Al menos 2.700 personas han muerto en Turquía y Siria por un terremoto de 7,8 de magnitud durante la madrugada de este lunes y cuyo epicentro ha sido cerca de la ciudad de Kahramanmaras, en el sureste de Turquía y a pocos kilómetros de la frontera con Siria. A las 11.24 horas, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó de un nuevo seísmo de 7,6 grados en la misma zona. Los temblores de menor intensidad se han repetido durante todo el día.

Según los datos facilitados por las autoridades de ambos países y los 'cascos blancos' que atienden en zonas opositoras sirias la cifra de muertos se ha incrementado has al menos los 2.400 muertos, si bien se teme que la cifra pueda aumentar en las próximas horas debido a que miles de personas han resultado heridas y a que muchas siguen aún atrapadas entre los escombros. Solo en Turquía, las autoridades tienen constancia de al menos 1.541 víctimas mortales y casi 10.000 heridos, según el vicepresidente, Fuat Oktay, que ha comparecido por la tarde ante los medios para actualizar datos, informa la agencia Anatolia. El balance corresponde a las diez provincias afectadas, si bien podría aumentar en las próximas horas por el elevado número de atrapados entre los escombros.

"Ha sido como el apocalipsis", contaba otra superviviente a la AFP. La periodista, que se encontraba en su casa en la región de Kahramanmaras, ha asegurado que nunca habían vivido algo así a pesar de saber que la región "acostumbra a sufrir seísmos". "Estaba muy asustada, pensaba que nunca pararía. Cogí algunas cosas para mi hijo de un año y salí del edificio", ha contado esta mañana Meryem a Reuters.

La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) calcula que más de 2.800 edificios han quedado completamente destruidos, principalmente como consecuencia del terremoto de 7,8 que sacudió el país de madrugada y de un posterior seísmo, ya a mediodía, que alcanzó la magnitud 7,6 en la escala de Richter. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha señalado que el suceso es "el mayor desastre desde el terremoto de 1939", que dejó más de 30.000 muertos. Las autoridades estiman que se han registrado más de un centenar de réplicas del primer gran seísmo.

⚠️VIDEO | Primeras imágenes del terremoto en Turquía M7.8. pic.twitter.com/t5ZwrRFWWu — Sismologia Mundial (@SismoMundial) 6 de febrero de 2023

"Nuestros equipos de búsqueda y rescate han sido mandados inmediatamente hacia las regiones afectadas por el terremoto. Nuestro Ministerio del Interior, servicios de emergencias y gobernadores están trabajando rápidamente", ha dicho en sus redes sociales esta madrugada el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Pude salvar a tres personas con vida. Pero también he llevado varios cuerpos sin vida. No puedo volver a casa. Me quedo por si me necesitan", dijo a la AFP Halis Aktemur, un obrero de 35 años que vino a ofrecer su ayuda a los equipos de rescate que trabajaban en las ruinas de un edificio en Diyarbakir.

El ministro de Sanidad sirio ha consignado, por su parte, más de 430 muertos en las regiones de Siria controladas por el Gobierno de Damasco y de Bashar al Asad, sobre todo en las provincias de Alepo, Hama, Latakya y el Tartús, y más de 1.300 heridos. En la zona controlada por los rebeldes, miembros de los equipos de rescate han apuntado 380 fallecidos y más de 1.000 heridos. Estas cifras crecerán en las próximas horas debido al elevado número de personas atrapadas bajo los escombros. "Hay una familia que conozco bajo los escombros", dijo también a la AFP Ömer El Cüneyd, un estudiante sirio de 20 años que vive cerca y ha acudido a ver las operaciones de rescate con tres amigos.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Diyarbakır'da bina çöktü



Çok sayıda yurttaş enkaz altında kaldı



Yurttaşlar, bina altında kalanlara yardım etmek için yoğun çaba harcıyor pic.twitter.com/nkQVKR7g3H — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 6 de febrero de 2023

Las cifras, sin embargo, no harán más que aumentar en los dos países: la región vive esta semana una ola de frío y una tormenta invernal con precipitaciones de nieve y heladas previstas hasta, como mínimo, el jueves de esta semana. Además, según asegura el gobierno turco, las tareas de rescate no han hecho más que empezar, y habría, en la actualidad, cientos o incluso miles de personas atrapadas bajo las runas de sus edificios destruidos.

"¿Quién no tiene miedo? Todo el mundo tiene miedo", asegura a AFP desde un aparcamiento Mustafa Koyuncu, de 55 años. Él ha decidido esperar junto a su esposa y sus cinco hijos hacinados en su coche. "Estamos esperando allí porque no podemos volver a casa, de momento está prohibido", dice.

Las imágenes de televisión en Turquía muestran cómo ciudadanos, de madrugada y durante esta mañana, intentan levantar los escombros para sacar a sus vecinos de debajo de las runas. "Juro que duró tanto que pensé que el suelo se iba a abrir y tragarnos. Si hubiese durado unos segundos más, yo creo que estaríamos muertos", comentó una testigo que pidió anonimato a EFE.

Más de una decena de réplicas

El terremoto principal ocurrido este lunes de madrugada ha empezado a las 4 horas locales, y ha sido catalogado de 7,8 en la escala de Richter. Sin embargo, durante las horas siguientes, han sido registradas más de una decena de réplicas en toda la región, algunas de las cuales han sido de una magnitud de hasta 6.6 a la escala de Richter.

"Pedimos a nuestros ciudadanos que no usen demasiado el teléfono y que mantengan las líneas de telecomunicaciones sin ocupar, y que salgan de sus casas y no se queden en ellas. Las réplicas podrían provocar el colapso de más edificios que hayan sido dañados en el primer seísmo", ha pedido el gobierno turco en un comunicado.

En directo hace 36 min 18:29 Bruselas coordinará los equipos de rescate de la UE A nivel comunitario, es el Centro Europeo de Coordinación de Respuesta a Emergencias el ente que se está encargando de supervisar toda la ayuda anunciada por los distintos países de la UE, según explicó el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. En paralelo a esto, la Comisión Europea también ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE, una reserva con medios de transporte, equipos médicos y equipamientos logísticos, entre otros, que está pensada para su puesta en marcha inmediata, tanto dentro como fuera de las fronteras de los Veintisiete, en caso de catástrofes. hace 52 min 18:13 Siete días de luto nacional por las víctimas del terremoto en Turquía El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha decretado este lunes siete días de luto nacional debido a los fuertes terremotos que han sacudido el país y que han dejado ya más de 1.600 muertos y 11.000 heridos. Erdogan ha compartido una publicación en su perfil oficial de Twitter donde ha informado de que durante esta semana y hasta el 12 de enero, la bandera nacional ondeará a media asta no solo en territorio turco, sino también en las sedes diplomáticas en el extranjero. Cerca de 2.600 personas han muerto por la sucesión de terremotos registrados este lunes en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, según datos facilitados por las autoridades de ambos países y los 'cascos blancos' que atienden en zonas opositoras sirias. 17:51 Suben a 1.000 los muertos en Siria Al menos mil personas han muerto en Siria y casi 2.500 han resultado heridas por el terremoto de 7,7 grados con epicentro en Turquía y sus sucesivas réplicas, informaron diversas fuentes. Según la agencia de noticias oficial siria SANA, hasta el momento se han registrado 570 muertos en las zonas bajo el control de Damasco, mientras que el grupo de rescatistas Cascos Blancos indicaron que han muerto al menos 430 personas en áreas opositoras en el noroeste del país árabe. 17:29 Uruguay expresa sus condolencias al pueblo de Turquía La Cancillería de Uruguay expresó este lunes sus condolencias al Gobierno y al pueblo de Turquía tras el terremoto de magnitud 7,7 que ocurrió en ese país y que dejó miles de fallecidos. "El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa sus condolencias al Gobierno y pueblo de la República de Türkiye, en atención a los terremotos registrados en el día de la fecha, al tiempo que lamenta las pérdidas humanas", indica un comunicado emitido por la cartera. Asimismo, agrega que la Embajada de Uruguay en Turquía y el Consulado General del país suramericano en Estambul "se encuentran monitoreando la situación" y hasta el momento no han recibido "ningún reporte de connacionales afectados". El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Turquía y Siria en la madrugada de este lunes dejó al menos 2.500 muertos y miles de heridos y desaparecidos en ambos países. 17:13 Consulta el mapa de las provincias turcas afectadas por el terremoto 16:51 Biden promete a Turquía "toda la ayuda necesaria" El presidente estadounidense, Joe Biden, lamentó este lunes el terremoto ocurrido en Turquía, que ha afectado también a Siria y ha dejado miles de muertos, y ofreció toda la ayuda necesaria a estos países. "Estoy profundamente entristecido por la pérdida de vidas y la devastación causada por el terremoto en Turquía y Siria. He ordenado a mi equipo que continúe monitoreando de cerca la situación en coordinación con Turquía y brinde toda la asistencia necesaria", apuntó el mandatario a través de un mensaje en redes sociales. Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Turquía y Siria la madrugada de este lunes, seguido por otro de 7,5, y dejó al menos 1.600 muertos y miles de heridos y desaparecidos en ambos países. En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, apuntó que la respuesta de asistencia inicial a Turquía "ya está en marcha" y que las organizaciones humanitarias apoyadas por Estados Unidos en Siria "están respondiendo a los efectos de los terremotos en todo el país". "Estamos decididos a hacer todo lo posible para ayudar a los afectados por estos terremotos en los días, semanas y meses venideros", apuntó. 16:41 Austria envía 112 rescatistas y destina tres millones de euros a Turquía El Gobierno austríaco ha anunciado hoy que va a enviar a 84 militares de la unidad de rescate, 25 bomberos y tres médicos de urgencias para ayudar en las tareas de búsqueda de supervivientes tras la serie de potentes terremotos que ha causado al menos 1.498 muertos en Turquía y 851 en Siria. Además, Austria va a destinar tres millones de euros del fondo para catástrofes en el extranjero para aliviar los efectos de los seismos que han devastado amplias zonas del sureste de Turquía, en la frontera con Siria. Según los planes actuales, los militares, pertenecientes a la Unidad de Ayuda para Catástrofes de las Fuerzas Armadas, estarán diez días en Turquía para apoyar la operación de rescate y recuperación en la zona del terremoto, señala la agencia APA citando fuentes oficiales. Además, Austria va a enviar a 25 bomberos en respuesta a la petición de ayuda formulada por Turquía a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. 15:26 Diversas ONG se movilizan para atender a las víctimas Diversas organizaciones no gubernamentales han confirmado la movilización de efectivos y recursos para atender a las víctimas de los terremotos que se han registrado este lunes en Turquía y que han dejado miles de víctimas y damnificados tanto en este país como en la vecina Siria. "Todos nuestros equipos están preparándose a contrarreloj para responder al devastador terremoto que ha sacudido esta mañana Turquía, Siria y otras zonas de la región", ha dicho Save the Children a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha destacado que "miles de niños y niñas se han visto obligados a abandonar sus hogares en una noche helada y sin refugio". El director de esta ONG en Turquía, Sasha Ekanayake, ha advertido de que los seísmos han dejado sin hogar a miles de personas en un contexto de "clima helado y tormentas de nueve", por lo que ha calificado de "crucial" que la comunidad internacional se movilice de inmediato. 15:15 El terremoto derrumba el castillo de Gaziantep, patrimonio de la UNESCO 15:04 Pakistán enviará doctores y equipos de rescate Pakistán enviará dos aviones con médicos y equipos de rescate para ayudar a las víctimas del terremoto de magnitud 7,7 en Turquía, donde ha dejado al menos 1.121 fallecidos y más de 5.300 heridos, a los que se suman otras 820 víctimas mortales y más de 2.300 heridos en territorio sirio. "Equipos formados por doctores, paramédicos y operativos de rescate están siendo enviados a Turquía para ayudar con las labores de rescate en marcha", dijo el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en Twitter. El mandatario transmitió sus condolencias al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una llamada telefónica durante la que extendió la ayuda paquistaní. "Pakistán hará cualquier cosa para ayudar a sus hermanos y hermanas turcos en estos momentos difíciles", dijo Sharif. 15:00 Francia enviará 139 rescatistas a Turquía tras el terremoto Francia enviará 139 socorristas de la seguridad civil a Turquía para ayudar con las actividades de rescate tras el terremoto de este lunes, anunció el ministro del Interior, Gérald Darmanin. "A petición del Presidente de la República, 139 socorristas de la seguridad civil viajarán esta tarde a Turquía en el marco del mecanismo de solidaridad europeo", señaló Darmanin en su cuenta de Twitter, en la que añadió que "Francia es plenamente solidaria con Turquía en estas terribles circunstancias". Los seísmos ha afectado a Turquía y Siria y las víctimas mortales ascienden a casi 2.000 entre los dos países, según las respectivas autoridades. Esta mañana, el presidente francés, Emmanuel Macron, ofreció "ayuda de urgencia a la población sobre el terreno". 14:51 Más de 2.300 muertos Más de 2.300 personas han muerto por la sucesión de terremotos registrados este lunes en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, según datos facilitados por las autoridades de ambos países y los 'cascos blancos' que atienden en zonas opositoras sirias, si bien se teme que la cifra pueda aumentar en las próximas horas debido a que miles de personas han resultado heridas y a que muchas siguen aún atrapadas entre los escombros. Sólo en Turquía, las autoridades tienen constancia de al menos 1.498 víctimas mortales y 8.533 heridos, según un recuento de la agencia de emergencias recogido por la agencia de noticias estatal Anatolia. El balance corresponde a las diez provincias afectadas, si bien podría aumentar en las próximas horas por el elevado número de atrapados entre los escombros. 14:28 España enviará dos aviones con 90 efectivos para ayudar rescate La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este lunes de que dos aviones del Ejército del Aire partirán a Turquía con más de 90 efectivos para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate urbano tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 en Turquía y Siria, que ha dejado, de momento, casi 1.800 muertos. El Ministerio de Defensa está pendiente de los "permisos de sobrevuelo" para el envío de estos dos aviones, que saldrán "en cuanto estén preparados" para ayudar durante "el tiempo que sea necesario", ha dicho Robles en declaraciones a los medios tras el acto de entrega del premio Querol y Lombardero en la sede del ministerio. Un avión A330 se dirigirá a Turquía con 56 miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y "todo el material que sea necesario para poder colaborar en las misiones de rescate" desde la base aérea de Morón de la Frontera (Andalucía). 14:19 Putin enviará rescatistas rusos a Siria El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ofreció este lunes a su homólogo sirio, Bachar al Asad, el envío de rescatistas rusos para paliar las consecuencias del terremoto que sacudió el norte del país árabe, informó el Kremlin. "Durante una conversación telefónica con el presidente de Siria Bachar al Asad, Vladímir Putin expresó sus sinceras condolencias por el terremoto que tuvo lugar el norte de Siria y condujo a numerosas pérdidas humanas, y ofreció a la parte siria la ayuda necesaria para paliar las consecuencias del desastre", indicó la Presidencia rusa. Al Asad "aceptó con agradecimiento esta propuesta", por lo que "los rescatistas del Ministerio de Emergencias de Rusia partirán en las próximas horas hacia Siria", Según el Kremlin. El servicio de prensa del mandatario ruso indicó que el Kremlin hizo esta misma propuesta a Ankara por los canales correspondientes y anunció que Putin "conversará hoy al respecto con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan". 13:23 Estas son las imágenes aéreas de la destrucción del terremoto en Turquía 12:49 Turquía solicita ayuda de emergencia a la OTAN frente al terremoto Las autoridades turcas han solicitado este lunes ayuda de emergencia a los aliados de la OTAN frente al fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado en el sur del país y que ha dejado más de 1.500 muertos en Turquía y Siria. El Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuesta a Desastres (EADRCC, por sus siglas en inglés) ha confirmado la petición de Turquía, que solicita al resto de aliados equipos médicos de emergencia, así como equipos de rescate y búsqueda de supervivientes y hospitales de campaña para condiciones climáticas extremas. 11:55 Finlandia expresa condolencias a Turquía y Siria por el terremoto Las autoridades de Finlandia expresaron este lunes sus condolencias a Turquía y Siria por el devastador terremoto que ha causado al menos 1.500 víctimas mortales y miles de heridos y ofrecieron su ayuda a ambos países. "Mi más profundas condolencias por las víctimas y el sufrimiento causados por el terremoto en Turquía y Siria. Ahora se necesita ayuda y asistencia urgentes", escribió en su cuenta oficial en la red social Twitter la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. Ver más

"Hemos recibido de varios países ofertas de ayuda. Les hemos comunicado que ahora, lo que necesitamos, es equipamiento médico y asistencia en las tareas de rescate de las víctimas", ha dicho el vicepresidente turco, Fuat Oktay, en una rueda de prensa desde la capital turca, Ankara.