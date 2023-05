Expertos en Derecho Constitucional y en demoscopia coinciden que la reforma del sistema electoral gestada en noviembre de 2018, tras un importante debate en el arco parlamentario de Canarias, y que acabó -casi, pero no del todo- con la triple paridad en el Archipiélago, sigue siendo una de las fórmulas de representación política más injustas de Europa. El voto de los habitantes de islas no capitalinas continúa sobrerrepresentado con respecto al de las capitalinas que tienen mayor población, y no vale lo mismo el sufragio de un gomero o de un herreño que el de una grancanaria o un tinerfeño, una situación que sigue en vigor para las elecciones autonómicas canarias del próximo 28M.

En las elecciones de 2019, por ejemplo, con el nuevo sistema electoral operativo , la barrera electoral insular que exige la obtención del 15% de votos en la isla daba como resultado que con 960 sufragios los herreños podían conseguir escaño frente a los 54.464 votos que se necesitaban en Gran Canaria para obtener diputado. Por ello, en la reforma del sistema electoral de 2018, que vio la luz en las pasadas elecciones, se ideó un sistema -que a juicio de los expertos es claramente insuficiente- para corregir la infrarrepresentación de las islas más pobladas. Reforma electoral de 2018 Por un lado, se aumentó el número de diputados de 60 a 70 con la creación de una lista autonómica de nueve escaños, que da más peso a Gran Canaria y Tenerife. En las elecciones del 28 de mayo se vota, por segunda vez, al Parlamento canario en dos urnas: en una, a esa lista regional, y en la otra a los candidatos a la Cámara en cada isla. Por otro parte, se otorgó un diputado más a Fuerteventura (pasó de siete a ocho) debido a su incremento poblacional. Y por último, se redujeron los topes electorales, del 30 al 15% la barrera insular y del 6 al 4% la autonómica. Para acceder a esa nueva lista autonómica hace falta sobrepasar ese 4% regional de votos. En 2019 se situó en 35.795 sufragios. En los comicios del 28 de mayo, esta barrera rondará los 37.000 votos para alcanzar escaño. Pero ¿qué utilidad ha tenido esta nueva lista autonómica? ¿Ha logrado cambiar la representación? Prácticamente los resultados de los grupos del Parlamento han sido los mismos con o sin ella, e incluso con la rebaja de los topes electorales, pero, eso sí, ha aumentado el gasto de la Cámara por el incremento del número de diputados. Víctor Cuesta, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha realizado un estudio sobre la reforma del sistema electoral canario y concluye que en los comicios de 2019, la primera fuerza política en número de votos, tanto en el conjunto de las circunscripciones insulares como en la circunscripción autonómica, el PSC-PSOE, es la que obtiene un mayor número de escaños. Resultados casi idénticos No obstante, los resultados obtenidos en la circunscripción autonómica no refuerzan especialmente a esta fuerza política. De hecho, si se hubiese mantenido el sistema electoral anterior, sin la circunscripción autonómica, «la relación de fuerzas entre los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno y los que se sitúan en la oposición en la actual legislatura sería prácticamente idéntica», lo que hubiese posibilitado igualmente el cambio político. Si se descuenta a los diputados de la circunscripción autonómica y el octavo diputado elegido en la circunscripción de Fuerteventura, el Gobierno podría estar sustentado por la mayoría de 32 diputados (en lugar de los 37 diputados de un parlamento de 70 escaños), es decir, el pacto de las flores (PSOE, NC, Podemos y ASG) podría haberse dado igual frente a los diputados de CC , PP y Ciudadanos (que cuentan con 33 escaños con la lista autonómica). De hecho, en esta circunscripción regional, los nueve escaños estuvieron muy repartidos -tres para el PSOE, tres CC, uno PP, uno NC y el último Sí Podemos-. Nuevas propuestas de sistemas electorales Para Cuesta, en cualquier caso, si lo que se pretende es reducir sensiblemente la desigualdad del valor relativo del voto entre circunscripciones insulares debería plantearse la posibilidad de adoptar un nuevo modelo de prorrateo de escaños, y «una manera sensata» sería la asignación inicial de un número concreto de escaños a cada circunscripción insular y el resto de escaños atendiendo a criterios demográficos que pueden variar en cada una de las convocatorias electorales, tal y como ocurre en el caso de las elecciones al Congreso. En opinión del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Fernando Ríos, que coincide en que la lista autonómica ni, en general, la reforma electoral han servido para mitigar la baja calidad democrática del sistema canario, una solución, sin coste, sería implantar unas Cortes bicamerales: Una Cámara con representantes al Parlamento, y otra con miembros de los cabildos insulares, lo que daría el peso a estas instituciones, que no tienen ahora, para vetar leyes y poder decidir, y así las Islas quedarían representadas. Armando Peña, directivo de Hamalgama Consultores y Ágora Integral, la lista autonómica tiene su función pero se ha quedado corta y debería ampliarse. Cree que las Cortes bicamerales pueden ser una buena alternativa, aunque también cabría 35 diputados regionales y 35 por el listado insular distribuidos atendiendo al peso poblacional de cada isla.