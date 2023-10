El sector de la construcción es uno de los que peor parado está saliendo de la escalada de precios que comenzó con la guerra en Ucrania. El alza de las materias primas, la dificultad para conseguir préstamos bancarios y el freno a la inversión debido a la inestabilidad política están suponiendo un freno para las obras, justo en un contexto de emergencia habitacional en Canarias. De hecho, el 18% de las empresas constructoras del Archipiélago prevé reducir su plantilla de cara al próximo trimestre, mientras que solo un 8,5% prevé aumentarlas, según la encuesta de octubre del Indicador de Confianza Empresarial publicada este miércoles por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

Las malas previsiones para los próximos meses en el sector de la construcción no crecen de la nada. Ya en julio, agosto y septiembre un 22% de las empresas tuvo un saldo negativo, mientras que solo para un 17% los resultados fueron positivos. El 61% de las empresas, no obstante, se mantuvo estable. Además, las previsiones para el último trimestre del año no son mejores: un 26,4% de los constructores cree que los precios de los materiales seguirán subiendo y apenas un 8,5% prevé que se reduzcan.

En materia de empleo, si bien un 74% espera mantener su plantilla, un 17,9% espera reducirla y solo un 8,5% aumentarla. En este caso se da una paradoja, porque mientras hay empresas que no encuentran personal cualificado para las obras, la merma de proyectos por la inflación y los elevados intereses bancarios podría provocar una reducción en el empleo en el sector durante los próximos meses.

En cuanto al índice de confianza empresarial -el indicador que mide las previsiones de las empresas sobre su actividad de cara a los próximos meses- pasa también al terreno negativo en la construcción y se sitúa en el -1,9%. La Cámara de Comercio destaca aquí un dato positivo, que el porcentaje de empresas que prevé estabilidad para el último trimestre del año se mantiene en el mismo nivel (61%), tanto en los resultados como en las perspectivas a corto plazo.

Prudencia general en la economía isleña

A diferencia de lo que ocurre en la construcción, en el conjunto de la economía del Archipiélago la confianza empresarial se mantiene estable, pues registra una ligera bajada del 0,4% que desde la institución cameral interpretan como una actitud de «prudencia» por parte de las empresas. Este indicador es negativo en todo el país (-2%) con la excepción de Madrid (+0,2%) y Galicia (+0,2%), que esperan leves crecimientos.

Una de cada cuatro empresas isleñas cree que mejorará sus resultados en el próximo trimestre. El mayor crecimiento -de un 4,5%- se da en los comercios. El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, explicó que esta alza está ligada al aumento de los turistas y pronosticó una buena acogida de las próximas campañas de Black Friday y Navidad, lo que lleva a un 87% de las tiendas a prever un mantenimiento o mejora de sus resultados de cara al último trimestre del año.