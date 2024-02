El ‘factor pluriempleo’ desvela que 143.000 canarios trabajan en negro

Unos 143.000 canarios trabajan en negro. Es decir, se ocupan en la economía sumergida, en actividades sin regularizar. Fuera de la ley. Y, claro, no contribuyen al sostenimiento del estado del bienestar con los impuestos y cuotas sociales que sí pagan los asalariados y autónomos que están al corriente en sus obligaciones legales y tributarias.

El empleo sumergido u oculto es por sus propias características difícil de cuantificar. No hay ni registros ni estadísticas tan fiables como para dar la cifra exacta de personas que trabajan en b. No obstante, sí hay fórmulas que permiten aproximarse con garantías a una realidad laboral que suele pasar desapercibida por más que su peso en la economía y la sociedad sea superior y hasta muy superior al que podría pensarse. Y una de las más certeras es cruzar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística con los de la afiliación a la Seguridad Social. La EPA contabiliza las personas ocupadas, así que su número debería coincidir con el de afiliados, esto es, con el de trabajadores de alta en la Seguridad Social. Ocurre, sin embargo, que siempre hay una brecha entre ambas bases de datos, de forma que la EPA registra más y hasta muchos más ocupados que afiliados anota el organismo estatal. Al fin y al cabo, esta última es una relación oficial, y como es lógico, no incluye el empleo no regularizado –no oficializado–, mientras que la EPA es, de ahí su nombre, una encuesta de la que se obtiene un escenario digamos más próximo a la realidad –de hecho es la EPA, y no la base de datos de la Seguridad Social, la que las autoridades europeas usan como referencia, entre otras cosas porque su metodología está estandarizada en todos los Estados miembros, lo que permite establecer comparaciones–. Pues bien, resulta así que basta con restarles a los ocupados de la EPA la cifra de afiliados para obtener el indicador por excelencia del empleo en negro.

Aunque la mano de obra irregular sigue siendo muy elevada, en 2023 se redujo en unas 7.100 personas