¡Alerta, desinformación!

Una noticia que llega a través de Whatsapp, un meme en Twitter o un vídeo de TikTok, cualquier contenido que se encuentra en internet puede ser falso, por lo que comprobar la veracidad de la información que se consume cada día se convierte en un ejercicio clave para hacer un buen uso de la tecnología. Esta es una de las ideas que vertebraron ayer el taller de verificación digital para jóvenes que se celebró en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología dentro del programa de la Mobile Week. Un evento que completa una semana en la que la digitalización es protagonista en Canarias por la celebración, desde ayer, de la Conferencia ministerial de Economía Digital de la OCDE.

La actividad en el Museo Elder sirvió para que los pequeños de la casa descubrieran uno de los peligros que van asociados a la digitalización. "Hay que estar alerta, desconfiar siempre y comprobar", es el resumen que se llevó de la sesión Ismarai Izquierdo, una joven de 12 años que junto a sus compañeros del Instituto Schamann, participó activamente en el taller que impartió el profesor y periodista experto en desinformación, Roger Cuartielles.

Durante la hora que duró la actividad los jóvenes aprendieron a identificar los distintos tipos de desinformación y descubrieron herramienta que pueden ayudarles a darse cuenta de los engaños. "Voy a utilizar todas las páginas que nos han dicho para comprobar que lo que me llega es verdad, a mí no me engañan más", aseguró entre risas Inés Talavera, otra de las jóvenes que más interés mostró en el taller. Tanto es así que al salir confesó que trasladaría el nuevo conocimiento a toda su familia para evitar que los fraudes lleguen hasta sus seres queridos. Una experiencia que conoce bien Izquierdo ya que su abuela fue victima, hasta en dos ocasiones, de phishing, una técnica que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y timarlos. "Recibió mensajes que decían que era su hija y que necesitaba dinero y ella confío y se metió en un enlace que no debía", recordó la joven tras la actividad.

Estas experiencias han provocado que Izquierdo desconfíe de "todo y de todos", incluso antes de asistir al taller. "Ahora tengo armas para desmontar las mentiras", añadió la estudiante.

La Mobile Week, que se celebra hasta el viernes en las Islas, cuenta con jornadas cargadas de talleres prácticos y mesas redondas con expertos que profundizarán en temas de actualidad digital. Debatir sobre los derechos digitales, los nómadas digitales o el avance en sostenibilidad y transición verde y digital, son solo algunos de los temas que se tratará durante las jornadas. El mundo 3.0, el metaverso y la importancia de impulsar el empoderamiento y la inclusión digital de la ciudadanía también serán cuestiones protagonistas en esta edición.