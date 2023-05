Etxeberria avala a Garitano: «Es un acierto y seguro le irá bien»

Mientras espera que se sustancie en una oferta formal el interés de algunos equipos en ficharle, el último técnico vasco de la historia del CD Tenerife se pronuncia sobre la elección de su colega y paisano Asier Garitano como nuevo entrenador del representativo. «Yo creo que es un acierto. Tiene mucha experiencia en la categoría, sus equipos son muy trabajados y equilibrados, apuesta por el orden, hace proyectos competitivos y seguro le irá bien», vaticinó el que ha sido preparador del Mirandés durante este último curso. Al nuevo míster le desea éxitos y una etapa más larga de la que tuvo él, despedido a la quinta jornada de su segunda campaña «porque en muchos sitios falta paciencia», diagnostica.

Sobre Asier, esgrime que «cada entrenador tiene su estilo y su idea de juego para conseguir resultados y disputar los partidos, pero él tiene la capacidad para adaptarse a todo». «En una competición como la Segunda División es crucial conocer los jugadores que tengas para sacarles el máximo provecho, analizar también a los rivales y tomar decisiones para que el rendimiento sea bueno», añade Joseba.

Etxeberria se muestra convencido de que el Tenerife ha tenido en cuenta muchas virtudes de Asier, no solo su amplio recorrido en el fútbol profesional. «Le damos mucha importancia a la experiencia, pero es solo un factor más. No creo que el Tenerife eligiera a Asier solo por esa circunstancia. La experiencia no es determinante. Lo que cuenta en el fútbol es tener una idea, convencer a los jugadores de la mejor manera para ganar, saber competir y tener claro cómo quieres entrenar para jugar. Tanto en la faceta de futbolista como en la de entrenador, se le da demasiada relevancia a la experiencia; es mi opinión», apuntó.

Por otro lado, se refirió a la determinación adoptada por Luis Miguel Ramis con varias jornadas de antelación respecto al cierre de la temporada; y halló ciertas similitudes entre el camino tomado por el tarraconense y el suyo propio, pues Joseba acaba de comunicar al Mirandés que desestima su oferta de renovación. «Yo sí entiendo a Ramis, absolutamente. Todos valoramos pros y contras a la hora de tomar una decisión, lo mismo para continuar que para dejar un club o cambiar de aires. Cada uno analizamos nuestra situación y el caso de Ramis también es parecido al mío: ha habido muchos cambios en el Tete y él habrá visto que es mejor que entre otro».

Con vistas el ejercicio 23/24, Etxeberria pone el acento en la coincidencia en la categoría de plata de varios clubes históricos y con urgencias (Zaragoza, Sporting, Oviedo o el mismo Tenerife), amén de los que queden apeados en la promoción. «No olvidemos que van a quedarse en Segunda tres equipazos de los cuatro que están jugando el playoff. Se viene una liga apasionante y con mucha igualdad, porque si algo tiene esta categoría es que todos los equipos tienen rachas buenas y malas. No hay tanta diferencia entre los mejores y los peores. Se prevé una temporada en la que vamos a disfrutar mucho», indicó. A renglón seguido, destacó que obviamente los caídos de Primera (Elche, Espanyol y el que certifique su defunción deportiva este domingo) partirán con ventaja: «Hay una ayuda importante a los equipos recién descendidos. Se les dan más recursos. Entonces el resto tiene que reinventarse, anticiparse... porque no tienen ese músculo económico. A los otros les toca detectar talentos de futuro, como han hecho varios equipos este año, sin ir más lejos», apuntó, poniendo el ejemplo de su Mirandés.

En cuanto a su decisión, se excusó en que «viene un proyecto nuevo, con un director deportivo recién fichado», en la misma línea de lo ocurrido en el Tenerife. «Pese a que el presidente quería que continuara, lo mejor es dar paso a un nuevo entrenador. Y en mi caso, a esperar. Es verdad que me ha llegado el interés de algunos equipos y me gustaría seguir en Segunda», admitió.

Demasiadas jornadas

De paso, dio su propia opinión sobre el formato de la competición de plata, que se hace «muy larga», apuntó Etxeberria. El ex del Tenerife considera que 42 jornadas «son demasiadas y el campeonato se hace excesivo, también para los que tienen que jugar todavía la promoción». «En su día se aumentó el número de equipos de Segunda y se prometió que era temporal, que enseguida lo iban a ajustar, pero seguimos igual más de 20 años después», lamentó. La longitud del campeonato, eso sí, permite resurrecciones como la de su equipo, que empezó titubeante y acabó en modo arrollador. «Ha sido una temporada complicada para nosotros. El Mirandés cada año se resetea y hace una plantilla nueva, muy joven. Sabíamos que el inicio nos iba a costar, no pensábamos que tanto, pero con el compromiso de los jugadores y el respaldo del club le dimos la vuelta a la situación. La segunda vuelta fue muy buena y en muchas fases de muchos partidos jugamos muy bien al fútbol», cerró. Etxeberria fue el último técnico vasco del Tenerife, después de Gonzalo Arconada y Aritz López Garai. Fue el que corrió mejor suerte de los tres.