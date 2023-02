La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife fue el escenario elegido por la compañía americana eXp Realty para presentarse en Canarias. De la mano de su directora de expansión, Renata Sujto, el experto en marketing inmobiliario, formador y team leader Rafael Aguilar y del broker palmero asentado en Tenerife Pablo Acosta, eXp presentó en Canarias su nuevo modelo de gestión del mercado inmobiliario a un amplio número de agentes inmobiliarios de la Isla.

La empresa, fundada en Estados Unidos en 2009, cotiza en Nasdaq (segundo mercado de valores más grande del país) y propone un nuevo modelo de negocio que elimina lo físico, reduce los costes y permite un trabajo en red por todo el mundo. La palabra más escuchada durante la presentación fue «escalar», pues el modelo defiende «una economía de escala que permite a los agentes crecer de manera indefinida ampliando su red de agentes de manera infinita y por todo el mundo gracias al sistema de trabajo en el metaverso».

Para demostrar el sistema, la jornada contó también con la presencia de Leo Robles, un broker que cuenta con una red de más de 2.200 agentes en siete países y en 27 estados de los Estados Unidos, un tejido de trabajo armado en tan solo cuatro años. Robles, en conexión desde Los Ángeles, animó a los agentes presentes en la sala a formar parte de la familia de eXp por el módico precio de 50€ al mes, más impuestos y disfrutar de las ventajas que ofrece el sistema online, la formación y las participaciones de la empresa que se ofrecen como incentivos. «Lo que me convenció no fue solo la posibilidad de no estancarme y crecer, sino encontrar que somos la única empresa de la que podemos ser a la vez trabajadores y dueños porque se nos da la oportunidad de ser accionistas», aseveró.

Sujto ofreció algunos números: el pasado año, la facturación de esta inmobiliaria creció un 84%, hasta los 1.800 millones de dólares (1.510 millones de euros). Su valor en el Nasdaq supera los 5.000 millones. eXp dispone de más de 90.000 agentes en 23 países de todo el mundo y los beneficios siguen creciendo siempre por encima del tanto por ciento de agentes que se incorporan, lo que, a decir de Sujto, muestra cómo es posible conseguir más ingresos con un número limitado de agentes reduciendo gastos superfluos como las redes de oficinas, tan solo trabajando en el metaverso.

En Canarias «hay un mercado internacional muy grande y la facilidad de conectar con gente de todo el mundo con nuestra tecnología es mucho más fácil que una agencia tradicional y con costes mucho menores», explica Sujto. «Gracias a la hiperconectividad que garantiza este metaverso podemos estar en contacto rápidamente con otros brokers internacionales que tengan un cliente o una propiedad que se adapte a lo que necesita el cliente en ese momento».

La compañía confía para el crecimiento en las Isla en su modelo de retribución a los agentes inmobiliarios. «El mínimo para el agente es un 75% de lo cobrado por la agencia sin cuotas, pero puede llegar al 100% (quitando ciertos gastos fijos que se queda eXp) con agentes autónomos».

Antes de finalizar la jornada, en la que Pablo Acosta animó a los agentes a unirse a la red, el formador Rafael Aguilar ofreció una formación rápida sobre captación de inmuebles y marketing en redes sociales. El experto inmobiliario aseguró que las agencias de marketing no sirven para conseguir leads que proporcionen inmuebles para poner a la venta, por lo que eXp ofrece una formación especializada a sus agentes que les permite «llegar antes y ofrecer las mejores condiciones para el vendedor».

