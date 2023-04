Las asociaciones de vecinos de La Laguna y Las Manchas han denunciado que en los últimos días han tenido que sufrir un importante incremento en las facturas de suministro de agua de abastecimiento público emitidas por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

Así, recalcan que la no lectura de los contadores «ha disparado» el recibo del agua, por lo que han presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane «demandando una reunión con la alcaldesa, Noelia García Leal, y el concejal de Aguas, Francisco Leal».

El objetivo, el poner en su conocimiento «los cuantiosos perjuicios económicos que vienen ocasionado el error administrativo de la no lectura trimestral de los repuestos contadores de agua domiciliaria que fueron afectados por el volcán».

Asimismo, esperan recibir de los responsables políticos una propuesta de solución. En el mes de enero de 2022, señalan, «el Ayuntamiento anunciaba la reposición de nuevos contadores de agua a las viviendas afectadas por la erupción volcánica». Desde ese momento y hasta finales del mes de noviembre, «el Ayuntamiento incumplió lo dispuesto en el artículo 34 del vigente Reglamento Regulador de la Prestación del Servicio de Agua Potable y no realizó trimestralmente la lectura de los contadores».

Apuntan que «la inacción municipal durante meses» ha provocado que cuando se ha realizado la lectura muchas familias superen el consumo contratado de metros cúbicos de agua establecido en las ordenanzas, cuando realmente no han sido consumidos, y los recibos al cobro han sido recargados considerablemente.

Estos vecinos consideran que, de manera abusiva, ya que realmente no se ha producido un consumo mayor al contratado, sino que, al no realizar la lectura reglamentaria en tiempo y forma en el contador, se termina penalizando a los vecinos «de manera totalmente injusta y no achacable a la responsabilidad de las familias».

Para los vecinos resulta «lamentable», indican que, al sufrimiento ocasionado por la erupción volcánica y la incertidumbre en el proceso de reconstrucción, se tenga que añadir el abono o cobro de un servicio público «que no está justificado realmente».

Por eso, desde las asociaciones de vecinos afectadas demandan una solución justa al grupo de Gobierno de Los Llanos de Aridane y que «de forma inmediata se tomen medidas administrativas necesarias que dejen sin efecto el cobro y los recargos y proceda a realizar las lecturas de consumo de agua establecidas en tiempo y forma».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane han confirmado que se está trabajando en ofrecer una solución a los vecinos de los barrios afectados por el volcán para eliminar, a la mayor brevedad, los recargos de la factura del agua.

Destacan que la prioridad del Consistorio ha sido la de ofrecer agua a los vecinos de estas zonas según iban regresando a sus casas, sin que tuviesen que presentar documentación y «para lo que se ha hecho un esfuerzo titánico, y no la de leer los contadores», recuerdan. Además, destacan que durante la emergencia volcánica se vivió una situación absolutamente excepcional, y no se pudo proceder a la lectura de los contadores de agua que lleva aparejado una lectura única para más de un trimestre.

Asimismo, y ante las demandas planteadas por los vecinos, directamente al Ayuntamiento, se está estudiando la forma jurídica - administrativa más adecuada para eliminar esos recargos, «porque se entiende que es profundamente injusto». Además, se informa que es un programa informático el que hace los acumulados cuando no se realizan las lecturas, y al pasarse de los metros cúbicos, de forma automática, genera ese aumento de precio.

Por otro lado, se confirma que hace apenas unos días se le explicó al presidente de la Asociación de vecinos de La Laguna la línea de actuación que se está siguiendo, «por lo que sus declaraciones han supuesto una sorpresa», destaca un comunicado emitido por el propio Ayuntamiento.

Por último, desde el Consistorio aridanense informan que esperan que esta situación se solucione a lo largo de las próximas semanas.