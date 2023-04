Coalición Canaria (CC) ha anunciado hoy sábado su compromiso "firme y claro" con el presente y futuro del Sur de Tenerife para sacar adelante una serie de infraestructuras y de acciones en empleo, sanidad y en bienestar social con el objetivo de revitalizar esta zona y que recupere su protagonismo en el desarrollo de la isla después de cuatro años de "abandono y desidia" por parte del PSOE en el Cabildo de Tenerife y en el Gobierno de Canaria. Este anuncio fue realizado en el marco de un acto político de precampaña de cara a las próximas elecciones municipales, insulares y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Así pues, en un acto celebrado en el municipio de Arona, y en donde se reunieron todos los candidatos y candidatas a las Alcaldías del Sur de Tenerife junto con Fernando Clavijo, Francisco Linares, Rosa Dávila y Ana Oramas, los nacionalistas propusieron impulsar un "auténtico y completo" Hospital del Sur de primer nivel como el HUC o La Candelaria, dotándolo de todos los servicios y que dé respuesta a más de 200.000 personas y para reducir las listas de espera quirúrgicas que afectan a la isla.

También las obras necesarias (como el soterramiento de la avenida Chayofita) para resolver el colapso que sufre el puerto de Los Cristianos, el impulso del Tren del Sur, la activación de planes de empleo debido a que la isla sigue destruyendo puestos de trabajo, la recuperación del programa Ansina, la puesta en marcha de 665 plazas sociosanitarias para personas mayores y con discapacidad, además de impulsar la nueva terminal del Aeropuerto de Tenerife Sur que sea acorde con la categoría de destino turístico que es Tenerife a nivel mundial.

El candidato a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que los compromisos del partido son claros: "No vendemos humo. No estamos prometiendo solucionar todo con una varita mágica, pero nosotros sí sabemos gestionar y sabemos que cuesta resolver los problemas, pero si no se trabaja, si no se está comprometido y si no tienes un gran equipo de hombres y mujeres, los problemas no se solucionan. Esa es la principal apuesta de CC: un equipo de mujeres y hombres comprometidos, unidos por un objetivo común, que es que Tenerife y Canarias salgan adelante".

"Queremos que en Tenerife y Canarias haya futuro, desarrollo, sanidad, educación y empleo de calidad y no al que nos está acostumbrado el PSOE, con contratos por horas o fijos discontinuos, que al final la gente no está en ninguna lista y no tiene derecho a nada. Ese es el principal compromiso que ofrecemos desde Coalición Canaria", aseveró.

"Nosotros vamos a resolver el problema del puerto de Los Cristianos y nos pelearemos con Madrid. Y eso ni el actual Ayuntamiento de Arona, ni el Cabildo, ni el Gobierno de Canarias han sabido poner en la mesa ni una sola propuesta y, lo que es peor, han apartado el trabajo que ya estaba hecho. ¿Por qué? Porque era de Coalición Canaria. Cuatro años después, el problema sigue. Había proyectos, ideas y dinero y simplemente porque lo hizo CC, hay que tirarlo a la basura", añadió Clavijo.

Por su parte, la candidata de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, aseguró que no se puede seguir permitiendo que Tenerife "pierda liderazgo, que no haya iniciativas de obra pública, que no haya soluciones para los mayores, que tengan abandonado el sector primario y los sectores económicos; que la Sanidad sea un completo caos y que en lo único que parece que somos líderes es las listas de espera y en las cifras del paro. Así no hay futuro".

La candidata nacionalista denunció, en materia sanitaria, que los socialistas "han contado con 1.000 millones de euros más en el presupuesto y lo que han crecido los malos resultados. Los datos son evidentes y en Tenerife son desalentadores. Las listas de espera no disminuyen, sino que tienen una tendencia a aumentar. No se fortalece el sistema de prevención de la Atención Primaria. Y no se ha construido ninguna plaza sociosanitaria", aseveró.

La cabeza de lista al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife, Ana Oramas, aseguró durante su intervención que los ciudadanos "no son unos datos estadísticos, son personas, con rostro, con problemas a los que los otros no les escuchan ni actúan como en empleo y en vivienda".

Oramas destacó que hace diez años consiguieron un Plan de Infraestructuras Turísticas para regenerar las zonas deterioradas en Canarias. "Eran 40 millones de euros anuales y cuando llegó el PP de Rajoy, con mayoría absoluta y un ministro canario de Turismo, se lo cargaron. Cuando perdieron la mayoría absoluta, volvimos a ponerlo y ese Plan fue muy importante para Canarias y, en especial, para Tenerife. No sólo arreglaba las zonas turísticas deterioradas, sino que daba mucho empleo a pequeñas empresas canarias, con más de 3.000 personas trabajando. Y hace cuatro años, cuando llegó Pedro Sánchez, se lo volvieron a cargar", lamentó.