09:50

La espectacular pero destructiva erupción del volcán de La Palma, en la zona de Cabeza de Vaca, ha ocupado portadas de numerosos periódicos en todo el mundo. Tanto la prensa nacional como la internacional se han hecho eco de los ríos de fuego que están recorriendo el suroeste de la Isla, provocando imágenes asombrosas e históricas que los caprichos de la naturaleza han proporcionado a La Palma, y al mismo tiempo ocasionando el dolor a numerosos ciudadanos de perder todo lo que tenían, sin poder hacer absolutamente nada para evitarlo.

Y así lo cuentan los periódicos británicos, como The Guardian, The Sun, Daily Express, Daily Mirror, o Daily Star; alemanes, como Bild, Die Wel, Spiegel o Berliner Morgenpost; americanos, como The New York Times e, incluso, chinos, como Huanqiu Shibao, entre otros. En todos ellos se informa, algunos, con todo lujo de detalles, otros, con menos, de lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, recogiendo también varias fotografías. Se utilizan todo tipo de adjetivos para describir lo que los habitantes de La Palma están viviendo y sufriendo, y se utilizan también todo tipo de titulares, unos más asépticos y otros más pasionales e, incluso, alarmantes. Por ejemplo, y con respecto a los medios de los dos principales mercados emisores de turistas de La Palma (Reino Unido y Alemania), el periódico The Sun señala que los británicos han huido «presos del pánico cuando el cráter de las Islas Canarias ha entrado en erupción». El Daily Mirror habla de «escenas apocalípticas» y de que «500 residentes aterrorizados se ven obligados a huir». El periódico alemán Bild titula «Erupción volcánica en la turística isla de La Palma», una frase que se repite en la mayoría de los periódicos alemanes, haciendo énfasis en que este es uno de los destinos preferidos del país germano.