Kike: titular a la cuarta semana

A la cuarta fue la vencida para Kike Salas Valiente (Sevilla, 2002), que logró incrustar su nombre en la alineación inicial del representativo tras tres partidos en blanco. Tardó, pero finalmente abogó Luis Miguel Ramis por dar carrete a los dos refuerzos invernales, los cuales permanecían sin protagonismo alguno hasta la fecha. Kike cumplió con nota, si bien los objetivos de la puerta a cero y la victoria quedaron incumplidos en su primera vez. Durmisi entró en el tramo final.

Salas había llegado en las últimas horas hábiles para firmar futbolistas. A falta de solo un par de días para el cierre del plazo, el Tenerife se llevaba el gato al agua tras unas arduas y largas negociaciones a dos bandas: por un lado, con el Sevilla, que se resistía a dejarle ir; y por el otro, con el jugador y su entorno profesional, que sí tenían claro que darían prioridad a la oferta del representativo. No obstante, uno de los motivos por los que se decantaron por elegir la Isla fue la perspectiva de ser titular desde que llegara; y las cosas, al menos hasta ayer, no habían ido según Salas imaginó.

El central fue una de las tres novedades en el sorprendente once de Ramis, que no había dado pistas respecto a su titularidad. Tampoco en cuanto a las de Aitor Buñuel y Álex Corredera, los otros dos jugadores que dieron el salto al once en el duelo de ayer en El Molinón. En el caso de Salas, el damnificado fue José León, que había cumplido con creces en los duelos inmediatamente anteriores y parecía aproximarse por fin a su mejor nivel.

La competencia en el eje de la zaga ha crecido muy considerablemente en apenas unas semanas. No solo por la llegada de Kike, también porque otros jugadores de esta misma parcela –como el propio Sipcic, con quien formó pareja anoche en El Molinón– han elevado sus prestaciones. En peor posición quedan Sergio González, marcado por sus dos errores graves en el partido de Granada y a continuación sancionado; y el segundo de los capitanes, Carlos Ruiz, que ha reducido su cuota de minutos casi a la mínima expresión. De hecho, todo apunta a que ésta podría ser la temporada de su adiós tras 15 años ininterrumpidos de compromiso al Tenerife.