La amenaza nuclear de Putin preocupa, pero no alarma a la OTAN

“Rusia debería saber que una guerra nuclear nunca se puede ganar y, por tanto, nunca se debe librar”, suele repetir desde hace años el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. ¿Está entonces Vladimir Putin marcándose un farol cuando amenaza con utilizar armas nucleares si Occidente despliega tropas para luchar en Ucrania? La opinión entre muchos de los países aliados es que Moscú utiliza esta amenaza como un arma de presión política para amedrentar, intimidar y erosionar la confianza de los aliados y que, aunque no hay un riesgo cero, las posibilidades de una escalada de este tipo son en realidad bajas.

“¿Estamos realmente preparados para una guerra nuclear?”, le preguntaron a Putin en una entrevista en vísperas de unas elecciones presidenciales rusas que la UE no considera ni libres ni justas. “Desde el punto de vista técnico, por supuesto que estamos preparados”, respondió el presidente ruso en la que es la undécima amenaza, según la cuenta del diario 'Kyev independent', desde que el Kremlin lanzara la invasión en febrero de 2022.

“(Las naciones occidentales) deben entender que también tenemos armas que pueden golpear objetivos en sus territorios. Y (deberían entender) que lo que están haciendo, tratando de asustar a todo el mundo, supone el riesgo de un conflicto con armas nucleares y la destrucción de la civilización. ¿No lo entienden?”, dijo el dirigente ruso a finales de febrero, tras las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron sobre un posible envío de tropas a Ucrania.

"No tenemos indicios"

En una Alianza Atlántica donde las palabras se miden al milímetro y la prudencia es máxima, los mensajes de Rusia no han pasado en absoluto desapercibidos. “A nuestro entender, se trata de una reafirmación de la doctrina nuclear rusa por parte del señor Putin. No tenemos indicios de que Rusia se esté preparando para utilizar armas nucleares, pero seguiremos vigilando la situación muy de cerca”, advierte en declaración a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, un alto cargo estadounidense de la OTAN que califica este tipo de mensajes de irresponsables.

“Este tipo de retórica irresponsable no es forma de hablar para el líder de un estado con armas nucleares. En el pasado nos hemos comunicado directamente y en privado con Rusia sobre las consecuencias de utilizar un arma nuclear”, explican las mismas fuentes sin precisar cuáles serían esas posibles consecuencias. Tampoco la OTAN, que realiza regularmente ejercicios de disuasión nuclear, y que basa esa disuasión en la capacidad nuclear de las tres potencias Estados Unidos, Reino Unido y Francia, es explícita en la respuesta que darían los aliados, aunque mantiene que la utilización de armas nucleares sería un paso inaceptable que “cambiaría la naturaleza del conflicto”.

Intimidación de Moscú

Otras fuentes aliadas enmarcan la narrativa nuclear de Moscú en la lógica imperialista del régimen y en sus esfuerzos deliberados por influir en la toma de decisiones para impedir una intervención directa aliada o europea en Ucrania estableciendo una línea roja para los países occidentales: cualquier escalada en el apoyo militar occidental a Ucrania podría tener consecuencias catastróficas.

“En este momento, el objetivo de los rusos es utilizar esta amenaza para asustarnos. Para intimidarnos y funciona en algunos países”, reconocía esta semana durante una entrevista con El Periódico de Cataluña y otros medios europeos la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. ¿Puedo decir que no va a utilizar armas nucleares? No. Porque está loco y puede hacer lo que le de la gana. Pero en este momento, el objetivo de los rusos es utilizar esta amenaza para asustarnos, para intimidarnos”, sostiene una de las voces más firmes del panorama europeo contra Putin. “Es una clara señal de que ya se ve en guerra con todo Occidente. Eso es lo que está diciendo. Me temo que continuará sus operaciones militares contra Ucrania”, decía este miércoles el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

