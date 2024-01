El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá finalmente en 2024 después de que Yolanda Díaz haya pactado con los sindicatos un aumento del 5% con carácter retroactivo al 1 de enero de este año. La ministra de trabajo ha cedido a las peticiones de los sindicatos después de que la patronal desistiera en las reuniones mantenidas con el resto de agentes sociales. UGT Y CCOO han valorado positivamente la medida.

Yolanda Díaz celebra la aprobación de una de las medidas más deseadas por el ejecutivo desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. La titular de empleo se reafirma en su puesto después del fallido intento de reformar el subsidio del paro que no salió adelante tras la negativa de Podemos en el Senado. Díaz quiso aumentar este ingreso destinado a personas mayores de 52 años, pero no tuvo éxito porque el partido de Irene Montero se negó a votar a favor de un Real-Decreto que bajaba las cotizaciones de los desempleados.

Ahora, la líder de Sumar ha conseguido cerrar esta promesa electoral y solo falta que Las Cortes certifiquen la subida del SMI en una sesión que se celebrará en las próximas semanas. Todo hace indicar que la ley saldrá adelante con los votos favorables de las formaciones que apoyaron a Sánchez en la investidura del pasado mes de noviembre. Sin embargo, no se descarta que algún partido exija alguna condición extraordinaria más.

El SMI ha subido un 50% en 6 años

"La mejor política útil del Ministerio de Trabajo y del Gobierno de España es el Salario Mínimo Interprofesional", asegura Yolanda Díaz. Esta será la quinta vez que se reforme el SMI desde que Sumar (antes Podemos) está al frente de Empleo. En cinco años, el SMI ha subido un 47%, pasando de los 736 euros cuando gobernaba Mariano Rajoy a los 1.080 que se establecieron el año pasado. Ahora, habrá que contabilizar este nuevo repunte para confirmar que el Ejecutivo ha aumentado el sueldo base más del 50% desde 2018.

La ministra de trabajo ha criticado duramente a la patronal por no formar parte de estas negociaciones y cree que no se pone del lado de los trabajadores. “Esperaba que se situara del lado de la gente, que iba a tener altura de miras. Hoy, la patronal española se coloca del lado de los intereses ideológicos y no del lado de su país”, dice Yolanda Díaz. Por su parte, los empresarios ha respondido y lamentan el “escaso esfuerzo del Gobierno para que pudiéramos entrar en el acuerdo”.

Los sindicatos, que no han desistido en su esfuerzo para pactar la subida del 5% del SMI que es lo que proponían ellos. Todos los trabajadores cobrarán un mínimo de 1.134 euros mensuales en 14 pagas (15.876 euros al año) cuando se apruebe. La UGT y CCOO creen que este es un paso más en la reducción de la brecha salarial y en la aplicación de medidas sociales efectivas.