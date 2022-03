Los expertos recomiendan a Torres bajar el impuesto sobre el combustible

El Gobierno de Canarias se mantiene firme al frente de los Ejecutivos autonómicos que no quieren bajar impuestos pese a la subida generalizada de los precios que trae en jaque a la economía europea desde abril del año pasado. Un bloque del que también forman parte otros Gabinetes socialistas como los de Adrián Barbón en Asturias y Javier Lambán en Aragón. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez –presionado por las Comunidades Autónomas del PP y de forma indirecta por el cada vez mayor número de países del entorno que apuestan por aliviar la carga tributaria– sí ha abierto ya la puerta a una bajada impositiva. Es un anuncio sin concretar y cuyo alcance, por tanto, aún está por ver. Pero es también un anuncio que contradice la rotunda negativa del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres a reducir el peso de los tributos en los bolsillos de las familias y las cajas de las empresas. Los expertos en fiscalidad, lejos del oportunismo político y de frentes ideológicos, recomiendan a Torres y a su consejero de Hacienda, Román Rodríguez, no una reducción de tributos generalizada ni mucho menos improvisada, pero sí una inmediata bajada del impuesto sobre el combustible.

La subida del IGIC al 7% se vendió en 2012 como algo pasajero pero nunca se ha vuelto al 5%

La ola inflacionista se sufre con especial intensidad en Canarias en los precios de los transportes, precisamente por el extraordinario e histórico encarecimiento de la gasolina. El coste del transporte se incrementó en 2021 en las Islas la friolera de un 11,3%, y en lo que va de año ha aumentado otro 2,5%. Y esto lleva a su vez a que muchos productos de la cesta de la compra también se encarezcan, ya que a los productores y empresas no les queda más remedio que repercutir los sobrecostes, en mayor o menor medida, en los precios de venta. No hay que olvidar que en el origen de la ola inflacionista está la carestía de los hidrocarburos y la electricidad. Por eso el Gobierno central puntualizó tras la Conferencia de Presidentes en La Palma que la rebaja de impuestos que tiene en mente busca aliviar la situación de los sectores más afectados por la crisis inflacionaria. Es decir, aquellos más golpeados por las subidas de la gasolina y de la factura de la luz. No será una bajada generalizada, sino selectiva, y es justo esto lo que Canarias puede hacer en su ámbito sin necesidad de esperar por Madrid o Bruselas. Al menos en lo relacionado con los combustibles. ¿Por qué? Porque el Impuesto sobre Combustibles Derivados del Petróleo es un tributo propio de la Comunidad Autónoma, donde, en cambio, no se aplica el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que sí rige en el resto de España. Bajar este tributo propio para paliar los efectos de la inflación allí donde esta se originó –en los precios de los hidrocarburos y la energía en general– depende única y exclusivamente del Gobierno regional.

«Al ser un tributo propio da esa flexibilidad para adaptarlo; además, afecta a todo el mundo y afecta también mucho a la cesta de la compra», resume Orlando Luján, socio-director de Luján Asesores y miembro del comité científico de la cátedra del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. «Así que un ajuste en este impuesto sí tendría cierto recorrido», expone el experto en fiscalidad. Lo mismo opinan la economista Lola Pérez, secretaria general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, y el profesor Alberto Génova, uno de los mayores especialistas del Archipiélago en Derecho Financiero y ex director general de Tributos del Ejecutivo autonómico. «Revisar el impuesto de los combustibles sería oxígeno para las empresas y para las familias, aunque se aplicara solo de forma transitoria», ahonda Pérez. «Hay que bajar impuestos, claro que sí, y hay que bajar los tipos del impuesto sobre los combustibles, que, además, está desfasado en términos de técnica fiscal, por lo que este sería buen momento para empezar a plantear su reforma hacia un tributo más justo y más eficaz», argumenta Génova.

Coalición, en línea con la patronal, pide que el impuesto vuelva a los niveles de hace diez años

Más dudas hay sobre el IGIC, el gran impuesto indirecto en las Islas, gemelo del IVA peninsular. Si el Gobierno canario se ha cerrado en banda a aliviar la carga fiscal, más si cabe lo ha hecho en el caso del IGIC. Coalición Canaria pidió este lunes devolver el tipo general al 5%, que es donde estaba en 2012, cuando el entonces Gobierno de Paulino Rivero lo subió hasta el actual 7%. Entonces se vendió como una medida coyuntural para sostener los ingresos públicos en lo peor de la crisis financiera, pero lo cierto es que no tuvo nada de coyuntural, como la realidad ha demostrado. El caso es que aligerar el IGIC ayudaría, al menos sobre el papel, a estimular el consumo, pero el problema ahora no está en el consumo, sino en la oferta. «Esta no es una crisis de demanda, sino una crisis de oferta en la que se han disparado los precios por motivos ajenos, de modo que aunque bajes los tipos, no vas a incrementar el consumo», apunta Luján. Además, sería «más complejo», agrega Lola Pérez, que rebajar el impuesto sobre los combustibles. Eso sí, cabría la posibilidad de rebajas «selectivas» del impuesto, algo por lo que sí apuesta Alberto Génova.