A medida que avanzamos hacia la segunda mitad de septiembre, numerosos trabajadores se enfrentan a la realidad de la estacionalidad laboral. Tras la conclusión de la temporada estival, muchos se quedan sin empleo y buscan acceder a la prestación por desempleo proporcionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ante esta situación, el SEPE ha emitido un importante aviso que resulta esencial para entender el proceso de solicitud de la prestación por desempleo.

A medida que avanzamos hacia la segunda mitad de septiembre, numerosos trabajadores se enfrentan a la realidad de la estacionalidad laboral

A través de su cuenta en la red social 'X' (anteriormente conocida como Twitter), el SEPE ha delineado los pasos que los individuos deben seguir al perder su empleo y desear obtener el subsidio de desempleo. En primer lugar, es fundamental comprender que solo aquellos que hayan cotizado por contingencias profesionales durante un período de 360 días tienen derecho a esta prestación. En otras palabras, es necesario haber trabajado durante al menos un año.

Simultáneamente, el organismo público ha subrayado que la solicitud debe presentarse dentro de un período específico: "En un plazo de 15 días hábiles a partir del último día de trabajo o del final de las vacaciones". No presentar la solicitud en este plazo no implica la pérdida del derecho, pero sí significa que la persona recibirá el beneficio durante un período menor. Es crucial estar al tanto de estos plazos para garantizar un acceso adecuado.

📣 ¿Has perdido tu empleo y quieres solicitar una prestación contributiva?



✍ 🗓 Debes presentar tu solicitud en el plazo de los 15 días hábiles siguientes al último día trabajado o a la finalización del período de vacaciones.



🔷 Más información 👉 https://t.co/BZD48PepgM pic.twitter.com/zlG8OKfvts — SEPE (@empleo_SEPE) 12 de septiembre de 2023

El SEPE establece requisitos para acceder al subsidio por desempleo, que incluyen: estar legalmente desempleado y registrado como solicitante de empleo, haber cotizado al menos durante un año, no haber alcanzado la edad de jubilación, no trabajar por cuenta propia o ajena, y no recibir una pensión de la Seguridad Social incompatible con el empleo.

Solicitud

La solicitud del paro se puede realizar de manera telemática o presencial. Para hacerlo en línea, se debe acceder a la Sede Electrónica del SEPE y seleccionar la pestaña 'Solicitud de prestaciones'. Es necesario contar con un certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.

Cumplir con estos requisitos y utilizar las vías adecuadas para solicitar la prestación por desempleo es esencial para garantizar un acceso eficiente a este beneficio.

Cumplir con estos requisitos y utilizar las vías adecuadas para solicitar la prestación por desempleo es esencial

En el caso de optar por la solicitud presencial, el solicitante debe programar una cita previa en la oficina provincial del SEPE para la fecha y hora designadas. Deben descargar un formulario de presolicitud, disponible en el sitio web del organismo, seleccionando la opción "Presolicitud de prestación individual" y luego el subtrámite "Prestación contributiva".

El tiempo estimado en el que el SEPE responde a las solicitudes de desempleo para determinar si son aprobadas o no es el siguiente: "deberá resolver la solicitud en un plazo de 15 días a partir de la fecha de presentación y enviar la notificación en un plazo de 10 días desde la fecha en que dictó la resolución". Aunque tienen un plazo máximo de tres meses para proporcionar una respuesta.

Si transcurren tres meses sin recibir una respuesta del SEPE, se considera que la solicitud ha sido rechazada por silencio administrativo. Es crucial tener en cuenta estos plazos y procesos para asegurar un adecuado acceso a la prestación por desempleo.