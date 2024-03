Ángel: «Ya he vivido esta situación en otros clubes»

Hoy, tampoco. Los ensayos pergeñados durante la semana por Asier Garitano apuntan nuevamente a la suplencia de Ángel Rodríguez, máximo goleador del representativo y fichaje estrella del proyecto. En las últimas horas, el de Geneto ha tomado la palabra –en una entrevista al periodista Edu Cabellos en Youtube– y ha admitido que su cuota de protagonismo y minutos no está acorde a lo deseado. Con todo, se propone «seguir insistiendo» para revertir la dinámica personal y sobre todo la colectiva, la que más le preocupa.

«Sí que me pudieron las ganas en momentos determinados. Luego, con la lesión de Enric sí tuve protagonismo y acabé contento la primera vuelta con muchos partidos seguidos marcando. De hecho, nos fuimos de vacaciones con un buen sabor de boca», relata respecto a su propia trayectoria en el equipo. Ahora, la situación ha cambiado. «A nivel personal me encuentro bien, también físicamente, con muchas ganas de jugar y competir. En los últimos partidos no se está dando ese protagonismo que yo deseo, pero al final lo que intento es entrenar al máximo y esperar mi momento», apunta. «He vivido esta situación muchas veces en otros clubes y sé cómo tengo que enfrentarla. Pero no me considero que tenga más responsabilidad que Enric, Aitor, Juan o Niko, que son capitanes o futbolistas que juegan prácticamente todo. La responsabilidad es la misma. Los veteranos tenemos que dar un paso al frente. Ya lo hicimos en la anterior racha negativa y salimos adelante», recuerda.

Garrido aterrizó ayer en la Isla

Aunque el contacto con los capitanes, pesos pesados de la plantilla y el entrenador es casi permanente, el máximo accionista del club aterrizó ayer en la Isla para pulsar la situación del vestuario y asistir al compromiso de hoy frente al Mirandés. José Miguel Garrido, quien ya estuvo en el empate contra el Alcorcón en Santo Domingo, confía en que esta tarde siga la buena racha (cuatro puntos de los últimos seis posibles) y no piensa en el cese de Asier Garitano.