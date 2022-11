La comisión del Parlamento de Canarias que estudia los efectos generados a raíz de la erupción del volcán Tajogaite afrontaba ayer la última comparecencia antes de abordar el dictamen final, con la presencia del comisionado especial del Gobierno para la reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, pero este no asistió, una situación que provocó malestar en varios grupos parlamentarios.

Izquierdo Triana había sido citado a mediodía para ofrecer a la comisión parlamentaria su visión de la reconstrucción de la isla, pero hace tres días envió un escrito declinando la invitación, según ha denunciado la portavoz del grupo Nacionalista en ese foro, Nieves Lady Barreto. El motivo, o «la excusa», según Barreto, es que desde 2019 hay un criterio en la administración central para que sus representantes no comparezcan en comisiones de investigación o de control de los parlamentos autonómicos, el mismo motivo que esgrimió en su día el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, para no comparecer en esta misma comisión. Sin embargo, una comisión de estudio no es ni una comisión de investigación ni una comisión de control y el resultado de la inasistencia de representantes de la administración para exponer sus actuaciones o propuestas es que inevitablemente «quedará cojo» el dictamen final sobre la reconstrucción de La Palma, según Barreto.

«No tiene sentido: aquí han comparecido profesores, profesionales, científicos, afectados, representantes de los sectores económicos… a ninguno lo controlamos ni lo investigamos», simplemente exponen su visión de la reconstrucción de la isla tras la erupción volcánica del otoño de 2021 para que los parlamentarios puedan tener los máximos elementos posibles para elaborar su dictamen, agregó la diputada. Para la representante nacionalista, es esencial que la administración central aporte su visión de la reconstrucción, y en particular el comisionado especial, que es quien preside la comisión mixta de reconstrucción en la que participan las administraciones locales, insulares y autonómicas.