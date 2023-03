Paulino Rivero: «Creo que vamos a hacer un buen partido y a ganar el derbi»

¿Cómo le dejó el empate en Oviedo teniendo en cuenta que lo siguiente será el derbi?

En general, creo que el Tenerife no ha estado mal en estas últimas diez o quince jornadas. Eso sí, ahí excluyo la visita al estadio de Gran Canaria. Ese fue un mal partido (3-1). A partir de ahí iniciamos una racha razonablemente positiva. El equipo ha estado bien, pero también ha tenido mala suerte. Por ejemplo, fue castigado por algunos errores arbitrales, como pasó en Granada o en Santander. Si nos referimos al encuentro el viernes en Oviedo, sí diría que fue malo. Creo que a los dos equipos les pesó mucho lo que se jugaban. Pero miramos al futuro y ahora hay que recuperar la dinámica positiva de cara al clásico canario.

En los días previos a los derbis suele caer la pregunta sobre el equipo que es favorito. ¿Lo tiene claro con la UD Palmas o influye también el factor local?

Sin paliativos de ningún tipo, el favorito es Las Palmas. Solo hay que mirar la clasificación para llegar a esa conclusión. Ahora bien, los antecedentes dicen que el favorito no siempre se lleva el gato al agua. Normalmente, el que llega peor clasificado a los derbis suele dar la sorpresa. Y no lo descarto en esta ocasión. Es más, creo que vamos a hacer un buen partido y a ganar a Las Palmas. Desde luego, vamos a ser competitivos. Estos son partidos importantes, porque muchas veces cambian las dinámicas de los equipos. Un resultado positivo te puede poner en una situación diferente para encarar la recta final de la temporada.

¿Le gustaría que ascendiera Las Palmas esta temporada?

Me gustaría ver a los dos equipos en Primera División. En Canarias vivimos del turismo y el fútbol es un vehículo promocional importante, y cuanto más arriba estemos y más alta sea la categoría, más trascendencia tendremos en el ámbito mediático. A todos nos gusta tener a dos clubes de baloncesto en ACB. Eso no lo discute nadie. También queremos que sea así en el fútbol. Pero queda mucho. Las Palmas está ahora en una muy buena posición para pensar en ese objetivo, pero le queda aún mucho camino por recorrer.

¿Qué imagen tenía de la UD en sus inicios como aficionado?

Yo viví los momentos gloriosos de la Unión Deportiva en Primera División. Es más, pedí expresamente hacer el servicio militar en Gran Canaria para poder asistir a los partidos en el estadio Insular. Pero, por mi trabajo, también viví lo que se pensaba en Gran Canaria del Tenerife durante la década prodigiosa blanquiazul, la de los 90. Es cuestión de etapas. Se suele decir que la fiesta va por barrios.

Entiendo que el suyo no es el caso de un tinerfeñista que le tiene manía al eterno rival.

Puedo decir que he estado en diferentes momentos vitales para el Tenerife, contribuyendo y pelando para sacar adelante a la entidad –fue una figura esencial en la crisis de 2006–. Pero eso no significa que, en este caso, quiera desearle algo malo a la Unión Deportiva. Soy canario por encima de cualquier cosa. Dentro del ámbito del fútbol, mi escudo es el del Tenerife y mi sentimiento es ese, y eso no está reñido con el deseo de que también le vayan bien las cosas al otro representativo canario.

¿Cuáles son los recuerdos de sus primeros derbis?

Lo que más recuerdo es el intento –como presidente del Gobierno de Canarias– de echar lazos en un lado y en el otro para que los derbis se vivieran de una manera civilizada; para que los partidos de fútbol entre Tenerife y Las Palmas no fueran más que eso, la gran fiesta del fútbol canario. Creo que contribuí de manera importante a la mejora de las relaciones en los encuentros de las directivas. Fui el primero que puso en marcha los almuerzos institucionales antes de los partidos; en aquel entonces, entre Luis Sicilia, presidente de Las Palmas, y Javier Pérez. El primero se celebró en el restaurante La Ermita, en El Sauzal. Creamos un clima de respeto y de naturalidad, que es algo que se trasladó luego a la grada. Si se escenifican buenas relaciones de manera sincera, se genera una influencia muy importante desde el punto de vista mediático y de la afición.

«El objetivo es muy claro y rotundo; la Isla y el club tienen nivel para contar con un equipo en Primera»

¿Cómo son las relaciones entre los dos clubes ahora?

Magníficas, como siempre. En este caso, cogí el testigo de una muy buena relación que existía entre los presidentes de los dos clubes. Ese vínculo queda ahora reforzado, aún más si cabe, por la relación histórica que tengo con el presidente de la UD Las Palmas.

Ha visto muchos derbis en el palco. ¿Será distinto el del sábado por vivirlo por primera vez como presidente de un club?

Como presidente es difícil echarle más pasión y más intensidad para empujar a favor de nuestros colores. Será un derbi en el que la emoción, la intensidad y el sentimiento van a estar ahí presentes, pero teniendo ahora la responsabilidad de ser el presidente del club. Seguramente me afectará un poco más, porque nos jugamos cosas. No soy un aficionado cualquiera, sino el presidente.

¿Tendrá más en juego Las Palmas que el Tenerife?

Los dos se juegan mucho. Las Palmas se juega seguir empujando por estar en los puestos que dan el billete de ascenso a Primera División. Hay una competencia feroz en la parte alta de la clasificación. Ahí puede ocurrir cualquier cosa. Hay muchos cruces entre los candidatos. En cuanto a nosotros, no solo nos jugamos el orgullo o el prestigio, sino la oportunidad de darle una satisfacción a la afición, que lo merece. Además, desde el punto de vista clasificatorio tenemos que pelear para conseguir la mejor posición, porque eso nos ayudará a conformar una mejor plantilla para la próxima temporada. Todo el mundo sabe que, en LaLiga, los recursos están relacionados con el puesto que ocupa cada club en la tabla, de manera que cuanto más alto es, más recursos y más posibilidades tienes para formar una plantilla competitiva.

¿Qué copiaría o incorporaría al Tenerife de lo que hace la UD Las Palmas con su gestión?

Hacen un muy buen trabajo. La UD Las Palmas tiene una estructura y una solidez importantes, pero nosotros también tenemos la nuestra. Aquí vamos intentando aprender de todos, del Real Madrid, del Atlético... Lo que cuenta es que los dos clubes tenemos una relación magnífica y que podemos generar sinergia. Ya lo estamos haciendo con algunos proyectos comunes a través de las Fundaciones. No nos deben doler prendas a la hora de colaborar si hay un beneficio compartido.

¿Qué jugador de la UD Las Palmas le gusta más?

Ahora mismo, el jugador de futuro de Las Palmas, por su capacidad técnica y por su desborde, es el tinerfeño Moleiro. Las Palmas ha recogido el fruto de una cuestión que nosotros tenemos que trabajar: que nuestra fábrica también nos aporte jugadores que podamos colocar en el mercado. En los últimos años, la Unión Deportiva ha gozado de una posición económica sólida, y esa situación tiene que ver, básicamente, con el traspaso de jugadores como Pedri. Como tenía solvencia económica, confeccionó una buena plantilla y reforzó su parcela de ataque en enero. En estos momentos están compitiendo a la altura del esfuerzo económico que han realizado.

«Lo ideal sería la cesión del uso del Heliodoro y que sea el club el que gestione y cuide el estadio»

¿Qué le diría a Kirian si lo viera el sábado en el Heliodoro?

Ante todo, que la familia del Tenerife está muy feliz de que se haya recuperado. Pero también le diría que me gustaría encontrarme con él en el Tenerife algún día, trabajando en la entidad que presido. Dentro de nuestras posibilidades económicas, el club va a aspirar a tener la participación de jugadores canarios que están en otros equipos. Si coincidimos con Kirian, sería algo muy positivo.

Le pregunto por los alicientes que quedan en esta temporada, más allá de poder ganar el derbi. ¿Ya le ha dicho adiós a la promoción de ascenso a Primera?

En esta Liga, cuando ganas dos partidos seguidos todo el mundo considera que vas a llegar al playoff, y si los pierdes, creen que vas a caer en el descenso. Hay que ir paso a paso. Lo que toca ahora es ganar partidos, sumar puntos. Ya veremos hasta dónde nos da esa suma. El primer objetivo era estabilizar la situación de cara a la próxima temporada, pero sin renunciar a estar en la mejor posición posible, no solo pensando en colarnos o no entre los seis mejores, sino por los recursos económicos que nos corresponderán de cara a la próxima temporada. Llegar a lo más arriba posible es tan importante, que debemos luchar hasta el final. No es exactamente lo mismo ser noveno que undécimo.

Liderará esa lucha Ramis, pero acaba contrato en junio. ¿Es una prioridad para el Tenerife que siga el mismo entrenador?

Ramis ha sido un muy buen entrenador para el Tenerife. Llegó en un momento difícil –en 2020– y salvó al equipo. Viene de hacer una gran temporada –el equipo disputó la final de la promoción de ascenso–. En la que está en curso ha tenido un serie de circunstancias que no han ayudado a ocupar una mejor posición en la tabla, y me refiero a la frustración derivada del playoff, a la cantidad de lesionados en el inicio de la temporada, a los errores arbitrales que perjudicaron nuestros intereses... Con todo esto, Ramis ha hecho un buen trabajo. En cuanto a su futuro, la decisión de darse un compás de espera hasta que no se consigan unos objetivos que él se ha fijado, me parece razonable. En abril podremos valorar la continuidad de Ramis entre las dos partes. Nos gustaría que siguiera.

¿Le han trasladado una oferta al entrenador o a su agente?

Las negociaciones han quedado aplazadas hasta otro momento más oportuno.

¿Hasta cuándo esperarán?

Habrá que esperar el tiempo que las dos partes creamos más oportuno. Si hablamos de plazos, sería razonable despejar dudas en el mes de abril, porque ya habrá que abordar el próximo curso.

No es el único profesional que termina contrato en junio. Sam Shashoua está en esa situación. ¿Se lo están pensando por los problemas que está teniendo el jugador con las lesiones?

Lo principal es que es un gran futbolista, de los más desequilibrantes que hay en la categoría. Ha pasado por una fase de lesiones muy reiteradas y no está pudiendo responder con la clase que tiene. Pero nos gustaría seguir contando con él. Vamos a ver si supera sus problemas físicos y es posible renovar su contrato. Indudablemente, nos gustaría que siguiera, y estoy seguro de que cualquier equipo de Segunda querría tener a alguien de su calidad.

¿Y los dos capitanes, Aitor Sanz y Carlos Ruiz? Ellos también tienen contrato hasta junio. ¿Sería partidario de incorporarlos al organigrama del Tenerife el día que se retiren?

Han sido dos referencias de esta entidad. Lo han dado todo, son un ejemplo de entrega y amor a este club. Nos gustaría que, si al final de la temporada deciden retirarse del primera plano del fútbol, trabajen en esta casa y transmitan sus conocimientos a todos los que tenemos en nuestra base.

«Ser presidente del Tenerife da más trabajo del que pensaba; exige dedicación y mucho tiempo»

Habrá que ver si siguen no en activo dentro de unos meses...

Por supuesto. Pero las puertas estarán abiertas para contar con dos profesionales que son ejemplares. En el fútbol, en su base, hace falta ejemplaridad, saber estar, entrega, amor a unos colores... En este caso, ellos se lo han ganado.

Todo esto, sin director deportivo. ¿Por qué está tardando tanto el Tenerife en ocupar la vacante dejada por Cordero? Ya han pasado dos meses y medio.

Juan Guerrero, que es el consejero deportivo, está haciendo un trabajo magnífico. Se está ocupando de las funciones de director deportivo. Pero eso no quiere decir que no tengamos el objetivo de cubrir ese puesto. Estamos en ello, pero este es un proceso en el que hace falta que las dos partes den el paso. Seguimos trabajando para que quien reúna el perfil idóneo, pueda llegar a un acuerdo con la entidad con la que trabaja ahora. La referencia es la misma que con Ramis: en abril tendremos que tener resuelto este asunto.

¿El elegido es Manu Fajardo?

Es una opción real. Es uno de los nombres que barajamos. Tenemos magníficas referencias suyas.

¿Sería un director deportivo con autonomía y plenos poderes en su parcela, como Serrano o Cordero en su momento?

El esquema actual es diferente. En el modelo anterior, la responsabilidad en el área deportiva terminaba en Cordero. Esa es una opción, ni mejor ni peor. En estos momentos hay otro sistema. El director deportivo le tendrá que rendir cuentas al consejero deportivo y, a su vez, el consejero deportivo informar al consejo, que es el que toma las decisiones. Es otro esquema, ni mejor ni peor.

¿Cómo valora la actuación del club en el mercado de invierno? ¿Se quedaron cortos?

Algunos jugadores que interesaban al cuerpo técnico no fueron posibles por distintas circunstancias. Es así de simple. En primer lugar, porque los de invierno suelen ser mercados atípicos y restrictivos. Nadie se desprende de los buenos jugadores, o se fichan haciendo fuertes inversiones, y no fue nuestro caso. Reforzamos dos puestos que el cuerpo técnico había pedido, los de central y lateral izquierdo, pero no se consiguió dar con el perfil que se necesitaba de un jugador de ataque. Pero el mercado de invierno nunca ha dado buenos resultados, en general.

A su llegada a la presidencia prometió una cuota del 20 por ciento de la primera plantilla para canteranos. Ya están Teto y Javi Alonso. Faltarían unos dos o tres para el próximo verano.

Estamos hablando de un proyecto de cinco años...

Entonces, ¿no lo veremos la temporada que viene?

Si en verano hay jugadores que ofrecen el nivel necesario, se incorporarán. El 20 por ciento no es ni un máximo ni un mínimo, es a lo que aspiramos. Ojalá tengamos más. David (Rodríguez) podría tener ficha. Va creciendo poco a poco. Espero que los técnicos vean que hay más para que pasen al primer equipo la próxima campaña.

Antes citó a Moleiro, Kirian y Pedri, tinerfeños que están o pasaron por la UD Las Palmas. ¿Se marcan como reto un mayor éxito en la captación de jóvenes valores de la provincia?

Estamos trabajando en ello, pero es algo que lleva su tiempo. La idea es ser capaces de tener una fábrica de jugadores que nos permita mejorar nuestros activos, tanto por su participación en el plantel como por una posibilidad de ventas. Lo que marca la diferencia en la mayoría de clubes es la entrada de ingresos por la vía atípica, y esa vía no es otra que la venta de canteranos. Pero hay que tenerlos, crearlos, formarlos... Para nosotros es una obligación trabajar con la cantera para intentar mejorar las prestaciones de la primera plantilla con aportaciones propias; y también para crear activos que puedan ser transferidos en su momento y nos permitan capitalizarnos para poder abordar proyectos más ambiciosos.

«Trabajamos todos a partir un piñón y, a día de hoy, el club funciona como una máquina perfecta»

¿Se plantea también la opción de recuperar a canteranos que siguieron sus carreras en otros clubes? Ha empezado a sonar con fuerza el posible regreso de Ángel Rodríguez.

Me gustaría tener el mayor número de canarios en la plantilla. Ahí no hay un tope. Pero habría que ver qué jugadores han emigrado y si las condiciones, desde el punto de vista económico, son conciliables con las posibilidades de esta entidad. No hay que olvidar que tenemos el undécimo presupuesto de Segunda y que la política implantada por LaLiga es totalmente diferente a la de antaño, cuando las entidades se podían endeudar. Eso ya no es posible. Por lo tanto, habrá que jugar con los recursos que sean posibles. Siempre habrá cinco o seis clubes más competitivos en esta categoría, así que la clave está en formar plantillas con menos recursos pero más competitivas que las que descienden de Primera División.

A corto plazo, en unos meses, ¿cómo se conseguirá ensanchar el margen para invertir?

Teniendo más recursos. Y los recursos tendrían que entrar por la vía de los abonos. Para eso también tenemos que ofrecerle un proyecto ilusionante a la afición. Otra vía está en los patrocinios.

¿Qué enfoque le darán a la próxima campaña de abonos?

Todavía no la hemos definido, pero que nadie dude de que todo lo que diseñemos será pensando en los abonados. Premiaremos su fidelidad a la entidad. Los 13.119 abonados se llevarán la atención preferente del consejo de administración, sin desdeñar que tenemos que trabajar para traer a nuevos aficionados al estadio y tener potenciales abonados de futuro.

Todo ese tinerfeñismo querrá ver a su equipo en Primera pronto. En su día dijo que el objetivo consiste en llegar en un plazo de cinco años. Pero tampoco se puede asegurar nada...

El objetivo es muy claro y rotundo. Entendemos que Tenerife y el Tenerife tienen el nivel necesario para contar con un equipo en Primera División. Creemos que aquí se dan las condiciones para ello. Es cierto que tampoco podemos certificar que llegaremos a la máxima categoría en dos, tres, cuatro o cinco años, porque estamos hablando de un juego en el que intervienen muchos factores. Pero el objetivo es ese. Ahora tenemos que alinear un montón de factores que son los que harían posible que esa idea se pueda consolidar, y ese proceso tiene que ver con el propósito de traer más gente al estadio; con una aproximación a las peñas; con poner en valor lo que han significado nuestros veteranos; con la apuesta por la cantera, entendiendo que no solo es la que está en los 17 equipos dependientes sino en toda la base de la provincia; con una relación más fluida con el mundo empresarial para mejorar nuestras finanzas; con mantener una buena relación con las instituciones, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamientos... Estamos trabando en ello. Si todos esos factores van en la misma dirección, será más fácil alcanzar ese objetivo.

¿Qué mejoras notará el público que asista al Heliodoro a partir de la temporada que viene?

Esa es una prioridad absoluta. Es una de las cosas que más me preocupan. Hemos tenido varias reuniones con el Cabildo, que ha mostrado una magnífica disposición, especialmente por parte de su presidente y de su consejera de Deportes. Estamos trabajando. Hace unos días, el presidente me comunicó que ya estamos en la fase de actualización de un proyecto de mejora de los baños del estadio para poder sacarlo a concurso este mes a través de la empresa Ideco. Esperamos que ese proyecto de los 17 baños pueda ser adjudicado lo más urgentemente posible para poder acometer las obras. Por otra parte, el presidente también me comunicó que, paralelamente, se ha puesto en marcha el encargo de un proyecto para la mejora de los vestuarios, especialmente del equipo visitante. El estadio merece dos actuaciones: una prioritaria y urgente, consistente en todo lo que significan los baños, vestuarios y pasillos interiores, y otra para mejorar la imagen del estadio, que se ha quedado un poquito obsoleta. Dentro de poco tendremos elecciones y eso cambiará la dinámica de las instituciones, pero creo que el objetivo pasaría por actualizar el convenio del Cabildo con el Tenerife. Entendemos que lo ideal, lo mejor para las dos partes, será que la actualización pase por la cesión del uso del estadio, un alquiler, y que sea el club el que gestione y cuide el Heliodoro pagando el correspondiente canon. El estadio necesita un mantenimiento permanente y creemos que será más fácil que se lo pueda dar la entidad que tiene la responsabilidad de su uso, que el propio Cabildo de Tenerife.

Por lo que dice, la vida del Heliodoro es larga. ¿Apostaría por remodelar el actual estadio como han hecho muchos clubes de LaLiga con los suyos?

Me he quedado asombrado de las mejoras que tienen los estadios que he ido visitando: los del Granada, Racing, Sporting, Oviedo... Tienen unas condiciones y unas infraestructuras mucho más avanzadas que las nuestras. Creo que es el momento de darle un impulso a la infraestructura del Heliodoro. En su día se hizo un esfuerzo muy importante por parte del Cabildo, pero hace falta una actualización. Queremos que se lleve a cabo más pronto que tarde.

Pasemos al fútbol femenino, a los contactos con el Granadilla. ¿La intención es que cada uno vaya por su lado?

De momento, sí. Nunca se sabe. El tiempo dirá. Hay una relación cordial, fluida. Nosotros respetamos y valoramos mucho el papel desempeñado por la UD Granadilla. No tengo ninguna duda de la complicidad de sus dirigentes con el Tenerife; son aficionados históricos del equipo. El futuro dirá por dónde tendremos que caminar, pero lo importante es que existe una relación respetuosa y de entendimiento entre los clubes.

Dentro de poco cumplirá tres meses como presidente del Tenerife. ¿Es como imaginaba?

Da más trabajo de lo que pensaba. Tienes que prestarle mucha dedicación. Hay muchas cosas por hacer. Estamos en una buena dinámica, con un plan estratégico de mejora de la gestión de la entidad, con un proyecto para acercarnos al fútbol base... Toda eso exige dedicación y tiempo, pero tampoco me ha cogido desprevenido. A los que estamos acostumbrados a trabajar, tampoco nos sorprende.

El anterior presidente, Miguel Concepción, dijo que usted iba a tener muchas obligaciones a nivel institucional y social, pero no ejecutivas. ¿Es así?

Como se suele decir, aquí trabajamos todos a partir un piñón. A día de hoy, el club funciona como una máquina perfecta. Hay un trabajo técnico y otro institucional, y es muy difícil separar estas dos partes. Todos trabajamos por una entidad, que es el CD Tenerife, y nos marcamos como objetivo hacerla cada día más grande, hacerla mejor, más ilusionante para la afición, y reforzar de verdad el orgullo de pertenencia a Tenerife y al Tenerife. En eso nos estamos sintiendo todos perfectamente.

Entonces, las piezas del nuevo modelo han ido encajando.

Probablemente, este modelo exige una mayor generosidad, una mayor flexibilidad y una mayor capacidad para entenderse con los demás. Es una cuestión de sumas, pero el resultado de esas sumas siempre debe servir para que el Tenerife crezca. Siendo un modelo distinto al de antes, el objetivo es el mismo. Hasta ahora estoy encantado por cómo marchan las cosas con este esquema, que en teoría tendría que ser mucho más difícil que el anterior, porque es más abierto y más participativo.

¿Interviene la alianza de los cuatro máximos accionistas, la formada por Garrido, Concepción, Achi y Conrado González?

Mi compromiso es con el Tenerife. Y el Tenerife está formado por 34 mil accionistas. Los accionistas sindicados tienen un papel muy importante, pero mi trabajo está dirigido a todos. De momento estamos en una institución con una gran estabilidad en ese sentido, independientemente del mercado de las acciones, en el que unos compran y otros venden. Es el juego de las mayorías, como pasa en cualquier empresa. A día de hoy no percibo ninguna situación que sea contraria al objetivo común de seguir avanzando con una estabilización de la gestión del club.