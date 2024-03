Agentes de la Policía Canaria comienzan a patrullar en el área del Valle de Aridane

Tras la solicitud del alcalde de Los Llanos de Aridane, a la que también se sumaron los regidores de El Paso y Tazacorte, además de los representantes de los comerciantes, agentes del Grupo de Respuesta Operativa del Cuerpo General de la Policía Canaria, especializado en orden público y seguridad ciudadana, patrullan desde el jueves las calles de los tres municipios para así colaborar con las policías locales y la Guardia Civil ante la «sensación de falta de seguridad que vive la comarca oeste de la isla de La Palma»..

El Valle está viviendo en las últimas semanas una oleada de robos que genera preocupación en vecinos y comerciantes, quienes han demandado soluciones para poner freno a esta situación. Así, a lo largo de las próximas se manas, los agentes patrullarán prestando especial atención a los comercios y a los puntos en los que se han detectado focos de actividades ilícitas, altercados o agresiones.

«Tras la reunión mantenida con los alcaldes y los representantes de los comerciantes me preocupó la sensación de falta de seguridad que nos transmitían. Los Llanos es un municipio seguro y el Valle de Aridane también y ahora todos tenemos que contribuir a que en esta situación extraordinaria pongamos medidas también extraordinarias para que siga siendo así», señala Nieves Lady Barreto, consejera de Seguridad del Gobierno de Canarias.

La consejera aclaraba, no obstante, que el despliegue de la Policía Autonómica representa una «medida extraordinaria y temporal» para hacer frente a una situación «igualmente extraordinaria». En este sentido, Nieves Lady Barreto subraya que las patrullas estarán en la Isla a lo largo de varias semanas y que por ahora no es posible un despliegue fijo, por el hecho de no contar este cuerpo con agentes suficientes.

Barreto también se comprometió con los alcaldes y los representantes de los comercios y negocios locales a trasladar a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior la urgencia en cuanto a incrementar la presencia de la Guardia Civil en la zona, ya que es este cuerpo el que tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana.