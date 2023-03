El derbi entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas ha contado, en sus horas previas, con la tradicional comida entre directivas. El acto, llevado a cabo en el propio Heliodoro Rodríguez López, ha estado encabezado por el máximo mandatario del club blanquiazul, Paulino Rivero, y el vicepresidente amarillo Nicolás Ortega.

Antes del almuerzo los directivos han comparecido ante los medios de comunicación. Rivero, pese a estrenarse en su cargo en un partido de este tipo, cree que no le podrán los nervios. “Estoy acostumbrado a estar en el palco y a guardar la compostura. En ese sentido, ambos consejos de administración vienen siendo ejemplares desde hace mucho tiempo”, señaló el dirigente blanquiazul, que sí admitió las connotaciones especiales de este duelo. “He vivido muchos derbis. Produce un montón de sensaciones, dentro de un encuentro donde nos jugamos mucho. Es especial, pero cada partido debe lucharse para ganarlo. Tiene un aliciente añadido”, añadió el presidente tinerfeñista.

Cuestionado por el equipo que tiene más opciones de salir airoso en el duelo de esta tarde, Rivero cree que la superioridad en la tabla de la UD se relativiza. “En la clasificación hay 20 puntos de diferencia, pero no en el juego de ambos equipos. En el fútbol intervienen muchos factores que deciden al ganador, y es difícil dar un favorito porque en estos encuentros todo se iguala”, argumentó el dirigente blanquiazul.

También considera Rivero, pese a que no se han vendido toda las entradas y que la racha del CD Tenerife no es la más adecuada, que la respuesta de su parroquia en el duelo contra la UD será total. “A la afición no hemos conseguido darle ese alimento, que es jugar bien y ganar. Hay una cierta frustración, pero este tipo de partidos pueden cambiar una dinámica y ayudan para abordar esta recta final de temporada”.

Por último, Rivero se deshizo en elogios hacia su técnico, Luis Miguel Ramis, del que considera que “ha hecho un gran papel”. “Tenemos un gran entrenador”, reiteró antes de valorar “la recuperación del equipo” ante las adversidades.

Por su parte, Nicolás Ortega expresó sus “mejores deseos para el CD Tenerife después del derbi”, ya que la intención de la UD Las Palmas es “continuar con la buena racha”. “Sabemos que el rival es un gran equipo”, señaló el vicepresidente amarillo sobre un partido que calificó como “ilusionante”.

De cara a un futuro próximo, Ortega no escondió sus deseos de que “ambos equipos estuvieran arriba, en igualdad de puntos, incluso “en la máxima categoría”, porque “es algo bueno para Canarias”. “Deseo que pronto estemos juntos en lo más alto”, concluyó.