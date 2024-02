Ian Williamson: "La logística es vital ahora y ser puerto tricontinental da una gran ventaja"

El rector de la Universidad de California Irvine, Ian Williamson (Chicago, 1972), hizo un alto en las Islas camino de la reunión que la Aacsb (Association to Advance Collegiate Schools of Business), de cuyo comité ejecutivo forma parte, celebra en Barcelona. Estima que la pandemia ha introducido cambios en la actividad empresarial de todo el mundo y eso trae nuevas oportunidades a las que solo da acceso la formación.

La aceleró, especialmente en educación. El mejor ejemplo es el de la formación on line. En nuestra universidad estamos experimentando con realidad virtual en la docencia tradicional. El uso de tecnología se ha disparado y lo siguiente será la aplicación de la inteligencia artificial (IA). Podemos pensar en un futuro no tan lejano en el que una máquina hará las veces de tutor. Más claro, en el ámbito educativo el impacto es equivalente al que la televisión sufrió cuando llegó Netflix.

¿Y la investigación?

Los temas sobre los que se investiga son otros. Ahora nos centramos en entender el impacto del trabajo remoto o el de la IA, capaces de generar nuevos modelos de negocio que amenazan a otros ya existentes. Un ejemplo muy claro es el del mercado inmobiliario, en el que la venta de oficinas ha caído un 50% en EEUU, mientras que se demandan almacenes de grandes dimensiones para atender las compras on line, cada vez más utilizadas por los ciudadanos. Otro ejemplo es el de los restaurantes fantasma, esas cocinas que comparten varios negocios para llevar a los domicilios la comida que, también cada vez en mayor medida, solicitan los ciudadanos.

Menos presencia en el trabajo y en los restaurantes. ¿Estamos más encerrados?

En todo aquello que hace más cómodas las actividades diarias, sí. Sin embargo, el covid también generó un deseo mayor por vivir experiencias y ahí está el sector del turismo, disparado. Eso conduce también a hacerse otras preguntas como cuál es el futuro del trabajo. Este año publicaré un libro al respecto, sobre cómo afectan al mercado laboral los cambios demográficos, la migración, las nuevas tendencias como el trabajo remoto o la IA...

¿Es una oportunidad para lugares pequeños y alejados como es el caso de Canarias?

La tecnología y el teletrabajo permiten a las comunidades más pequeñas y a las islas prescindir del factor tamaño, que antes era esencial. Ahora puede estar trabajando aquí alguien que antes era imposible que lo hiciera y eso acerca a la población local nuevas oportunidades. Antes tenías que ser grande para poder competir y eso ya no hace falta, no son necesarias grandes infraestructuras para desarrollar el trabajo. Una persona con conocimientos técnicos ya no está atada al mercado local, puede trabajar en EEUU o Inglaterra pero vivir aquí. Esto genera también la posibilidad de mayores ingresos.

¿Qué ocurre con la población local que carece de la formación suficiente para competir?

Indudablemente los segmentos de población con ingresos más bajos y menor nivel formativo corren el riesgo de quedarse atrás. Por eso es esencial que los países pequeños o las islas se piensen muy seriamente la inversión en educación. Esa es la clave.

¿Para ponerse al nivel de lo que pueda llegar?

Y para subirse al carro de la propuesta que viene de fuera. Le decía antes que, al calor de Amazon, la logística es ahora vital y ser puerto tricontinental da una gran ventaja. La gente consume on line mucho más que antes de la pandemia y la mercancía hay que moverla. Contar con un activo estratégico para la distribución abre puertas. Ahora bien, accederán a los mejores puestos de trabajo los más preparados, por eso la inversión en educación es clave si se quiere que los administrados sean quienes ocupen los primeros niveles de los organigramas. Tienen que estar preparados para competir y aprovechar las oportunidades. Y en todo este contexto no podemos olvidar que hay puestos que también se crearán, que exigen presencia en el puesto de trabajo y que requieren de una formación menos intensa. Lo mismo es aplicable al turismo, la agricultura, la piscicultura, el Programa Mundial de Alimentos... Estamos en la Canary Islands Business of School (CIBS), que ofrece formación sobre asuntos relevantes de interés mundial.

¿Qué lugar ocupan las escuelas de negocio como la de la Universidad que regenta o esta propia CIBS en la que estamos?

Tenemos que estar muy próximas al sector público y al tejido productivo. Una buena interrelación entre las tres ayuda a las comunidades a beneficiarse de los cambios tecnológicos, es la única manera de conseguir que las herramientas digitales sean inclusivas. Unir a las tres partes propicia que el conocimiento generado en el ámbito académico y ejecutado por una empresa llegue a todos los estratos de la sociedad, es decir, democratizar el conocimiento.

¿Cómo compite California Irvine frente a gigantes como UCLA o Berkeley?

Centrándonos en la investigación sobre materias en las que somos punteros como la IA, la sostenibilidad, las energías renovables, en las que contamos con años de experiencia. Eso nos diferencia. En la actualidad estamos volcados en el hidrógeno como fuente de energía limpia. Pero más allá de todo esto tenemos una misión , como universidad pública nos hemos fijado la meta de atraer y apoyar a todas las comunidades de California y como resultado tenemos una mezcla muy diversa de estudiantes. Nos convertimos en un lugar muy atractivo, porque somos más inclusivos que las instituciones más importantes. Estamos en el top 10 de las universidades públicas de EEUU y el 40% de los graduados son los primeros de su familia en conseguirlo.