Siete años después de su detención por el caso Taula, el expresidente de la Diputación de València y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, ha podido dar su versión de la causa que lo mantiene polimputado desde hace siete años. Rus, muy comedido, sólo ha respondido a las preguntas de su abogado y al magistrado que preside el tribunal que lo juzga.

Rus ha explicado que fue "alcalde de Xàtiva, presidente de la Diputación València, propietario y gerente de mis empresas, consejero del puerto, estuve en las Corts y fui presidente del Olímpic, sin ánimo de lucro y presidente del partido [PP] en la provincia de Valencia".

Como presidente de la institución provincial "mi obligación era presidir todas las empresas públicas de la Diputación de Valencia para ver las cuentas y aprobarlas una vez al año. Y nada más". También ha señalado que "a Marcos Benavent lo nombró el consejo a propuesta del Partido Popular. El ministerio fiscal que diga lo que quiera".

"¿Era apto?", le ha preguntado su abogado. "Yo entendía que era apto. No hubo en ocho años un conflicto a nivel sindical con 700 u 800 personas trabajando. Al tiempo tuvo unos problemas de separación y, a partir de ahí, sé lo que sé. La oposición le hacía la ola. Era un fenómeno".

La situación comenzó a torcerse, según su relato, "el 22 de diciembre del 2014. Teníamos una comida de grupo con todos los diputados, gerentes de empresas, gerentes y asesores. Llegué tarde, porque había que firmar las nóminas, a las 14.30 y me abordó el señor Marcos Benavent y me dijo: que estaba mal, desbordado y que quería dejarse la gerencia de Imelsa. Al preguntarle por qué, me dijo que estaba muy cansado y muy mal. Me pidió que lo despidiera para cobrar por los ocho años. Él era un cargo de confianza. Y el 28 de marzo con las elecciones tenia que salir sin indemnización. El dinero no era mío. Así que le dije que se fuera porque no lo iba a aceptar."

Después ha señalado que "me propuso que no le pagáramos despido. Peor que por favor tuviera dos años de paro. Le pedí que me explicara por qué quería dejárselo. Me dijo que lo tenía que dejar que estaba mal. Así que le dije: 'Quiero tu baja en el despacho el día 30'. El día 26 se fue a Ecuador y tuve que nombrar un nuevo cargo. A partir de ahí que puedo pensar que es un tema".

¿Usted instó a denunciar a Benavent?, ha continuado interrogando su abogado. "El nuevo gerente -ha respondido Rus- me comenta todo lo que ha encontrado, que faltaba un iPad. Tenía dos lineas que usaba y un teléfono de Imelsa. Le dije adelante. Yo no lo tenía que decidir. El que lo tenía que decidir era el diputado de empresas. Que no los he visto en el sumario. Los consejeros delegados eran los que me hacían las gestiones realmente. Me dijeron, 'aquí falta esto' pues a la Fiscalía".

Entre los agujeros que se encontraron, "había un abono de 50.000 euros por servicios que no se habían prestado. Tuvimos una inspección de Hacienda por un tema del IVA. Muy difícil en una administración. Una empresa que tenía que colocar farolas en Llutxent no las había colocado y había cobrado. Llamé a Marcos Benavent, me dijo que era un error. Él tenia la potestad de contratar hasta 50.000 euros. Cuando entré en la diputación retiré a todos las tarjetas visa. Y rebajé la capacidad de contratar de 200.000 euros a 50.000, no porque no me fiara. Si no por hacer todo como se tiene que hacer". De ahí que Rus defienda que "lo envié todo a Fiscalía. El dueño de las farolas quedó en abonar el dinero porque había sido un error. Entregó el dinero y nunca más se supo".

Sobre la materia de este juicio, la contratación de personas que cobraban sin ir a trabajar, "jamás di orden de contratar a nadie. Todos los contratados fueron a mi gabinete. Yo salía a las 7 de la mañana y llegaba a las nueve a la Diputación de València y estaban hasta las 9.30 de la noche. O trabajaban así o a la calle. Imelsa tenía 700 u 800 trabajadores. Nunca estuve en la sede. Existía un consejero delegado. La oposición aplaudía. Todo era un escándalo, pero de bien".

Sobre el futbolista del Olímpic que ayer confesó los hechos, Rus ha señalado que l"o ficho el secretario técnico. Yo estuve de presidente nueve años. Estaba en el Canals, en regional preferente. Nosotros estábamos en tercera división. Anoche me quedé pensando sobre lo que dijo que lo había fichado. El Olímpic ha sido el único club que no debía IVA. Eso de los sobres lo tendrán que demostrar. Como lo tengo casi todo guardado. La Fiscalía dice que eran compinches. Este jugador jugó cero minutos de 3420 minutos que tiene la liga, él jugo 575 minutos. Un 16,5%".

También ha señalado que "un total de 180 jugadores tuvo el Olímpic. Si los hubiéramos colocado habríamos podido colocar a 24. Nos habríamos ahorrado 10.000 euros porque la nómina de cada jugador era de 10.000 euros durante nueve meses".

También ha señalado que "el futbolista creo que estaba en la lista del PP de Ontinyent. En los emolumentos que le pagaban constaban los conceptos: desplazamiento y material. En aquella época no había pagos a la Seguridad Social. Y se les pagaba así a todos los jugadores. Hay importes muy variados desde 2.200 a 400 euros".

Sobre las contrataciones de Ciegsa, ha declarado que cuando se produjeron "yo no era ni presidente de la diputación. Son hechos que se malcontaron. Nadie dijo a la UCO que el señor Rus tenía nada que ver. Si hubiera tenido que ver, yo habría dicho mira esta persona que es un fenómeno. Pero eso corresponde a la gerencia de Ciegsa o quien sea. No entendí ayer lo que se dijo de Ciegsa".

Y ha añadido que yo solo ordenaba los que estaban a mi cargo en la diputación y en el ayuntamiento de Xàtiva. Yo respondo de esa gente. De lo que contaban los demás, he tenido que responder porque me he tenido que salir de la política. Cuando pase todo esto ya lo explicaré", ha concluido.