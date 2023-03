«Somos el hilo conductor para sacar a la cantera adelante»

Teto, David, Alassan, Selma y Cacho teniendo minutos con el primer equipo. ¿Cómo los ve?

Para todos los que trabajamos con la cantera, es un orgullo que canteranos como ellos, con nombre, santo y seña, estén teniendo minutos con el primer equipo. Se les augura un futuro prometedor en el mundo profesional. Eso lo tenemos claro desde abajo. Es un premio al buen trabajo para todos los futbolistas de la base y, además, para todos los profesionales que hemos estado dentro y hemos aportado ese granito de arena. No puedo decir nada malo de los futbolistas que están ahora mismo en el Tenerife B. Creo que tienen un compromiso muy alto. Sabemos que, cuando te suben al primer y equipo y luego vuelves al filial, pueden darse momentos difíciles por las sensaciones que tienen y estás despistado. Pero este no es el caso. Ellos van por buen camino. Saben que cuando bajan al Tenerife B, tienen mucho trabajo. Aún así, tienen mucha humildad, están con los pies en el suelo y, encima, nos ayudan mucho. Los que estamos dentro sabemos que son chicos humildes. De todos modos, siempre les digo que no pueden perder la humildad. Deben seguir trabajando, porque eso forma parte del proceso para ser profesionales, y ellos lo aceptan de una manera espectacular.

¿Qué le pareció la renovación de David Rodríguez?

Fue un premio a su trabajo. Estoy orgulloso de haberle apoyado y ayudado en todo lo que ha necesitado para llegar ahí. Pero no solo yo, sino todos los que estamos trabajando en el fútbol base y en el primer equipo, que también están para él. Me alegra inmensamente el premio que ha tenido, y también estoy feliz por su familia. Merecen todo lo bueno que les pase. Están viviendo un momento bastante bonito. Solo espero que, en un futuro, lo veamos asentado en el fútbol profesional.

¿Cómo vivió el debut de Cacho con el primer equipo?

Cacho es un futbolista con talento. Nosotros intentamos que ellos mejoren en el día a día, que sus capacidades crezcan y que el míster del primer equipo cuente cada vez más con ellos. Esa es la idea que tenemos desde el club, no solo con Cacho, sino con todos los canteranos. Ese es mi trabajo, intentar que ellos mejoren en el trabajo diario, en sus hábito, en ese proceso que hay que completar antes de ser profesional.

¿Cree que las lesiones que se acumulan en el primer equipo podrían debilitar al filial?

No. Considero que tenemos claro cuál es nuestro objetivo como filiales en el club. Todo el cuerpo técnico, los que trabajamos en el fútbol base, siempre lo tenemos claro. Nuestra prioridad siempre es formar a futbolistas para que lleguen al primer equipo. Eso lo tenemos muy claro y esa es la idea que tenemos. Ojalá suban todos y todos tengan protagonismo. A partir de ahí, hay una competición en la que tenemos que jugar, y las oportunidades que se les dan a ellos en el primer equipo repercuten en otras que reciben los jugadores del C o juvenil A, que también vienen pidiendo paso para intentar ser profesionales. Yo creo que todo esto es una cadena. Los que estamos dentro del club sabemos cómo llevar el proceso para que los canteranos tengan esos buenos resultados.

El cambio de directiva en el Tenerife ha puesto a la cantera en el punto de mira. ¿Qué les ha transmitido Paulino Rivero?

El presidente ha sido bastante claro. El mensaje que le ha dado a los jugadores, en reuniones que han tenido con ellos, y al cuerpo técnico también ha sido bastante claro. Va a contar con la cantera. Es una cuestión que se le ha dicho a todo el mundo y nosotros sabemos que somos el hilo conductor para transmitírselo a los futbolistas. Es importante que la directiva quiera contar con ellos, pero deben estar preparados, ya que no es un proceso sencillo. Es un camino muy complicado de recorrer. Deben crecer en el día a día, esa es la idea. Estoy orgulloso de que la entidad trate de contar con ellos para, en un futuro, tener futbolistas canarios profesionales.

En cuanto a las nuevas instalaciones de la Ciudad Deportiva, ¿qué expectativas tiene?

Estamos pendientes de utilizarlas, porque todavía no se han terminado algunas obras. Es verdad que desde dentro se trabaja muy bien, pero teniendo estas infraestructuras va a ser mucho mejor. Creo que es por la mejora de la cantera del club. Todos los jugadores y el cuerpo técnico contaremos con avances en el día a día gracias al nuevo espacio y a las herramientas que utilizaremos. Gracias a ello, en un futuro veremos a futbolistas bien preparados. El edificio está dotado de unas instalaciones espectaculares para que el futbolista crezca.

¿Qué sensación tiene con lo que queda de temporada?

El objetivo es estar entre los mejores de Tercera División. Estamos llegando al último tramo, quedan cuatro jornadas, vamos sextos y estamos empatados a puntos con Villa de Santa Brígida. A falta de tan poco puede pasar cualquier cosa. También es verdad que nos podemos quedar fuera y sabemos que nos lo estamos jugando todo. En cualquier caso, creo que para los chicos es importante que crezcan en otras competiciones como la Copa Heliodoro. Estamos muy vivos en las dos contiendas. Para eso entrenamos en el día a día, para la mejora futbolística y para competir con los mejores. Esperamos que los resultados se decanten a nuestro favor. Se les ha dicho a los futbolistas que el margen de error va a ser más corto y que debemos subir el nivel para intentar ponérselo difícil a los demás equipos, y confiamos en clasificarnos para el playoff de ascenso. Lo daremos todo sabiendo que todos los partidos serán importantes, tanto con rivales arriba como de abajo. Todos nos jugamos algo. Los equipos locales son muy fuertes e intentaremos llegar a esos puestos de playoff de ascenso a pesar de ello. Lo bonito es eso, esta es una Liga muy igualada y todavía no hay nada decidido. Hemos tenido momentos puntuales en los que merecimos más, pero así es el fútbol. Unas veces te da y otras, te quita.