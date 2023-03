La artista Valeria Castro se dio a conocer gracias a las versiones de temas de otros artistas que subía a sus redes sociales, pero el punto de inflexión en su carrera, llegó cuando Alejandro Sanz compartió un vídeo de ella alabando su gran talento. A partir de ese momento, su carrera no ha hecho más que crecer y crecer. Incluso representó a España en la Latin Alternative Music Conference del año pasado y ha visitado el plató de El Hormiguero con Pablo Motos para conceder una entrevista, algo que está sólo al alcance de las grandes artistas.

Ahora, llega el momento de presentar su primer disco, en el que su amor por La Palma y los acontecimientos que han afectado a sus paisanos tienen una presencia destacada.

Valeria Castro es palmera, y en su arte se refleja no sólo la idiosincrasia de su lugar de nacimiento, también las peripecias que sus paisanos han tenido que vivir en los últimos años como consecuencia del volcán Tajogaite. Y es que como ella misma se ha referido, «la Isla se lleva a todas partes».

Por delante tiene un verano lleno de concierto, casi una veintena que la llevarán por festivales en todo el territorio nacional, y que ya la vislumbra como una cantautora de presente, aunque prosiga sus estudios universitarios de biotecnología.

Su primer disco Con cariño y cuidado, que estará disponible a partir de este viernes, es eso, una declaración de intenciones. La cantante reconoce que «hace un año y medio un nudo enorme en la garganta me hizo pensar que no iba a conseguir escribir más canciones», coincidiendo con la erupción del Volcán. En ese momento pensó que «me iban a quedar las penas dentro y no iba a saber cómo soltarlas, pero por suerte un día te das cuenta de que pasa lo que tiene que pasar y que todas esas penas se aligeran si se cantan».

Por eso recalca que «este disco lleva dentro lo que he aprendido, lo que he llorado, todo lo que he sentido: la rabia, la pena, el amor, el desamor, la alegría, la tristeza, pero, sobre todo mucho cariño y mucho cuidado».

Quién lo diría cuando La Palma vio por primera vez sobre un escenario ante miles de personas, en aquel Love Festival del 2017. Hoy Valeria Castro es ya un nombre reconocido en muchos sitios de España, una artista emergente que cada vez apunta más alto.

Valeria es dulzura hecha música, ternura a veces, reivindicación femenina en otras, e incluso amor sin límites cuando expresa lo que siente en cada canción por su Isla. Por donde camina deja además el sello de La Palma y presume de lo que allí cosechó y de todo lo que la forjó para ser ese ser que es.

Ahora, en una entrevista concedida a El periódico de España, la artista que está a caballo entre el pop y el folclore, reconoce que La Palma es «el epicentro de este disco».

En el está presente su familia y «nuestra casita», destaca, considerando que es «el universo fundamental para mantener los pies en el suelo». Reivindica de esa manera el lugar del que viene, ya que creció «en un espacio rodeado de mar», generando una idiosincrasia «que me ha marcado» y donde a pesar de encontrar limitaciones, «con el tiempo, he aprendido a valorar», señala.

Esta cantante nacida en 1999 compone desde los 15 años, aunque se decantó por las versiones con un toque personal. Ahora, con sus composiciones consigue «desahogarse» y contar su historia a través de canciones como ‘Culpa’, que ya cuenta con cuatro millones de reproducciones en Spotify.

Valeria no es ajena tampoco a la catástrofe que afectó a la Isla en septiembre de 2021. «Fue duro», y señala que «ahora, que ya está más o menos digerido, lo trato con normalidad». Lo más que le afectó fue estar lejos de su Isla en unos meses en los que «quería estar con los míos». Valeria recuerda que «mi casa estaba frente al volcán, y la de mi abuela, en la ruta de la lava», siendo finalmente destruida.

También es crítica con situaciones que se siguen viviendo. Por eso señala que «nos pusieron el foco durante unas semanas, pero nos han vuelto a olvidar».