Winter is coming. El título del episodio piloto de Juego de tronos, convertido a raíz de la serie de televisión en una amenazante advertencia sobre la dureza de los tiempos venideros, tiene en Canarias otro sentido. «Se acerca el invierno», o más bien «por fin se acerca el invierno», es la frase más repetida en los hoteles, apartamentos y demás alojamientos y negocios turísticos del Archipiélago. «Winter is coming», apunta el director comercial de Dreamplace Hotels & Resorts, Jordi Estalella, parafraseando el lema de la popular serie. El invierno siempre ha sido en las Islas la temporada alta turística, y aunque el crecimiento imparable de la primera industria regional casi ha acabado con la estacionalidad en el sector –ya hay turismo todo el año, o al menos lo había antes de la irrupción del coronavirus–, el invierno sigue siendo el período de mayor facturación para muchas empresas del ramo. Hoteles, bares, restaurantes, cafeterías, tiendas de suvenires, viviendas vacacionales y demás negocios vinculados al turismo hacen su particular agosto en la temporada invernal, es decir, de octubre a marzo, meses en los que Canarias se queda como el principal destino europeo, cuando no el único, para quienes huyen del frío en el Reino Unido, Alemania o los Países Bajos. Un singular agosto en invierno que este año coincide con el comienzo del fin de la pandemia, lo que para el sector significa –si no se interpone un nuevo revés– el regreso de esas decenas de aviones procedentes de Berlín, Ámsterdam, Mánchester o Londres con miles de turistas deseosos de tumbarse al sol de las Islas. Así que Se acerca el invierno, y viene con regalos después de casi dos años de crisis: suben las reservas, bajan las cancelaciones, se generaliza la vacunación en los grandes países emisores y hay capacidad aérea de sobra. Tanto que las compañías aéreas tienen previstas más plazas para este próximo invierno que las que programaron para el de 2019-2020, cuando nadie podía aventurar la que se venía encima por culpa del coronavirus.