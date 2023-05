«La Victoria ha recibido más inversión que nunca»

¿Qué balance hace de su gestión al final de su primer mandato con mayoría absoluta?

Pues un balance positivo, pese a que nos encontramos con la pandemia que fue algo sobrevenido para todos y que afectó tanto a los que gobernábamos con mayoría absoluta por primera vez como a los que llevaban muchos años ya. Hubo momentos muy difíciles, pero en términos generales tengo que hacer un balance positivo porque creo que hemos sido capaces de hacer entender a otras administraciones supramunicipales la necesidad que teníamos de salir del atasco en el que nos encontrábamos gracias a las obras y servicios que requería este pueblo. Muchos proyectos hemos podido concluirlos, otros están en fase de comenzar y otros en redacción, así que habrá que seguir luchando por terminarlos. En términos generales, la transformación que se está produciendo en el municipio es algo sin precedentes. Y creo que si no hubiésemos sufrido la pandemia, se habría podido avanzar mucho más.

¿El Ayuntamiento victoriero llega a 2023 en mejor situación económica que en 2019?

Sí, sí. Después de casi 50 años poder decir que La Victoria queda libre de deuda con los bancos es algo para resaltar. Durante casi medio siglo, los victorieros y victorieras hemos debido dinero a los bancos y ahora podemos decir, por fin, que estamos completamente saneados y con los créditos pagados. No tenemos ninguna deuda con entidades bancarias y eso es motivo para sacar pecho. Además, hemos podido acabar con la deuda y, a la vez, adoptar medidas como que las personas mayores de 65 años, los parados o las familias numerosas reciban nuevas bonificaciones, como no pagar en las escuelas culturales. Lo normal es que los ayuntamientos se endeuden para invertir. Sin embargo, La Victoria ha recibido en este mandato más inversión que nunca. Se trata de la mayor inversión de la historia local con proyectos tan importantes como el nuevo auditorio, con 5,3 millones de euros, o el convenio de infraestructuras sociales que nos ha permitido terminar la residencia de mayores, impulsar la residencia para personas con discapacidad o ampliar el centro ocupacional. Eso son otros 1,4 millones, a los que se suman muchas acciones. Tener la mayor inversión de la historia y dejar la deuda a cero demuestra que este gobierno ha hecho un buen trabajo.

¿Qué prioridades se marca para los próximos 4 años, si obtiene el apoyo suficiente?

Tenemos muchísimas. Creo que sobre todo se trata de seguir trabajando en la línea del cuidado a las personas. También hay muchos proyectos de obras, como la reforma del centro de salud después de 25 años, porque ya necesita una actualización que aparece, con ficha financiera, en el presupuesto del Gobierno de Canarias. El auditorio municipal, que va a generar una oferta cultural importante; la transformación de la plaza Rodríguez Lara y de la plaza del Pino para mejorar nuestro lugar de encuentro. El centro ocupacional y, además, abrir nuevas vías, cuidar mejor la carretera general, terminar la rotonda que tenemos, proyectar la siguiente rotonda... Y, como decía, la prioridad será el cuidado de las personas. Con medidas como el aumento de la ayuda a domicilio, la mejora del servicio de fisioterapia para mayores, la potenciación de la estimulación cognitiva o abrir dos servicios que consideramos fundamentales, una unidad de atención temprana y un servicio de psicología, tan importante para la salud mental y el cuidado sobre todo de los jóvenes, que está padeciendo mucha ansiedad. Sin olvidarnos de terminar por fin la escuela infantil después 42 años. Por ahí van los tiros.

Y de lo logrado en este periodo, ¿cuál ha sido el mayor motivo de satisfacción?

Pues no me quedo, sinceramente, ni con obras ni con servicios. Me quedo con la capacidad que hemos tenido para generar armonía y tranquilidad en el pueblo. Y eso es muy importante, porque cuando el pueblo está tranquilo, despiertan las ganas de seguir avanzando. La ilusión está patente, así como las ganas y el empuje para seguir transformando nuestro municipio. Este pueblo ha dejado de salir en los medios de comunicación por situaciones negativas. Ahora se habla en la victoria en positivo, de los comercios que se han instalado, de nuestros guachinches y restaurantes, de nuestra sociedad. Creo que somos una referencia en el Norte. Es una satisfacción. Y si tengo que elegir alguna infraestructura, pues por supuesto me quedo con nuestra residencia de mayores, que era el gran compromiso de hace cuatro años. Y también con la biblioteca, para que nuestros estudiantes no tengan que trasladarse más al municipio colindante para estudiar.

¿Qué pide a sus vecinos el 28M?

La confianza y el apoyo. Yo creo que es importante dar estabilidad al pueblo. Ya hemos comprobado a lo largo de la historia que los pactos no funcionan bien en nuestro pueblo. Cuando nuestro pueblo ha crecido es cuando ha tenido gobiernos con mayoría absoluta, y lo que nos gustaría es eso: una mayoría absoluta consolidada que nos permita seguir trabajando en todos esos proyectos y que nos dé fortaleza para seguir exigiendo al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España que inviertan en este pueblo.

¿Está satisfecho con el trato del resto de administraciones?

Siempre se puede pedir más, pero estoy muy satisfecho. Sinceramente, tengo que agradecer, sobre todo al presidente del Cabildo, Pedro Martín, que conocía nuestro pueblo y sabía de la necesidad que teníamos en muchas cuestiones que no gestionaron en ocho años ni Coalición Canaria a nivel local ni a nivel insular. Esos proyectos que se quedaron ocho años completamente estancados, generando inconvenientes a los vecinos y vecinas en su día a día, ahora están en marcha. Nosotros hemos querido terminar esas infraestructuras, ponerlas a disposición lo antes posible de los ciudadanos y que La Victoria sea un mejor lugar para vivir. Creo que ahora sí se respira el orgullo de ser victoriero y victoriera. Estamos contentos con la inversión y hemos sabido gestionarla. Nos ha quedado cosas por el camino, como la escuela infantil, que ya tiene ficha financiera pero no hemos podido sacarla a licitación. Sin embargo, sí se han resuelto cuestiones atascadas como las canchas del instituto, que están a punto de acabarse.

¿Cuándo empezará la obra del auditorio?

Está todo preparado. Sólo nos falta firmar el acta de replanteo, que no sé si saldrá a lo largo de esta semana o ya después del día 28, pero empezamos muy pronto con esa obra tan importante.