer, ya que no habrá sesiones en los primeros días del mes que viene porque así se acordó por la Mesa cuando tocó definir el calendario. PSOE y Unidas Podemos tienen dos semanas, por tanto, para limar sus diferencias, si es que eso es posible.

Está por ver. Lo que ya está visto es que la celeridad por la que apostó López hace dos semanas, cuando registró la proposición de ley, no es tal. El PSOE ya renunció a un inicio exprés mediante la presentación en mano de la propuesta en la Mesa del Congreso, la anterior a la de este martes. Y hoy ha constatado que no puede ir tan deprisa como quisiera. Se avecina, por tanto, un asunto proceloso que, por muy rápido que vaya ya, pone el horizonte a finales de marzo como pronto. Las elecciones autonómicas y municipales se acercan.