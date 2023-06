Luis Yeray Gutiérrez sobre el ‘caso Laycas’: «Ha habido maldad en este relato ficticio»

«Ha habido maldad en un relato ficticio, lleno de falsedades». Luis Yeray Gutiérrez, alcalde en funciones del Ayuntamiento de La Laguna, cargó contra «la judicialización de la política para dañar a muchas personas» un día después de conocerse el archivo del caso Laycas, gracias al cual el propio líder socialista lagunero y cuatro concejales se han librado de las imputaciones por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y gestión interesada.

«Esta denuncia llena de mentiras ha provocado daños irreparables en muchas personas, en pequeños empresarios que luchan por sacar adelante sus proyectos y en artistas cuyas carreras han quedado manchadas». Luis Yeray Gutiérrez añade que incluso ha habido «rupturas de relaciones sentimentales» como consecuencia de una querella sobre la que «la propia jueza ha aclarado que estaba basada en hechos inventados».

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, María Celia Blanco, ha sobreseído de forma provisional el caso Laycas, abierto por una denuncia del edil del Ayuntamiento lagunero Alfredo Gómez contra el alcalde y cuatro concejales de su mismo partido (PSOE), tres que continúan en funciones en el Gobierno local y uno que dimitió hace ocho meses. La magistrada descarta que el Gobierno lagunero creara una «red clientelar», como aseguraba la denuncia, para favorecer a familiares y amigos, y deja claro que los contratos cuentan con informes favorables del interventor municipal y los servicios jurídicos.

«Lo he venido diciendo en estos dos años y lo vuelvo a repetir: los contratos estaban avalados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento y en ningún momento este Gobierno municipal ha adoptado decisiones arbitrarias e ilegales para favorecer a personas afines», apuntó Gutiérrez, para zanjar: «La jueza lo ha dejado claro».

«Fuimos garantistas y lo vamos a seguir siendo. Quiero recordar que soy el único alcalde que no ha levantado reparos», quiso dejar claro el ganador de las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo. «Ya me quedé perplejo cuando una persona, que fue concejal de este Ayuntamiento y al que no quiero nombrar, presentó la primera denuncia de este caso, y lo he seguido estando en el desarrollo de los acontecimientos», precisó en relación a Javier Abreu, exprimer teniente de alcalde de La Laguna, ahora retirado de la política, el primero en anunciar unas presuntas irregularidades a las que le siguieron la querella de Alfredo Gómez, ahora desestimadas por la magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna.

Luis Yeray Gutiérrez recordó que a la querella de Alfredo Gómez, presentada el 31 de mayo de 2021 cuando el concejal de La Laguna era presidente de la Comisión de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno del Consistorio lagunero, se unieron los concejales de Coalición Canaria Jonathan Domínguez –que fue portavoz este mandato del grupo municipal nacionalista en el Ayuntamiento– y Francisco Hernández –secretario general de CC en La Laguna–. «¿Estos que dicen que van a cambiar la política son los que la judicializan para causar un daño personal?», se preguntó.

Luis Yeray Gutiérrez espera que este auto de archivo del caso Laycas sirva para que «no se vuelva a utilizar a la justicia para atacar a los rivales políticos». «Eso sí, que se tenga muy presente que el daño ya está hecho», concluyó el alcalde.