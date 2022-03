Este es el ultimátum de los transportistas canarios: "Si en una semana no hay medidas, el sector parará"

Este es el ultimátum de los transportistas canarios: "Si en una semana no hay medias, el sector parará". Los transportistas canarios están al límite. No pueden seguir trabajando "a perdidas" como consecuencia de la subida de los precios del combustible, por lo que han planteado un ultimátum al Gobierno canario: "si en una semana no hay medidas, el sector parará como está ocurriendo en la Península". Así lo ha expresado esta mañana José Agustín Espino, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), tras una reunión con Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias. Un encuentro en el que Franquis prometió que "hará todo los posible" por dar soluciones al sector "cuanto antes".

En concreto, el consejero puso sobre la mesa dos propuestas que espera se aprueben "en las próximas dos semanas". Por un lado, Franquis aseguró que se estudiará el incremento de la subvención al combustible que ya existe en Canarias para los sectores del transporte y agrícola. Actualmente a los trabajadores del sector se le devuelve el "68% de la carga impositiva" con la que cuentan los combustibles. Espino reclamó que la devolución sea del 100%. "Incrementar la subvención es el mecanismo más sencillo para sacar a flote a los transportistas con el agua al cuello", explicó el presidente de la FET, quien además afirmó que la medida debe tener carácter retroactivo "ya que la subida de combustible comenzó a ser más intensa en el mes de octubre". El consejero de Transportes aclaró que su departamento también estudia la revisión de los contratos públicos de transporte, en áreas como la construcción y la educación, para que estos "contemplen" los incrementos en los precios del combustible. Los transportistas se reúnen con el gobierno después de una semana de paro Espino valoró positivamente ambas propuestas y aseguró "confiar 100% en la palabras de Franquis" aunque advirtió que la situación en el sector ya está "muy tensa" por lo que muchos de sus compañeros transportistas podrían decidir parar de "un día para otro". "Esperan ver resultados esta semana porque ya están usando dinero que no tienen pidiendo créditos en los bancos", explicó Espino. Ya que el combustible representa el 50% de los costes de explotación de una empresa de transporte. Lo cierto es que los transportistas en Canarias se han mantenido al margen de la huelga que vive el sector en otros puntos de la Península desde el pasado 14 de marzo. "Hemos aguantado por responsabilidad y porque hemos optado primero por la vía del diálogo con las administraciones", aclaró Espino. Hoy la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y las ministras de Transportes y de Hacienda, Raquel Sánchez y María Jesús Montero, respectivamente, se reunieron con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano de representación del sector para intentar encontrar soluciones que frenen los paros que ya han provocado desabastecimiento de algunos productos en distintos puntos de España.