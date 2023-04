Elena Hernández: "Viajar sola te da libertad, te empodera"

Elena Hernández es una joven realejera cuyo primer viaje sola la llevó hasta Tanzania. La fotografía que acompaña estas líneas, donde posa con una niña sonriente, muestra un instante de ese periplo. «Estuve ayudando en diferentes proyectos y tuve tiempo para hacer turismo por el país». Desde entonces, octubre de 2018, esta periodista es una convencida de las ventajas que tiene emprender una aventura así en solitario. «Es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Viajar sola te da libertad, te empodera, te hace crecer, conocerte a ti misma y descubrir a mucha gente por el camino».

Desde el principio contó con el respaldo de su familia y amigos. «Mi entorno siempre me ha apoyado pero sí escuché comentarios a mi alrededor, más aún yendo a África». Ese tipo de comentarios, lejos de hacerle dudar, la alentaron a continuar con su idea. Reconoce que siendo mujer es más complicado tomar una decisión así pero asegura que no hay nada que temer. «Se habla mucho de los peligros que corres, pero yo me he encontrado a muchas más personas buenas que malas en el mundo». Las claves para dar el paso de emprender un viaje en solitario son, ante todo, confiar en «las herramientas que todos tenemos». «El resto es disfrutar y creer», apostilla. Su próximo destino en solitario será, probablemente, la India.