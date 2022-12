No hubo decepción. Otra vez, y van diez años consecutivos, la gasolinera La Chasnera repartió suerte en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. En esta ocasión, ya van cuatro, distribuyó 3,2 millones de euros del premio Gordo entre quienes adquirieron los ocho décimos expedidos por sus máquinas. A las 10:21 horas de ayer se reprodujo la imagen de las mañanas de cada 22 de diciembre de la última década y se escuchó «¡Que bote Chasnera!», mientras el empresario José Miguel González e hijos se mostraban obedientes.

Situada en el kilómetro 54 de la Autopista del Sur, en el municipio de Granadilla de Abona, esta gasolinera Repsol es uno de los puntos de venta más importantes del país. «No sabría decir en qué puesto estamos ni cuánto hemos vendido esta Navidad», explica el padre de José Ángel, Miriam y Aarón González, quienes pusieron mucho empeño en destacar y agradecer «el esfuerzo de los trabajadores. Somos una familia», resumía el patriarca.

La bienvenida a La Chasnera la da Román Borges, que en la puerta de entrada al establecimiento lidera el equipo de Onda Tenerife que cada año emite en directo el sorteo, empeñado en vender las excelencias del clima insular: «Son las ocho y media, una hora menos en Canarias y trece grados más que en Madrid». En este enclave, el goteo de usuarios que acuden a repostar, a tomar café, desayunar o jugar es constante, pero sin aglomeración.

Y dieron las 9:24 (sale el primer premio de la jornada, el 62391, un quinto), y las 9:27 (el 04074, segundo premio), y las 9:35 (sale el 43696, otro quinto), y las 10:09 (suena el 54289, un cuarto) y las 10:10 (sale el 88509, un quinto más) y el ambiente no despegaba. Lo hizo cuando Román Borges pregonó «cayó aquí». Eran las 10:21 horas y los hermanos González y sus trabajadoras se abrazaron y felicitaron. A partir de ahí, televisiones y radios se adueñaron del escenario y hasta se escenifica el brindis con champán por la suerte obtenida y repartida.

Bastó ese momento para salvar la jornada y la temporada. Fueron ocho billetes y 3,2 millones del premio Gordo. La leyenda de La Chasnera sigue creciendo. «Es importante para nosotros. Llevamos seis meses trabajando mucho», detalla José Ángel González, gerente de esta gasolinera y de la que el Grupo González tiene al otro lado de la autopista.

«No es nada fácil» este éxito, pero reconoce que «somos muy afortunados, porque llevamos seis meses vendiendo lotería de Navidad y recibiendo la confianza de la gente. Eso hay que agradecerlo. Y hay que confiar en la suerte».

Desde 2013. Todo comenzó en 2013, cuando La Chasnera vendió íntegramente el segundo premio del sorteo, el 79712, repartiendo 200 millones de euros. La única ocasión en la que la propiedad también fue agraciada, al igual que la plantilla, entre la que distribuyó el número. José Miguel González lo recordaba ayer en medio de la alegría. «Teníamos un pellizquito en 2013, pero el resto ha sido a repartir premios. Lo de aquel año fue una barbaridad», apunta el empresario. A partir de entonces, cada Navidad vuelve la suerte con puntualidad a este surtidor de Granadilla de Abona.

El primer gordo de cuatro. Un décimo del 71198 es el primer premio Gordo de Navidad en la historia de esta gasolinera. Al año siguiente fueron 26 los décimos que distribuyó del primer premio del sorteo navideño, el 03347. El año de la covid (2020), La Chasnera vendió dos décimos del número 72897. Ayer la suerte cumplió diez años en este lugar con los ocho décimos del 05490. «Según hemos calculado, en este tiempo hemos repartido unos 300 millones de euros en premios», no solo de lotería y no solo de la lotería de Navidad y Reyes.

El sorteo del Niño. Mientras en la pantalla seguían los niños de San Ildefonso llenando alambres de bolas premiadas con mil euros cada una, al local accedían clientes en busca de fortuna. Para ello, apostaban por «un Gordo y una Primitiva», pedía un trabajador de la construcción; o «un número para el Niño», buscaban otros muchos y muchas. «Y ahora que va a venir el Niño, ¿qué número pedimos?», preguntan a José Miguel González. «Me gusta mucho un cinco, pero puede salir cualquiera porque todos están en el bombo. Ya ves hoy, el cero es de los que menos sale y salió», responde.

Jorge Gorrín. En cada 22 de diciembre se vive un momento singular. Esta vez fue la presencia de alguien que para La Chasnera es muy querido. Se llama Jorge Gorrín y fue uno de los afortunados con tres décimos del número 79712, que le hizo ganar 375.000 euros hace diez años. La crónica del momento cuenta que «llegó tocando la pista de su BMW descapotable» de color gris. «De eso no queda nada», porque «hay que disfrutar la vida y el que venga detrás que se las busque como pueda». Y da fe. «Lo primero que hice fue recorrerme medio mundo y ahora, si me saco otra cosa, el otro medio», cuenta jovial después de cantarle a la suerte y a La Chasnera a modo de villancico. Esa suerte que le hizo ganador del sueldazo de la ONCE. «Este año no he comprado nada», asegura. ¿Por qué? «Porque estoy esperando por el Euromillón. Es el que resuelve, el que hará que deje a mi familia resuelta». Y casi se despide: «Me llamo Jorge Gorrín Arzola, para servir a Dios y a usted y si tiene un duro, me lo dé, o mil euros». Y se arranca a cantar «por México» con Las mañanitas.

De vuelta al sorteo, llega Raúl Montis, delegado comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae). Se oficializa con ello que La Chasnera vendió parte del premio Gordo de Navidad. Otra vez el champán, las felicitaciones, las fotos y los carteles con el 05490. Montis sigue su ruta hacia Callao Salvaje y en La Chasnera se espera a los últimos premios que faltan por salir, por si cayera algo más. No fue así. Ahora toca esperar al sorteo del Niño, el 6 de enero.