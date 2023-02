«Nuestra mirada va a ser siempre hacia arriba»

Luis Miguel Ramis, técnico del CD Tenerife, puso anoche en valor la buena racha del representativo (ocho jornadas consecutivas sin perder), recordó que el Albacete «es un rival de playoff» ubicado en la zona de privilegio después de 26 jornadas disputadas y remarcó que han sido las victorias –no tanto los empates– los que han dado al aire al cuadro blanquiazul, que seguirá «mirando hacia arriba». En todo caso, precisó el profesional blanquiazul que no se ve cerca de la sexta plaza, ni mucho menos.

«Qué va. Seguimos en la misma zona, con un poco más de tranquilidad que antes, pero ahora mismo no tenemos esa impresión de estar cerca. Hacía unas semanas había titulares de que estábamos desahuciados y de que no optábamos a nada. Hemos trabajado para que eso no suceda y hemos seguido compitiendo. Tenemos todos unos índices muy altos de exigencia, yo también, que soy el que traslada el mensaje principal», adujo a continuación. «Este equipo se dejará todo lo que tiene para intentar quedar lo más arriba posible», prometió el jefe de los blanquiazules, quien dejó claro su propósito esencial para las jornadas que faltan.

«Mi objetivo es situar al club en posiciones donde se genere ilusión a la gente. Hoy [por ayer] había 15.000 personas y ya no estamos tan cerca de abajo como antes, pero a la vuelta de la esquina en fútbol te está esperando un francotirador; y no podemos dejar a un lado la precaución ni tampoco la humildad», aseveró.

Sobre el partido, no vio a los suyos cómodos con balón después del minuto 20, una vez ya Enric Gallego había marcado el tanto de la victoria. Pero notó al Tenerife con muy elevados índices de concentración e intensidad. «Sabemos los resultados que obtenemos cuando preparamos y maduramos bien los partidos y la idea es seguir por la misma línea», enunció. Además, el preparador catalán explicitó que los cambios fueron «para proteger» al grupo de nuevas amonestaciones en un contexto donde «las amarillas estaban muy baratas».

A renglón seguido se le preguntó por el penalti, muy discutido por parte del técnico visitante. «En directo me ha parecido una acción pitable, así lo ha visto también el árbitro y lo habrán comprobado en el VAR. No ha sido clarísimo pero bien señalado», resumió. Eso sí, también se quejó del arbitraje. «No marca el devenir del partido, que ha sido competido y muy bonito. Yo jamás pediré una roja para un contrario. Ahora bien, sí pido que el modo de interpretación para amonestar sea similar para los dos equipos. Sin ser un partido bronco, hemos recibido el doble de cartulinas que ellos, que evidentemente nos condicionan», se quejó.

Para acabar, se le preguntó al entrenador por algunos nombres propios. Primero por Sam Shashoua, ayer fuera de la alineación y de la convocatoria. De sus palabras se desprende que podría faltar también en Granada. «La de Sam es una molestia en la pierna izquierda, hasta que le hagan pruebas, que le ha impedido estar cómodo en la sesión de activación. Entiendo que puede ser algo relacionado con la operación y por ese motivo no ha estado disponible», reseñó.

Antes de acabar, habló también Ramis del rendimiento y comportamiento ofrecidos por José León, que firmó su segunda titularidad consecutiva en detrimento de Nikola Sipcic. El entrenador aplaudió su actuación, aunque le pedirá más en el futuro. «Ha hecho un partido bastante completo, no todavía a su nivel», comentó el profesional blanquiazul, quien ahora tiene «cinco centrales en plantilla para poder elegir a los mejores».