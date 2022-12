El Gordo adelgaza en La Guancha

El Sorteo Extraordinario de Navidad repartió muy poco dinero en grandes premios en los 15 municipios del norte de Tenerife, entre Buenavista y Tacoronte. Todo el éxito se concentró en el anuncio de la caída del Gordo en la Administración de Loterías Número 1 de La Guancha, conocida como la de La Esperanza. Al principio se habló de diez décimos, del reparto de 4 millones de euros en este pueblo de poco más de 5.000 habitantes, pero el delegado de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Luis de Montis, rebajó 3,6 millones la euforia y aclaró que sólo constaba la venta de un décimo del 05490. El Gordo adelgazó en La Guancha hasta los 400.000 euros que valía el único décimo que el administrador, Miguel González de Chaves Rojo, mostró a los medios de comunicación.

Desde que saltó la noticia, el responsable de La Esperanza desde hace 38 años, repitió que había repartido «al menos» diez décimos del número más deseado, pero que con la emoción y la llegada de los medios, aún no había podido comprobar la cantidad exacta. Con más calma, ya por la tarde, reconocía que aún no había tenido tiempo para comprobar «qué es lo que se había vendido al final» y que "puede ser que al final haya nueve décimos devueltos de esa hoja". En medio de la emoción y la llegada de televisiones, radios, periódicos, agencias de noticias, vecinos, clientes, familiares y curiosos; Miguel González de Chaves lamentaba «no haber tenido tiempo de meterme a comprobar todo, pero si desde Loterías dicen que oficialmente es uno, pues será eso al final».

Con el único décimo premiado en custodia de la administración guanchera, y con el agraciado amparado en el anonimato, los vecinos de La Guancha no tendrán que buscar a los otros nueve afortunados que durante algunas horas se creyó que celebraban su enriquecimiento en La Guancha. El alcalde, Antonio Hernández (PP), fue uno de los primeros en acercarse a la Administración Número 1 para felicitar a su propietarios y a sus trabajadoras. «Es la primera vez que cae el Gordo en La Guancha y, evidentemente, es una gran alegría que el premio haya caído aquí», aseguraba el mandatario. «Ya nos iremos enterando en los próximos días quienes son los agraciados», auguraba.

Para el alcalde, la mañana fue muy especial: «Estamos viviendo un momento bastante emotivo en nuestras calles. La gente es feliz, aunque no le haya tocado, y así dan más ganas aún de disfrutar de las navidades. Al final, que caiga este premio en nuestro pueblo es bueno para todos: para los vecinos y para el municipio, que ahora aparece en las noticias y se da a conocer más a nivel nacional por algo positivo. Esto siempre será bienvenido, ver que la ilusión de este premio de la lotería ha llegado a nuestro pueblo. Es una maravilla ver a la gente contenta, aunque no se hayan sacado nada».

Miguel González de Chaves Rojo recordaba que 2022 empezó en su administración con un segundo premio en el Sorteo del Niño y se despide con el Gordo de Navidad. El premio más deseado por cualquier lotero. Estaba pletórico porque «lo más importante para un administrador de loterías es repartir premios. Prefiero darlos a recibirlos. Me siento muy feliz porque este es un gran respaldo para nuestro negocio y ya era hora que nos tocara repartir el Gordo y ver a la gente tan feliz. Hemos trabajado muchísimo para lograrlo».

La alegría también fue para las dos trabajadoras de la administración. Sara Hernández Figueroa, que lleva cinco navidades en el puesto, reconocía que estaba como en una nube: «Estoy contentísima, aún no me lo creo. Saber que has dado tanto dinero a alguien es algo inexplicable. Esto es muy grande y estamos muy contentas. Es lo más emocionante que me ha tocado vivir desde que estoy trabajando aquí. Es como si me hubiera tocado a mí». Sara Sanfiel Luis lleva 8 años trabajando en La Esperanza y coincide en que este jueves 22 de diciembre de 2022 vivió «el momento más emocionante en todo este tiempo».

«Mi jefa nos dijo: no se arreglen, no se vistan muy bien que van a dar el Gordo si no se arreglan. Y mira, al final dimos el Gordo. Estamos súper orgullosas porque desde julio llevamos seis meses trabajando a tope para este sorteo y creo que nos lo merecemos», apuntó Sara Sanfiel. En medio de la alegría, recordó lo mucho que han trabajado este año para vender el máximo número posible de décimos «también moviéndonos por toda la isla».

Otro éxito en 2011

En el año 2011, la Administración de Loterías Número 1 de La Guancha ya dio íntegramente un cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, con el que repartió más de 34 millones de euros. Entonces vendió 1.720 décimos del 66832, cargados con un pellizco de 20.000 euros en plena crisis económica. El Gordo de este jueves, aunque quedara al final limitado a un décimo, también pasará a la historia de la única administración guanchera.