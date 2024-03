Tabares destaca en su pregón el rasgo de «honestidad» de la Semana Santa

La iglesia de San Francisco de Santa Cruz de La Palma se llenó de público para acompañar al dramaturgo palmero, Antonio Tabares, en la lectura del pregón con el que se inician los actos más señalados de la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma, que desde 2024 está catalogada como Fiesta de Interés Turístico de Canarias por parte del Gobierno autonómico.

Vecinos, así como también integrantes de la corporación municipal, junto a diferentes autoridades insulares y regionales se dieron cita en el templo de San Francisco, que desde las 20:00 horas de ayer se convirtió en el estrado desde el que se proyectaron la reflexión y las palabras del también periodista nacido en la capital palmera, y que en la actualidad es un referente de las artes escénicas de Canarias en su faceta como escritor.

La bienvenida corrió a cargo del párroco de San Francisco, Óscar Luis Guerra, quien además dio paso a la actuación musical a cargo de miembros de la Escuela Insular de Música, previa a la presentación que el director de la Escuela Municipal de Teatro Pilar Rey, Carlos de León, realizó sobre la figura del dramaturgo Antonio Tabares.

En su pregón, un emocionado Tabares habló de su relación personal con la Semana Santa capitalina, sobre la que destacó que «no es, ni puede serlo, una celebración pretenciosa o grandilocuente, sino que precisamente halla su valor en la honestidad de su sencillez. Esa sería mi principal invitación a la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma: continuar siendo fiel a sí misma, no aspirar a ser lo que no es. Y esta no es una invitación al conservadurismo, sino al contrario, a asumir sin complejos los valores que atesora, que son muchos, y hacer gala de ellos».

Esta invitación en forma de reflexión precedió a una de las actividades divulgativas de mayor peso en la programación, como fue la presentación, ayer, desde las 20:30 horas y en el Hospital de Dolores, de la restauración y recuperación del Cristo Resucitado en el Hospital de Nuestra Señora de Los Dolores. Antes, tendrá lugar un concierto a cargo del alumnado de la Escuela Insular de Música de La Palma en la iglesia de Santo Domingo.