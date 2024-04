Asier Garitano se conforma: "¿Paciencia del club conmigo? La situación no ha sido tan mala"

Asier Garitano sigue defendiendo su gestión, y sus resultados, al frente del CD Tenerife. Cuestionado por la paciencia que han tenido desde las altas esferas del representativo insular con el entrenador pese a los insuficientes resultados que han impedido al equipo llegar al final de temporada con opciones de jugar promoción de ascenso, el técnico prefirió centrarse en los aspectos positivos, según él, del curso. "Es un tema que teníamos claro desde verano. Qué íbamos a hacer y hacia dónde queríamos ir. La situación tampoco ha estado tan mal. Este es un equipo que ha ido líder, que ha batido récords, que ha hecho una gran Copa del Rey y va a seguir peleando hasta el último momento. No tengo la sensación de que el Tenerife haya tenido excesivos problemas. Yo no he cambiado nada. No sé si las expectativas han sido diferentes. Nos hubiera gustado estar mejor, eso sí es verdad, pero al final es fútbol. Seguiremos intentándolo", replicó.

En su última comparecencia de prensa, mucho más tranquila que las anteriores, Garitano comenzó adelantando la importante cantidad de bajas con las que tendrá que lidiar en la salida a Albacete de este domingo (15:15). Cinco ausencias y una duda, la de Ángel Rodríguez, que entrenó al margen pero sobre el que el míster transmitió optimismo. "Quedan 48 horas. Hoy ha hecho un trabajo específico y mañana entrenará con el grupo. Creo que no tendrá ningún problema para estar disponible. Tenemos las bajas Álvaro Jiménez, Álvaro Romero y Fer Medrano, más las de los sancionados Loïc y Enric, pero recuperamos a Nacho y Yanis Rahmani".

Seguidamente, el vasco reconoció la tranquilidad con la que el grupo ha afrontado la semana después del triunfo del pasado domingo frente a la SD Eibar. Una victoria balsámica que sirvió para disipar el mal ambiente después del desastre de Zaragoza. "El partido era difícil. Por el rival y por cómo llegábamos. Salimos muy reforzados por el juego y por cómo plantamos cara a un equipo tan bueno y, sobre todo, por los puntos. Eso te da alegría, pero no te dura nada. Al siguiente día ya estábamos pensando en el siguiente".

'Deja vù'

La semana, para muchos (Garitano incluido), recuerda a la salida a La Romareda. El Tenerife llegaba tras puntuar ante un equipo de la zona alta (había empatado fuera contra el Espanyol) y se enfrentaba a un conjunto con urgencias y al que no le había funcionado el cambio de técnico. "Es verdad. Nosotros con buen resultado y el rival con cambio de entrenador, sin haber podido ganar y jugando en casa. Nos centramos en cambiar la versión que dimos en Zaragoza porque eso no nos puede volver a pasar. No estamos teniendo buenos resultados fuera de casa y necesitamos una mejoría individual y colectiva", reconoció Asier.

Con el Albacete, un equipo "alegre y que juega bien", el inquilino del banquillo tinerfeñista prefirió no hacer sangre. Quizá por respeto y, quizá, porque tal y como apuntó el míster, los suyos tampoco están "haciendo las cosas bien fuera". "Bastante tenemos nosotros con lo nuestro. No me gusta hablar mucho de los rivales. Están en una posición difícil y venían de jugarse un ascenso la temporada pasada, pero tienen mimbres y buenos jugadores. Nos van a exigir mucho y estamos centrados en eso. Sabemos que están movilizando a su gente y es exactamente la misma situación que nos encontramos hace 15 días. Eso es parte de lo que les toca a ellos. A nosotros lo nuestro. Dar una respuesta contundente para que no nos pase lo mismo que en Zaragoza y no queremos eso".

Los problemas a domicilio han sido uno de los principales motivos del desplome de aquel equipo que lideró la competición tras 10 jornadas. El Tenerife no gana fuera de casa desde el 2 de diciembre y, aunque es "difícil" vencer a domicilio, el entrenador reconoce que el desempeño de su equipo es claramente mejorable. "El rendimiento debería ser bastante mejor. No nos gusta. En el inicio de temporada batimos récords y luego nos hemos parecido más a lo habitual. Tenemos que seguir trabajando y esperar que las cosas malas que nos han pasado nos ayuden a ser mejores y estar mucho más intensos. Independientemente del rival, lo que tienes que hacer es mejorar tú".

Finalmente, y en relación con su futuro, un tema recurrente en las últimas semanas, el técnico prefirió, al menos esta vez, esquivar el debate. "Tampoco hace falta que me recuerden que acabo contrato, no hace falta ser muy iluminado. Yo sigo trabajando. Yo lo que creo es que vamos a ir a Albacete y vamos a competir bien", concluyó.