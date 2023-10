Los argentinos votaban este domingo en medio de un ambiente cargado de especulaciones, 'fake news' y una verdadera incertidumbre sobre el veredicto de las urnas. Lo que está en juego este domingo es mucho más que una contienda por el peligro que representa el ascenso del ultraderechista Javier Milei. Las horas de espera del escrutinio final tienen a un país con la respiración contenida. Sergio Massa y la conservadora Patricia Bullrich llamaron a no precipitarse con las opiniones.

La ultraderecha comenzó a hacer circular en las redes informaciones sobre anomalías que obligaron a la Cámara Nacional Electoral (CNE) a pedir que no se cree un clima de zozobra sin fundamentos. "Todas las denuncias requieren -con carácter imprescindible- la identificación de la persona que la presenta (no siendo válida la que fuese anónima)". En ese sentido, remarcó que "las vías alternativas dispuestas por agrupaciones políticas, candidatos o particulares, que no validan la identidad de quien formula la denuncia carecen de validez legal".

Los sondeos previos a la contienda perfilaban a Milei en primer lugar, aunque sin los votos suficientes para evitar el segundo turno el 19 de noviembre, y Massa como escolta. Algunos analistas advirtieron que el domingo puede concluir con sorpresas no contempladas por las encuestas.

Las elecciones, señaló el diario 'La Nación,' "marcarán buena parte# de la existencia de este país "casi sin exponer los signos de la tragedia que atraviesa". Ese drama desprovisto de síntomas visibles "explica en parte la impotencia de los encuestadores para ofrecer resultados creíbles y terminantes en las vísperas del acto electoral".

La opinión de los candidatos

Al momento de votar, Milei expresó su confianza en una victoria sin apelaciones. "Estamos en condiciones de hacer el mejor gobierno de la historia!". "¿Cómo me voy a retirar si voy a ser presidenta?", dijo por su parte Bullrich. El expresidente Mauricio Macri, líder de ese espacio, aseguró que su exministra de Seguridad entrará al balotaje. "Hace tres años y medio estamos sin gobierno en la Argentina, pero hoy es un día de esperanza".

Massa, quien es a su vez ministro de Economía, trató de desdramatizar las circunstancias excepcionales. "El lunes la Argentina sigue, ayer estuvimos trabajando, nuestra responsabilidad es cuidar a los argentinos, su trabajo, sus ahorros. Están los que de alguna manera pretenden influir sobre la voluntad de la gente con miedo, nosotros tenemos que transmitir tranquilidad".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien durante semanas ha mantenido un perfil bajo, también tuvo algo que decir. "Espero un país más sensato. Que todos los que tienen responsabilidades se tienen que poner de acuerdo, así se lo necesita, para ver cómo salimos del brete que significa tener una deuda con el Fondo (Monetario Internacional) que nos implica políticas que son inflacionarias. Necesitamos actitudes de no querer subordinarse a políticas externas. Es necesario volver a discutir el acuerdo". Para ella, los partidos políticos tienen que encontrar un consenso para poner en el centro de las discusiones públicas los términos de lo pactado con el organismo para devolver los 46.000 millones de dólares contraídos por Macri en 2018.

Lo que también está en juego

Las elecciones de este domingo también dibujarán el nuevo mapa en el Congreso: se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El peronismo (oficialismo) arriesga más curules. Lo que ya se sabe es que la ultraderecha tendrá un bloque mucho más grande que el presente y eso supone un cambio político y cultural en la Argentina.