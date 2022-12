El tercer paquete de medidas contra la inflación apenas roza a Canarias

El nuevo paquete de medidas del Gobierno central para paliar la inflación ha seguido el mismo camino que el Gordo de la Lotería de Navidad y apenas ha rozado a las Islas. El conjunto de iniciativas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania no implican grandes noticias para el Archipiélago ya que casi no tendrán impacto en la economía de las familias isleñas. La medida estrella del nuevo paquete que entrará en vigor el 1 de enero ni siquiera se implantará en el Archipiélago: la rebaja durante seis meses del IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad de la cesta de la compra, –desde el pan a los huevos o la lecha, las frutas y las legumbres–, y del 10% al 5% del aceite y la pasta, no computa en un territorio como el canario donde no queda margen para reducir los tipos impositivos para las energías, al combustible o a los alimentos. El IGIC, el impuesto indirecto ‘semejante’ al IVA en la Península, está aquí a cero para esos apartados.

Tras la celebración ayer del último Consejo de Ministros del año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo ha destinado 45.000 millones a proteger a la «clase media trabajadora» para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. De esta suma un total de 10.000 millones corresponden a las medidas incluidas en este último paquete anticrisis, que empezaron en 2020 con el estallido de la pandemia. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, apuntó ayer que muchas de las medidas propuestas por Sánchez ya se venían aplicando de «igual o similar manera en Canarias» y aseguró que estas son «necesarias» en un «momento complicado de inflación». Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo canario, Román Rodríguez, las calificó de «muy oportunas» y felicitó al Gobierno central por volver a intervenir para «frenar» los efectos de la subida de la inflación. Cheque para familias. Una de las pocas medidas que tendrán cierto impacto en las Islas es la puesta en marcha de un cheque único para familias con rentas inferiores a 27.000 euros y con un patrimonio no superior a 75.000 euros, lo que alcanzará a un total de unos 4,2 millones de familias españolas, lo que supone unos 1.200 millones. Una iniciativa de la que podrán beneficiarse, según la última encuesta del Instituto Canario de Estadística (Istac) de ingresos y condiciones de vida de los hogares canarios, unas 111.000 familias isleñas. Rodríguez insistió ayer en que este tipo de incitativas que favorecen a «las rentas medias y bajas» tienen un impacto importante en Canarias donde existe una renta media más baja que la media del país. Límite a los alquileres. Otra de las medidas estrella es la extensión hasta el 31 de diciembre de 2023 del límite del 2% en la actualización anual del alquiler. Así, en la actualización del precio anual de un contrato de arrendamiento, aunque esté pactado que este se fije en función del índice de precios al consumo (IPC), solo se podrá elevar hasta un 2%. Además, aquellos inquilinos a los que se les acabe el contrato entre el 1 de enero y el 30 de junio podrán prorrogarlo por otros seis meses más en las mismas condiciones. Esta es una de las cuestiones que supuso una dura negociación entre los socios del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos (UP). Bonificación al combustible. El nuevo paquete resuelve una de las cuestiones que más dudas han levantado en las últimas semanas. ¿Habrá prórroga del descuento general de 20 céntimos por litro de carburante? La respuesta es no. En este apartado tampoco hay buenas noticias para los canarios. Lo que sí se mantiene es la bonificación del combustible para el transporte profesional por carretera, agricultores, navieras y pescadores. En este caso, no se reducirá el importe cada vez que se reposte, sino que se abonará al final de cada mes junto con las liquidaciones mensuales del denominado gasóleo profesional. El precio de la gasolina 95 está ahora en Canarias nueve céntimos más bajo que en abril sin que se le aplicase el descuento. De media se paga en el Archipiélago a 1,36 euros. También ha bajado de precio la 98 respecto al día antes de la aplicación de la bonificación. Si el 31 de marzo se pagaba a 1,56 euros ahora hay que abonar 1,48 euros el litro. Y lo que menos ha modificado su precio es el gasoil, que solo ha reducido su precio en un céntimo el litro. Transporte gratuito. Las medidas vinculadas al transporte tampoco son una novedad para los canarios. El Gobierno central ha certificado con el plan la gratuidad del transporte en guaguas y tranvía para viajeros habituales en Canarias a partir del 1 de enero. El Ejecutivo también mantiene la gratuidad de los abonos de los trenes de Cercanías y Media Distancia durante 2023. Además, ha decidido mantener la rebaja del 30% del transporte público urbano e interurbano. Ayuda para La Palma. La norma aprobada incluye también diversas medidas para seguir ayudando a los ciudadanos y empresas afectados por la erupción del volcán de La Palma. En concreto, se mantiene la moratoria de préstamos hipotecarios y no hipotecarios para los afectados que la hubieran solicitado, limitada a seis meses. Se prorrogan hasta el 30 de junio los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y se incluyen como posibles beneficiarios de las ayudas por daños materiales en la vivienda habitual no solo a los propietarios sino a los titulares del usufructo sobre la vivienda. Se prorroga a su vez la prestación para trabajadores autónomos hasta junio de 2023. Impuesto energéticos. Lo que sí se ha prorrogado en este nuevo paquete es la rebaja de los impuestos a la electricidad y el gas durante los próximos seis meses. Así, el IVA de la luz se mantendrá en el 5% –frente al 10% habitual–, se suprime el tributo de generación y se reduce al mínimo consentido el impuesto de electricidad. Por otro lado, se congela el precio máximo de la bombona de butano. Ante las críticas de la oposición por el tope del precio del gas destinado a producir electricidad, Sánchez recordó que son medidas que ahora se adoptan a nivel europeo. En los últimos seis meses, el precio medio de la luz se ha situado en un 54% por debajo del de Alemania o 59 del de Francia. Todo ello, dijo, ha supuesto hasta ahora un ahorro de 4.000 millones o de 150 euros de media por recibo. El vicepresidente canario aplaudió al Ejecutivo la decisión de «topar el gas», ya que según su criterio, ha servido para tirar hacia abajo la inflación. Ayuda para agricultores. Los agricultores contarán además con una ayuda directa de 300 millones para compensar el encarecimiento de los fertilizantes. Sánchez también anunció 450 millones para la cerámica y 120 millones para los pescadores. Hogares más vulnerables. El nuevo paquete de medidas también incluye iniciativas destinadas a ayudar a las familias más vulnerables. Por un lado se prorroga seis meses la suspensión de los desahucios y lanzamientos para estas familias, se prohíbe durante 2023 el corte de suministros esenciales y se extiende el bono social. Además, se mantiene el incremento del 15% del ingreso mínimo vital (IMV) y de las pensiones no contributivas. En España reciben esta pensión alrededor de 400.000 personas. Clavijo: «Sánchez aleja aún más a Canarias» El nuevo paquete de medidas aprobado ayer por el Gobierno central no ha acabado de convencer a Coalición Canaria. El secretario general del partido, Fernando Clavijo, calificó de «insuficiente» el plan para hacer frente a la crisis de precios porque, alerta, «vuelve a dejar fuera a Canarias». «Sánchez regala a los ciudadanos en la Península una bajada del IVA que el Gobierno de Canarias se niega a aplicar a los canarios», apuntó Clavijo sobre la decisión del Ejecutivo de reducir durante seis meses del IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad. En esa línea reprochó que las nuevas medidas alejan a Canarias «aún más de España» . Según el nacionalista, las medidas que se mantienen «dejan igual a Canarias» y las que se suprimen, como la de los 20 céntimos al litro de combustible, decaen también en el Archipiélago, por lo que insistió en que las Islas salen «peor paradas» que antes del anuncio del nuevo plan. Los nacionalistas entienden que el anuncio está centrado en la supresión del IVA, que no llegará al Archipiélago ya que se aplica el IGIC. En este contexto, el también candidato a la presidencia de Canarias, censuró que el Gobierno de Ángel Víctor Torres se haya negado a «aplicar las recetas que sí aplicará Pedro Sánchez en la Península, como la bajada de impuestos, solo por llevar la contraria a CC» que, según puntualizó Clavijo, fue la primera fuerza que propuso al Gobierno canario una bajada fiscal en las Islas para luchar contra la inflación y aliviar la presión fiscal sobre las familias.